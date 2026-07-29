המהלך החדש של וואן זירו: פותח את מערכות הבנק לסוכני AI

בנק וואן זירו הודיע היום (ד') על פתיחת תשתית לחיבור מאובטח בין מערכות הבנק לבין סוכני בינה מלאכותית אישיים, ובהם ChatGPT וקלוד וכן כלים נוספים שיצטרפו בהמשך.

לפי הודעת הבנק, הלקוחות יוכלו לקבל מידע על מצבם הפיננסי בממשקי הבינה המלאכותית שבהם הם משתמשים באופן שוטף, במקום להיכנס לאפליקציה או לאתר הבנק. בשלב הראשון מדובר במידע פיננסי ובתובנות מבוססות-נתונים; בהמשך, לדברי הבנק, תתאפשר גם ביצוע פעולות בזמן אמת דרך הסוכנים.

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הבנק מציג את המהלך כהרחבה של מודל ה-"embedded finance" או בנקאות מוטמעת. לא מדובר רק בהטמעת מוצר בודד בתוך שירות חיצוני, אלא חשיפת תמונת המצב הפיננסית המלאה של הלקוח לכל סוכן AI שבו הוא בוחר להשתמש.

לפי התיאור, הבנק מספק את שכבת הנתונים הפיננסיים המאובטחת והמהימנה, ואילו הסוכן החיצוני מספק את ממשק השיחה וההיכרות השוטפת עם הלקוח.

מדובר במהלך ראשוני בענף הבנקאות, שעד כה התחיל להטמיע יכולות בינה מלאכותית כמו מערכת ה-AI המתקדמת של וואן זירו (אלה). במקרה הנוכחי מדובר במוצר בנקאי סגור לפלטפורמה הניתנת לתכנות על-ידי גורמים חיצוניים, כולל אפשרות ללקוחות לבנות בעצמם פתרונות פיננסיים המבוססים על נתוני הבנק בשילוב יכולות סוכני ה-AI.