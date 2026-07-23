הסימן בשוק האג"ח שחזר לראשונה מאז 2007 ומשדר דאגה

שוק איגרות החוב של ממשלת ארה"ב רשם אמש אבן דרך מדאיגה. התשואה על איגרות החוב ל-30 שנה, הנחשבות למכשיר ההשקעה האולטרה-ארוך של משרד האוצר האמריקאי, עלתה לרמה של 5.15% ורשמה רצף רצוף של 12 ימים מעל לרף ה-5%.

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לפי דיווח של בולמברג, מתחילת השנה נסחרה איגרת החוב ל-30 שנה מעל ל-5% במשך 27 ימי מסחר - המספר הגבוה ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי ב-2007. נתון זה מעיד כי המשקיעים דורשים כעת פרמיית סיכון ופיצוי גבוהים משמעותית כדי להחזיק בחוב האמריקאי לטווח הארוך ביותר.

במקביל, התשואה על איגרת החוב ל-10 שנים עלתה ל-4.66%, בעוד התשואה ל-2 שנתיים קפצה ל-4.31% - רמתה הגבוהה ביותר מאז פברואר 2025. הלחץ בשוק האג"ח הקרין גם על שוק המניות בניו יורק, שננעל אתמול במגמה מעורבת עד ירידות קלות (מדד הנאסד"ק ירד ב-0.6%, ה-S&P 500 נחלש ב-0.1% והדאו ג'ונס נסחר כמעט ללא שינוי).

הסיבה המרכזית ללחץ על האיגרות הארוכות היא שילוב של אינפלציה דביקה וזינוק במחירי האנרגיה. בעוד שנתוני מדד המחירים לצרכן הראו התמתנות מסוימת, האינפלציה השנתית שעומדת על 3.5% עדיין רחוקה מיעד 2% של הפדרל ריזרב. בנוסף, חילופי המהלכים הצבאיים במזרח התיכון והתקיפות באיראן הקפיצו את מחיר נפט מסוג ברנט בחזרה מעל ל-96 דולר לחבית (עלייה של כ-15.4% בשבוע האחרון).

דסטין רייד, אסטרטג אג"ח ראשי ב-Mackenzie Investments, אמר למארקטוואץ' כי "האויב הגדול ביותר הפועל נגד איגרות חוב לטווחים ארוכים הוא האינפלציה. אם האינפלציה הולכת להיות גבוהה יותר לאורך זמן, המשקיעים דורשים על כך פיצוי גבוה יותר בתשואות".

רייד הוסיף כי במידה והתשואה ל-30 שנה תגיע ל-5.25%, משרד האוצר האמריקאי ייכנס ללחץ. "הם לא רוצים שהקצה הארוך של עקומת התשואות יברח למעלה יותר מדי, כי זה מייצר סיכון ממשי לתמחור המניות בשוק", אמר רייד.

תחרות מצד ענקיות הטכנולוגיה: בום החוב של ה-AI

גורם נוסף שמכביד על האג"ח הממשלתיות הוא היצע החוב התאגידי המסיבי. ענקיות הטכנולוגיה מגייסות סכומי עתק בשוק החוב כדי לממן את מרוץ תשתיות הבינה המלאכותית. לפי נתוני BondCliQ, סך החוב הקיים שהונפק על ידי ענקיות כמו מיקרוסופט, אמזון, אלפאבית, אנבידיה, מטא ואורקל נושק כבר כמעט ל-500 מיליארד דולר. שפע ההנפקות הללו בריביות אטרקטיביות מעניק למשקיעים אלטרנטיבות השקעה רבות, ומפחית את הביקוש לאג"ח ממשלתיות במחירים הנוכחיים.

אלכסנדר פיין, ראש תחום משכנתאות וסוכנויות ב-Vanguard, אומר למארקטוואץ' כי "אין אקדח מעשן יחיד לגל המכירות הזה, אבל בהתחשב בגירעון האמריקאי העצום ובחגיגת ההוצאות ההיסטורית הצפויה עבור תשתיות ה-AI, המשקיעים מבינים שיהיו עוד הרבה הזדמנויות לקנות חוב לטווח ארוך בתשואות גבוהות".

הסכנה לכלכלה האמיתית ולחוב הלאומי

רמת התשואות הארוכות אינה רק עניין תיאורטי של וול סטריט, היא מחלחלת ישירות לכלכלה הריאלית. התשואה ל-10 ו-30 שנה משמשת כבנצ'מרק לתמחור משכנתאות קבועות בארה"ב, שכבר נסגרות סביב 6.55%. במידה והתשואות ימשיכו לטפס לעבר 6%, ריביות המשכנתאות עלולות לחצות את רף ה-7%-8%, מה שייצור קיפאון בשוק הנדל"ן ויפגע בצריכה הפרטית.

במקביל, הגידול בחוב הלאומי של ארה"ב, שעלה ל-39 טריליון דולר (לעומת 36 טריליון דולר אשתקד) וחצה את רף ה-100% מהתוצר, הופך את תשלומי הריבית של הממשל האמריקאי לעול פיסקלי כבד במיוחד.

בריג' חוראנה, מנהל תיקי אג"ח ב-Wellington Management, אמר למרקטוואץ' כי לדעתו "צריכה להתרחש העברת בעלות מרוכשים זרים בשוק האג"ח האמריקאי לידיים מקומיות. אולם, המלכוד הוא שהם כנראה ירצו לעשות זאת רק כשהמניות יירדו". חוראנה הוסיף כי "אם שוק המניות ישבור למטה וירד, איגרות החוב יעשו עבודה הרבה יותר טובה כרשת ביטחון ויספקו תשואה חיובית בזמן ששוק המניות יורד".