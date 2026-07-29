מפולת בקוריאה: הקוספי צולל 11%, המסחר הופסק יום שני ברציפות

מדד הדגל הקוריאני, קוספי, צונח ב-11% וממשיך את המגמה השלילית מהימים האחרונים. לאור הנפילות הופעל מנגנון הפסקת מסחר זה היום השני ברציפות. ברקע: הסנטימנט הגלובלי השלילי במניות השבבים והחששות המתגברים סביב היקף ההשקעות בתחום הבינה המלאכותית.

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את הירידות הובילו ענקית השבבים SK הייניקס, שצנחה ביותר מ-16% לאחר שפרסמה את דומותיה הרבעוניים, שלא הצליחו להרגיע את המשקיעים, וכן סמסונג שנפלה ב-14%. בחודש האחרון איבד הקוספי מעל שליש מערכו. ירידות שערים נרשמו גם בטוקיו ובטיוואן.

המגמה השלילית מורגשת גם מעבר לים. החוזים על וול סטריט מצביעים על ירידות של עד 1% במדדים המובילים. כעת נשואות עיני השוק להחלטת הריבית של הפד הערב (21:00 שעון ישראל) ולדוחות הכספיים של מייקרוסופט ומטא, שיספקו אינדיקציה נוספת לגבי כיוון הסקטור ותיאבון הסיכון העולמי.