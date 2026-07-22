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הלבנת הון

נעצרו שלושה חשודים בהלבנת הון בחצי מיליארד שקל

המשטרה ורשות המסים עצרו שלושה חשודים בפרשת הלבנת הון, העלמת מס וקבלת דבר במרמה בהיקף של כחצי מיליארד שקל • החשד הוא שהפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל להלבנת כספים באמצעות חשבוניות כוזבות, העברות בנקאיות ושוברי תשלום בתחום הנדל"ן • מעצרם של שני החשודים המרכזיים הוארך עד מחר

ניצן שפיר 08:34
הלבנת הון / אילוסטרציה: דוברות המשטרה
הלבנת הון / אילוסטרציה: דוברות המשטרה

הותר לפרסום כי המשטרה ורשות המסים עצרו 3 חשודים בפרשיית פשיעה כלכלית בינלאומית להלבנת הון והעלמת מס. השלושה חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקפים של כחצי מיליארד שקלים.
מעצרם של שני החשודים המרכזיים (48 ,56, קרית יערים ותל אביב) הוארך עד מחר.

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על פי החשד, השלושה הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, שבאמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות לצד הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל.

על פי המשטרה, השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל״ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה .

הפרשייה זכתה לכינוי "שובר תשלום" במשטרה ורשות המסים, לאור השימוש הנרחב שעשו החשודים בשוברי תשלום הקשורים לנדל"ן, בין יתר העבירות שביצעו.

החקירה הסמויה התנהלה במשך למעלה משנה ע״י חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום, ולפני כשבוע פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו כמה מהם לחקירה. במעמד הפשיטה, נתפסו עשרות נכסים שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות.

עד כה נחקרו עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה.

החשודים לא הורשעו ועומדת להם חזקת החפות.