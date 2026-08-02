ההשקעה של פתאל במלון אחד בלונדון: כמעט מיליארד שקל

1 בתי מלון

קבוצת פתאל מחזקת את הפעילות הבינלאומית שלה ומשלימה את רכישת זכויות ה-Leasehold (שכירות לתקופה מוגדרת מראש) של מלון היוקרה The Dilly בלונדון בשותפות עם המוסדיים בקרן פתאל אירופה 2.

שווי העסקה מוערך בכ-66.5 מיליון ליש"ט, כאשר בחוזים מסוג זה מדובר בחכירה לעשרות רבות של שנים. קודם לכן, מאז 2022, הייתה חתומה הקבוצה על הסכם שכירות משנה במלון.

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כחלק מהמהלך, פתאל משקיעה עוד כ-60 מיליון ליש"ט בשיפוץ ושדרוג המלון, שממוקם בלב אזור הווסט אנד וכולל 283 חדרים וסוויטות, מסעדות ובתי קפה, מרכז כנסים ואירועים, מתחם ספא וכושר, אולמות ריקוד, בריכת שחייה ומגרשי סקווש.

השיפוץ, שהחל עוד ב-2025 וצפוי להסתיים ב-2028, כולל שדרוג של חדרי האירוח, השטחים הציבוריים, המערכות הטכניות וחזית המבנה, במטרה להפוך אותו לאחד מנכסי הדגל של הקבוצה.

סך ההשקעה של הקבוצה במלון יסתכם בכ-220 מיליון ליש"ט. כיום היא מחזיקה ב-330 בתי מלון ב-22 מדינות.

לדברי מנהלי העסקים הראשיים של הקבוצה, גיא ורדי ויניב אמזלג, "תהליך המשא-ומתן הארוך והמורכב נמשך כמעט 3 שנים, על-מנת להגיע לתוצאה שבה יפושט מבנה הבעלות של המלון, ונוכל להשלים את שיפוצו המקיף. אנו גאים להוציא לפועל כעת את ההשבחה של המלון, שהוא אייקון בלב מייפייר מאז 1908".

2 תעופה

אחרי 70 שנה: חברת התעופה הגרמנית קונדור, המיוצגת על-ידי קבוצת טל תעופה, חזרה להפעיל טיסות לישראל עם קו יומי חדש בין פרנקפורט לתל אביב. השקת הקו נועדה לחזק את הקשר האווירי בין ישראל לגרמניה, ולהרחיב את אפשרויות הטיסות והקונקשנים.

אילן בר משה, סטיבן ורון / צילום: אור גפן

3 פרסום

השחקנית והדוגמנית עומר נודלמן נבחרה לפרזנטורית של חן ואיתי גינדי, ותוביל את קמפיין השקת GINDI LIV, השכונה החדשה שמקימה החברה בגני תקווה. בשלב א' יוצעו לשיווק מגדל בן 24 קומות ומגדל בן 22 קומות. בהמשך יעלה גם קמפיין למתחם הבילוי והמסחר שתקים החברה בסמוך לשכונה, וייקרא ONO VILLAGE.

היקף ההשקעה בקמפיין הראשון, באמצעות משרד הפרסום אברהם, נאמד בכמה מיליוני שקלים.

עומר נודלמן בקמפיין השקת GINDI LIV / צילום: שי פרנקו