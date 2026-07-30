עסקאות

אלקטרה צריכה נכנסת למתחם האלף: תשכור 20 אלף מ"ר מאשטרום

אלקטרה צריכה וחברות בנות שלה חתמו על הסכם שכירות עם אשטרום לשטח של כ־20 אלף מ"ר ב-'RISHO מתחם האלף' בראשון לציון, וצפויות להיכנס למשרדים בסוף השנה. דמי השכירות עדיין לא ידועים, אך על פי הערכות בשוק, דמי השכירות למטר במתחם האלף עומדים על כ-70 שקל למטר, כך שבחישוב גס גובה השכירות לחודש צפוי לעמוד על כ-1.4 מיליון שקל ועל כ-17 מיליון שקל לשנה.

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'RISHO מתחם האלף' הוא פרויקט המיועד להשכרה, המשותף לאשטרום ולחברת הפניקס, המחזיקה בכ־26.07% מהזכויות. הפרויקט כולל 5 בניינים על קרקע בשטח של כ־60 דונם במתחם האלף, הכוללת זכויות בנייה של כ־305 אלף מ"ר.

השלב הראשון של הפרויקט כלל הקמת שלושה בנייני משרדים בשטח כולל של כ־120 אלף מ"ר, מעל קומות מסחריות ומרתפי חניה בשטח של כ־40 אלף מ"ר. בנוסף, מוקם במקום קמפוס הפניקס הכולל שני בניינים בשטח של כ־50 אלף מ"ר, שאינם חלק מהשותפות בין אשטרום להפניקס.

תכנון

עיריית תל אביב תעביר את החוף הנפרד לצפון העיר

עיריית תל אביב הודיעה כי החוף הנפרד ("חוף הדתיים"), הפועל זה עשרות שנים בסמוך לחוף מציצים בקצה שדרות נורדאו, יועתק לגבולה הצפוני של העיר. לפי התכנון, רצועת החוף שבה פועל כיום החוף הנפרד תיפתח לציבור הרחב. בעירייה מסבירים כי במסגרת המהלך יוסר קיר ההפרדה הקיים, וייווצר רצף לאורך הטיילת, כך שהמטרה היא שתושבי העיר ומבקריה יוכלו ליהנות מגישה רציפה לחוף הים באזור.

החוף הנפרד עצמו צפוי לעבור לרצועת חוף שאינה מוסדרת כיום בצפון העיר, בסמוך לחוף הנפרד הפועל בהרצליה. בעירייה סבורים כי המיקום החדש ישפר את השירות לציבור הדתי, שכן הקרבה בין שני החופים הנפרדים תאפשר לנשים ולגברים להגיע לאזור החוף באותן שעות, כאשר כל אחד מהם יוכל לרחוץ בחוף נפרד, במקום להסתמך על ימי רחצה נפרדים כפי שנהוג כיום. בעירייה מציינים כי בשלב זה מתקיים שיח עם עיריית הרצליה, משרד הפנים וגורמים נוספים לבחינת המתווה, ובהם גם גודל החוף, והקידום ייעשה באופן מדורג ומסודר.

בטיחות

העבודות המשיכו למרות התליית הרישיון: המשטרה סגרה שני אתרי בנייה של חברה קבלנית

משטרת ישראל, בשיתוף משרד העבודה ומשרד הבינוי והשיכון, הפסיקה היום את העבודות בשני אתרי בנייה באזור תל אביב והשרון, לאחר שלטענת הרשויות חברה קבלנית המשיכה לנהל אתרים אף שרישיונה הותלה בעקבות ליקויי בטיחות חמורים ותאונת עבודה קטלנית. במסגרת הפעילות עוכבו לחקירה חמישה מעורבים.

החקירה החלה בעקבות פנייה שהתקבלה במפלג פל"ס (פשיעה בתחום הבטיחות) ביאל"כ להב 433 מרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון וממינהל הבטיחות במשרד העבודה. לפי החשד, החברה המשיכה לנהל אתרי בנייה למרות שרישיון הקבלן שלה הותלה בתחילת חודש יוני בשל ממצאי בטיחות חמורים שהתגלו בביקורות שנערכו באתריה.

על פי הודעת המשטרה, חרף התליית הרישיון, החברה לא הפסיקה את פעילותה, ובסוף חודש יוני אף אירעה תאונת עבודה קטלנית באחד מהאתרים שניהלה.

לאחר תקופה של פעילות סמויה לאיסוף ראיות, פשטו היום בלשי מפלג פל"ס, יחד עם מפקחי מינהל הבטיחות ויחידת החקירות של רשם הקבלנים, על שני אתרי הבנייה. הכוחות הורו על הפסקת העבודות במקום, וחמישה חשודים עוכבו לחקירה במשרדי להב 433.

משטרת ישראל ומפלג פל"ס הדגישו כי ימשיכו לנהל מאבק עיקש כנגד פעילות רשלנית ופושעת בעף הבנייה.

עסקאות

קבוצת BST, הפניקס ומנורה ירכשו 487 דירות להשכרה בקנדה בכ-332 מיליון שקל

קבוצת BST, יחד עם הפניקס ומנורה מבטחים, השלימה את העסקה הראשונה במסגרת השותפות שהקימו בקנדה לרכישת והפעלת מתחמי דיור להשכרה. במסגרת העסקה ירכשו השותפות פורטפוליו של 487 יחידות דיור להשכרה בטורונטו תמורת כ-153 מיליון דולר קנדי, (כ-332 מיליון שקל). הפורטפוליו כולל שלושה בנייני מגורים בני 10, 15 ו-16 קומות, כאשר שיעור התפוסה בנכסים נע בין 97% ל-99%, והם מניבים הכנסות שנתיות של כ-9.5 מיליון דולר קנדי.

העסקה בוצעה באמצעות השותפות שהקימו שלוש החברות בתחילת 2026, המוחזקת בחלקים שווים על ידי BST קנדה, הפניקס ומנורה מבטחים. בשלב הראשון העמידו השותפות מסגרת השקעה הונית של כ-160 מיליון דולר קנדי, המיועדת לרכישת נכסים בהיקף כולל של כ-450 מיליון דולר קנדי.

השותפות מתמקדת ברכישה, השבחה וניהול של מתחמי דיור להשכרה ( Multifamily ) בפרובינציית אונטריו. את הפעילות מובילה BST קנדה, החברה־הבת של הקבוצה, הפועלת מטורונטו זה יותר מ-25 שנה.