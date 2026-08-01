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סדרת כתבות האם יש הזדמנות קנייה במניות השבבים - ועוד כתבות על השווקים
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סיכום שווקים / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
סיכום שווקים / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

האם יש הזדמנות קנייה במניות השבבים - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מניות השבבים בוול סטריט השילו ביולי מעל רבע משוויין. האם זה בדיוק הזמן לרכוש? • ענקית הסייבר פאלו אלטו תיכלל בשבוע הבא במדדי הבורסה - אלו המשמעויות • מנהל ההשקעות שמזהה הזדמנות בסקטור חבוט ומציע טיפ מנצח • וגם: המדד למשקיעים שרוצים לחמוק מהריכוזיות של ה-S&P 500

אילוסטרציה: Shutterstock
טכנולוגיה: שבבים

מניות השבבים צונחות, האם נוצרה הזדמנות קנייה?
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ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג
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