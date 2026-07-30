בעיית הטרמפיסט המשפטי: מאבק הירושה והאחים שזכו מן ההפקר

הכותבת היא עורכת דין, שותפה במשרד פירון, מנהלת תחום דיני משפחה

בעיית הטרמפיסט המשפטי (Free Rider) מתארת מצב שבו אנשים נהנים מפירותיו של הליך משפטי שנקט אדם אחר, מבלי שנשאו בהוצאות הכרוכות באותו הליך.

תופעה זו נפוצה בהליכים הקשורים למאבקי ירושה, כאשר אחד מבני המשפחה יוזם הליך משפטי להכרה בצוואה או למתן צו ירושה, ויתר היורשים זוכים בחלקם מן ההפקר בעקבות הצלחתו.

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מאבק ירושה יוצא דופן

בית המשפט לענייני משפחה בחיפה דן לאחרונה בתביעה של אח נגד אחיו ואחותו, עקב זכייתו במאבק ירושה יוצא דופן, שכבר סוקר על-ידינו במאמר "קרובי המשפחה שצצים לאחר הירושה".

שלושת האחים הם בני-דודיו של קשיש ערירי, שהלך לעולמו מבלי להותיר אחריו צוואה, ולכן הם היו אמורים לקבל את עיזבונו כיורשיו על-פי דין. במסגרת טוויסט מפתיע בעלילה, פנו שכניו של המנוח לבית המשפט וטענו כי הם יורשיו על-פי דין, מאחר שבאו לעולם כתוצאה מרומן שניהלה אמם עם אביו של המנוח, כלומר הם אחיו למחצה של המנוח. אם השכנים יזכו, בני-הדודים ינושלו מהעיזבון.

בית המשפט לענייני משפחה הורה על ביצוע בדיקה גנטית, אשר אישרה את טענת השכנים, אולם אחד מבני-הדודים החליט להיאבק על הירושה, ופנה לבית המשפט בהתנגדות להליך ביצוע הבדיקה וליישום תוצאותיה. בן-הדוד הצליח במאבקו, ובית המשפט לענייני משפחה פסק כי בני-הדודים יזכו בעיזבון, ולא השכנים.

השכנים ערערו לבית המשפט המחוזי וזכו, אולם בן-הדוד לא אמר נואש, וערער לבית המשפט העליון. בבית המשפט העליון הגיעו בני-הדודים והשכנים להסכם פשרה בדבר חלוקת העיזבון ביניהם.

את כל ההליכים הנ"ל, אשר נמשכו חמש שנים והתפרסו על פני שלוש ערכאות, מימן בן-הדוד לבדו, אולם כתוצאה מזכייתו, גם אחיו ואחותו, שאף הם בני-דודיו של המנוח, יקבלו חלק זהה מהעיזבון, אף שלא נשאו בכל נטל הקשור למאבק המשפטי להשגתו.

האחים יחויבו לשפות את אחיהם על הוצאותיו

בן-הדוד הגיש תביעה נגד אחיו ואחותו, בטענה כי היה ביניהם הסכם בעל-פה, שלפיו הוא לבדו יישא בכל העלויות והטרחה הכרוכות בתביעה, וכן ישלם את הוצאות המשפט לצד השני אם יפסיד - אך מנגד, אם יזכה, הוא יקבל את מלוא ירושת המנוח, לרבות חלקם של אחיו.

בית המשפט דחה את התביעה, לאחר שפסק כי האח לא הוכיח שאחיו הסכימו מראש לוותר על חלקם בירושה לטובתו, אם יזכה. מאידך פסק בית המשפט כי אין זה הוגן שהאחים ייהנו מתוצאות זכייתו של האח, בעוד הוא יישא לבדו בהוצאות שהובילו לרווחים אלה.

לבתי המשפט יש סמכות לפסוק גם סעדים שלא נתבעו, על בסיס הדוקטרינה של מניעת "עשיית עושר ולא במשפט", ובסופו של יום נקבע כי האחים יחויבו לשפות את אחיהם על הוצאותיו, בהסכמה או במסגרת תביעה יעודית שתוגש בנושא זה.

פתרונות יצירתיים

גם בענפי משפט אחרים מחפשים בתי המשפט פתרונות יצירתיים כדי למנוע את העוול של התעשרות על חשבון מאבקו והוצאותיו של אדם אחר. כך לדוגמה, בחודש אפריל פסק רשם ההוצאה לפועל כי נושה שניהל מאבק משפטי לתפיסת רכב של חייב, שמתמורתו ימומנו החזרי חובות גם עבור נושים אחרים, שלא פעלו משפטית, יזכה לקדימות על פני הנושים האחרים באותו מדרג.

בחודש ינואר נדונה תביעתו של אדם שרכש משרד במגדל בבנייה, אך חברת הבנייה נקלעה להליכי חדלות פירעון. הרוב המכריע של רוכשי המשרדים התאגד תחת נציגות, שפעלה משפטית לקידום השלמת הפרויקט, אולם התובע לא לקח בהם חלק. כדי למנוע מהתובע ליהנות מהשלמת הפרויקט כטרמפיסט משפטי, פסק בית המשפט כי קבלת החזקה במשרד שרכש, מותנית בשיפוי הנציגות על חלקו בהוצאות המאבק שניהלה.