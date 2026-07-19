הדודים נגד האחיינים: כך הוכרע סכסוך על רכוש עזבון האם

החודש הכריע בית המשפט לענייני משפחה בחיפה בסכסוך בין יורשים - ילדי מנוחה שהלכה לעולמה לפני עשור לאחייניהם - ילדיה של אחותם שנפטרה. האם הלכה לעולמה בשנת 2016 והורישה את רכושה, הכולל חנות ושתי דירות שאוחדו, לששת ילדיה כך שכל אחד יקבל 1/7 מן העיזבון ולילדי בתה שנפטרה 1/7 נוסף מהעיזבון. עד היום היורשים לא מימשו את הירושה וניהלו דיונים משפטיים בנוגע אליה. בשנת 2021 הוכרעה מחלוקת קודמת בין הצדדים בעקבותיה ניתן צו ירושה, ונחתם הסכם כיצד לפרק את הרכוש. האחיינים סירבו לקיים את ההסכם בטענה שהוטעו ביחס למנגנון הערכת שווי הנכסים וילדי המנוחה הגישה תביעה לאכיפת ההסכם.

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לפי ההסכם, ילדי המנוחה ירכשו מאחייניהם את חלקם לפי שווי ממוצע של שני שמאים ולפי "תקן 19 המקובל בבנקים". לב המחלוקת נוגעת לשימוש בתקן. האחיינים טענו שההסכם מקפח את זכויותיהם ולא משקף הסכמה אמיתית. תקן 19 נועד לשומות של נכסים שנועדו לשמש בטוחה למתן אשראי מצד בנקים וגופים נוספים.

לטענת האחיינים, תקן 19 הביא להערכת חסר, ויש להעריך את שווי הנכסים לפי שווים בשוק החופשי. הם טוענים כי זהו אינו התקן המקובל אלא נועד לשמאות עבור בנקים וגופים נותני אשראי כנגד שיעבודים. ילדי המנוחה עתרו לאכיפת ההסכם כמות שהוא ולפירוק השיתוף, וטענו לנזקים בגובה 100 אלף שקל.

האחיינים חויבו לשלם 15 אלף שקל הוצאות משפט

השופטת לירון זרבל-קדשאי קיבלה את התביעה וקבעה כי על הצדדים לקיים את ההסכם לפי השווי שהעריכו השמאים לפיו החנות הוערכה ב-985 אלף שקל, ודירות המגורים הוערכו ב-815 אלף שקל כל אחת. האחיינים טענו כי השימוש בתקן הביא להפחתת שווי בשיעור של 30-60%. ולהפחתה בשיעור של כמעט מחצית משווי השוק. בית המשפט דחה את טענתם תוך שנקבע כי לא הוכיחו פער משמעותי בין ההערכה למחירי השוק. "לא נעשה אף לא ניסיון אחד להציב בפניי בית המשפט קנה מידה לפער הנטען בין שווי השוק לבין הערכות השמאי, בכל צורה שהיא".

השופטת קבעה כי נציגת האחיינים שחתמה על ההסכם, שהיא רואת חשבון במקצועה, "חתמה על ההסכם לאחר שקיבלה הסבר מניח את הדעת מבא-כוחה, או לכל הפחות שמה מבטחה בו". נקבע כי על הצדדים לקיים את ההסכם, והאחיינים חויבו לשלם 15 אלף שקל הוצאות משפט.

עו"ד רן פינגרר שמשרדו עוסק בדיני משפחה וירושה ואשר ייצג את ילדי המנוחה מסר כי "פסק הדין מחדד את חשיבות ההקפדה על זכויות וחובות יורשים, תוך העלאתם על הכתב, ותוך שקיפות בין היורשים. אחרת עלול פסק הדין להפתיע - לפחות את אחד מהצדדים לירושה".

את האחיינים ייצגה עו"ד טל איטקין.