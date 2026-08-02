על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● המשבר הקשה של סעודיה והמדינה שפחדה יותר מכולם: האינטרסים שעצרו תקיפה באיראן

● פתק של שר האוצר האמריקאי חשף התערבות של פעם בעשור

● תעשיית הנשק הטורקית נכשלה ולישראל יש כאב ראש חדש

1 טורקיה רוצה להציב חיילים בדרום לבנון

טורקיה שיפרה בשנים האחרונות את מעמדה במרחב, בין השאר באמצעות משטר הבובה של אחמד א־שרע בדמשק - והזרמת כוחות טורקיים נוספים לשטח סוריה. אנקרה גם שאפה להכניס חיילים טורקים לכוח פיקוח השלום בעזה, ונתקלה בסירוב ישראלי ברור. כעת, הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן ניצל ביקור של נשיא לבנון ג'וזף עאון, במטרה להביע את רצונו להעביר חיילים לארץ הארזים בעידן שלאחר כוח יוניפי"ל.

ב"אל־מוניטור" דווח, כי במסגרת הביקור הראשון באנקרה שקיים עאון כנשיא, אמר: "אני יודע שהביקור יסמן את התחלתו של עידן חדש". האמירה נגזרה מכך שקרוב לתשע שנים שלא התקיים ביקור שכזה. הצדדים החליפו את עמדותיהם בעקבות הפסקת האש השברירית בלבנון, שרק לפני ימים ספורים חיזבאללה הפר עם שיגור רחפן. לצד זאת, כוח הפיקוח של יוניפי"ל פועל כעת תחת מנדט עד תום השנה, ולאחר מכן שנת עזיבה.

בתקופה שלא מותירה מקום לדמיון, אל־מוניטור מציינים שארדואן אמר מדינתו מוכנה ליטול חלק ביוזמות עתידיות לשמירה על הביטחון בדרום לבנון. "סיום המנדט של כוח האו"ם שפרוס בדרום לבנון, מסמן התפתחות חשובה", אמר נשיא טורקיה. "בעקבות נסיגת הכוח הבינלאומי הקיים, טורקי מעוניינת לקחת חלק בכל היוזמות שמטרתן לתמוך בביטחון באזור ולשמור על ריבונות לבנון".

מאת אזגי אקין, מתוך "אל־מוניטור". לקריאת הכתבה המלאה.

2 המלחמה במזרח התיכון פוגעת קשות בכלכלה הסעודית

הכלכלה הסעודית חוותה בהשפעת המלחמה במזרח התיכון, את ההתכווצות הראשונה שלה מאז 2023. כך מדווח באתר AGBI, שמצטט נתונים מעודכנים שפרסמה ריאד. התוצר הריאלי הסעודי התכווץ ברבעון השני של השנה ב־4.8% ברמה השנתית, כתוצאה מצניחה של 25% ברכיב הנפט. אותו רכיב, כמובן, נפגע אנושות מהמצור על מיצר הורמוז. על כן, הודעה קודמת של קרן המטבע הבינלאומית שבירכה את ערב הסעודית על כלכלה "אג'ילית וחסונה", נראית מגוחכת למדי.

ענקית הפטרוליום הסעודית "עראמקו" חתכה את ההפקה בשל המצור על הורמוז, נתיב היצוא העיקרי שלה. המלחמה יצרה סיטואציה שבה על אף חיתוך ההפקה, הכנסות עראמקו עלו - בעזרת הזינוק במחירי הנפט. "עבור ערב הסעודית מה שלמעשה יותר חשוב הוא ההכנסות מנפט, משום שזה מזין את התקציב", אמרה ל־AGBI מוניקה מאליכ, כלכלנית בכירה בבנק המסחרי של אבו דאבי. בשלישי צפויים להתפרסם דוחות עראמקו, שימחישו את השפעות המלחמה.

ישנו היבט נוסף שייבחן והוא השפעות מתקפות המורדים החות'ים על קצב הפקת הנפט של עראמקו. הענקית הסעודית לא הגיבה על הדיווחים שלפיהם פגיעה בבית זיקוק ביום שני החולף, הביאה לחיתוך של כ־400 אלף חביות ביום. ב־AGBI מפרטים כי המידע מהלשכה הסעודית לסטטיסטיקה, מראה על צמיחה של 0.6% במגזר שאינו נפט, לעומת 5.4% בתקופה המקבילה אשתקד.

מאת אדמונד באואר, מתוך AGBI . לקריאת הכתבה המלאה.

3 הדרך היצירתית של איראן לגייס כסף: הימורים

אחת מרשתות ההימורים הבלתי חוקיות הגדולות בעולם שולחת לאיראן מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף מיליוני דולרים, באמצעות משרד בדובאי. כך נחשף בסוכנות הידיעות "רויטרס". לפי הדיווח, זהו נדבך אחד מתוך מבצע התחמקויות מסנקציות בסך כ־4 מיליארד דולר. המשרד שמתכלל את העבודה הוא של שלביט, בורסת קריפטו לא מורשית שמנהל איראני גולה. כך לפי נתונים של חברות חקירת קריפטו ואנליסט עצמאי, שבדקו ברויטרס.

בין הלקוחות הבולטים של שלביט נמנית רשת הימורים בשפה הפרסית שכוללת יותר מ־2,000 אתרים, בראשות שני משפיענים איראנים ראוותניים בעלי קשרים ממשלתיים בכירים. הראשון, פועל מווילה יוקרתית במדריד, ואילו השני - ממלון יוקרה בהונג קונג. שניהם והאיראני הגולה שמנהל את שלביט, הורשעו בתיק הימורים בלתי חוקי באיראן בשנת 2023. נזכיר, כי הימורים אסורים ברפובליקה האסלאמית, והעונש בגינם הוא מלקות ומאסר.

אולם, לרשת ההימורים שזיהתה רויטרס יש גישה למערכת התשלומים המקוונת של הרפובליקה האסלאמית, שנמצאת בפיקוח של הבנק המרכזי האיראני. שלביט מהווה מוקד פעילות העברות כספים למשטר האייתוללות, מרשת ההימורים לבנק המרכזי בטהרן ולגופים איראניים בולטים נוספים שנתונים לעיצומים בינלאומיים.

מאת גאווין פינץ', פראס דלאטי, דניס עג'ירי, טום ווילסון, ופראח מאסטר, מתוך "רויטרס". לקריאת הכתבה המלאה.