המחיר של התייקרות ביטוחי הרכב: חברות הענף הידרדרו בדירוג

בשנה האחרונה שוק ביטוחי הרכב היה הנושא החם. הרגולטור, רשות שוק ההון, עבר מעמדת נזיפה לביצועים, כאשר השתמש בשוט חזק והודיע לחברות הביטוח שהן חייבות להוריד את המחירים. מחירי ביטוחי הרכב המקיף ירדו בשנה האחרונה ב־15% ויותר. בענף יש מי שמייחסים את השינוי לרשות ואחרים מאמינים שהמחירים היו יורדים בכל מקרה.

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ההתערבות של הרגולטור הגיעה אחרי שמחירי פוליסות ביטוחי הרכב זינקו בכ־־70% בשנים האחרונות. ההתייקרות הזו הולידה את החשש שחברות הביטוח מרשות לעצמן להקפיץ את המחירים, למרות התחרות שיש לכאורה בענף בין 16 חברות (אך 6 חברות שולטות בשני שלישים מהשוק). בחברות הביטוח הסבירו את ההתייקרות בעליית מחירי חלקי החילוף, היקף הגניבות ומחירי הרכבים.

ההסברים הללו כנראה נכונים, לפחות בחלקם, כשבשנת 2022 חברות הביטוח הפסידו במצטבר 1.55 מיליארד שקל בתחום ביטוחי הרכב, אך גם ברשות שוק ההון הגיעו למסקנה שזו עלייה מוגזמת, לאחר שאותו הפסד הפך לרווח דו־שנתי בענף של כמעט 4 מיליארד שקל ב־2024־2025. לשם השוואה, על פי בדיקת גלובס, הרווח השנתי ההיסטורי בענף הרכב עומד על כ־260 מיליון שקל, לכל החברות ביחד.

ביטוחים צרכניים 1

AIG

(241 בדירוג הכללי) 2

ביטוח ישיר

(244 בדירוג הכללי) 3

ליברה

(299 בדירוג הכללי) 4

איילון ביטוח

(306 בדירוג הכללי) 5

שלמה

(307 בדירוג הכללי) 6

weSure

(312 בדירוג הכללי) 7

הכשרה

(332 בדירוג הכללי) 8

ביטוח 9

(335 בדירוג הכללי)

הישראלים לא נשארו פראיירים

לפחות במקום אחד הישראלים לא נשארו פראיירים - במדד המותגים חברות הביטוח הצרכני איבדו גובה והבולטות שבהן (AIG וביטוח ישיר) איבדו כ־30 מקומות לעומת השנה שעברה.

אלא הישראלים אוהבים מכוניות וזה מקור הכנסה יציב ואמין לחברות הביטוח. 3.7 מיליון מכוניות פרטיות נוסעות בכבישים, כשהמספרים רק עולים. שני שלישים מהישראלים מחזיקים בביטוח מקיף (ויחד עם ביטוח צד ג' מגיעים ל־86%). כמעט אף אחד לא יוותר על ביטוח שישמור עליו מפני תשלום גבוה אם יתנגש במרצדס או טסלה וחברות הביטוח יודעות את זה.

הרחבת תחומי הביטוח

מעבר לביטוחי הרכב, הצרכנים בישראל גילו מחדש את תחום ביטוח תכולת הבית של רשות המסים. הסיבה כמובן פחות מלהיבה - המלחמות עם איראן. הצרכנים גילו שחברות הביטוח לא אחראיות ולא משלמות על נזקים בעקבות מלחמות, ומנגד, שהמדינה מכסה בביטוח רכוש בסיסי של כמה עשרות אלפי שקלים במצטבר (למשל: פיצוי של 24.5 אלף שקל על רהיטים ו־30 אלף שקל על מכשירי חשמל לזוג בלי ילדים ועוד כ־4,700 שקלים על בגדים. את הדירה עצמה המדינה אמורה להחזיר למצב קודם).

אלא שלא לכולם הביטוח הבסיסי הזה מספיק ורשות המסים גם מאפשרת למעוניינים להגדיל את הביטוח לסכום של קצת יותר ממיליון שקלים, בעלות של 0.3% מהשווי הכספי הנוסף שמעוניינים לבטח (למעט חפצי אומנות, תכשיטים, עתיקות או כסף מזומן).

בשנה שעברה, שנת המלחמה הראשונה עם איראן, נרשם מספר עצום של 77 אלף אנשים שהחליטו לרכוש את אותו ביטוח מורחב. גם השנה הצטרפו לביטוח המורחב רבים. בפברואר כבר עמד מספר המצטרפים על יותר מ־8,000.

אמנם לחברות הביטוח אין מה לעשות בתחום הזה, אך בתחומים אחרים הן פעלו בהחלט. כך, איילון ניסתה לרכוב על הבלבול סביב ביטוחי הבריאות והציגה ביטוח שמאפשר לכל אחד לבחור את המנתח, גם אם אינו נמצא ב"רשימת ההסדר"; שלמה מציעה גם ביטוחי חיים ומשכנתא, ומסלול ביטוח לכלי רכב חשמליים; ו־AIG ניסתה את כוחה בלחזק את האמירה שהיא משלמת הכי מהר. בחברה אף הדגישו את המסר שלהם מהשנה שעברה: חברות הביטוח אוהבות לקחת כסף אך לא רוצות לשלם בחזרה ובמגדל מנסים לצרף אנשים דרך הרחבת הכיסוי הביטוחי לכל המשפחה. סה"כ, AIG נותרה במקום הראשון, וביטוח ישיר אחריה. ליברה התברגה במקום השלישי.