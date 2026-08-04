עליות קלות באסיה; פלנטיר המריאה בכ-15% אחרי הדוחות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:15

אסיה

מסחר תנודתי מתנהל הבוקר באסיה, כאשר הבורסות המובילות נעות בין ירידות קלות לעליות קלות. לפי שעה, הניקיי עולה בכ-0.4%, ההנג סנג מאבד מערכו כ-0.8%, בורסת שנגחאי עולה בכ-0.6% ובורסת סיאול מטפסת בכ-1%. מניות SK Hynix וסמסונג יורדות שתיהן בכ-1%, לאחר שצמצמו חלק ניכר מהירידות שרשמו מוקדם יותר. מדובר בהמשך של המומנטום השלילי שנרשם אמש בקרב מניות השבבים, כאשר גם אתמול במסחר בוול סטריט הסקטור התקשה להתרומם (עוד על כך מטה).

במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות של עד 0.7%, כך שאם מגמה זו תישאר, הדאו ג'ונס וה-S&P 500 יפתחו את היום בטריטוריית שיא.

וול סטריט

בניו יורק, שבוע המסחר וחודש אוגוסט בכללותו נפתחו בקול תרועה רמה, כשברקע ביטולה של המתקפה האמריקאית נגד איראן והצניחה החדה במחירי הנפט.

מדד הנאסד"ק זינק בכ-2.1%; ה-S&P 500 קפץ בכ-1.5% וננעל מעל לרף 7,600 הנקודות, במרחק נגיעה משיא כל הזמנים שלו (7,609 נקודות); והדאו ג'ונס טיפס בכ-1.3% לשיא חדש של כל הזמנים. בנוסף לתקוות לדה־אסקלציה בין ארה"ב לאיראן, פעילות המפעלים בארה"ב התרחבה ביולי בקצב המהיר ביותר מזה מעל ארבע שנים (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

הראלי בוול סטריט אמש היה רחב. מתוך 11 הסקטורים של ה-S&P 500, שמונה סיימו את היום בירוק. את העליות הוביל סקטור שירותי התקשורת (הכולל רבות מענקיות הטכנולוגיה), שזינק בכ-4.3%; אחריו, בלטו לחיוב ענפי הצריכה הפרטית והתעשייה, עם עליות של כ-2.7% וכ-1.9%, בהתאמה. סקטור ה-IT הוסיף לערכו כ-1.6%. מנגד, ענפי הבריאות ומוצרי הצריכה הבסיסיים - שני ענפים שנחשבים לדפנסיביים - נחלשו בכ-0.3% ובכ-0.2%, בהתאמה. ענף האנרגיה הוביל את הירידות ונפל בכ-1.2%, לנוכח הצניחה במחירי הנפט.

העליות הונעו במידה רבה על־ידי ענקיות הטכנולוגיה, ובפרט על־ידי "שבע המופלאות". שש מתוכן - אלפאבית (גוגל) , אמזון , אנבידיה , טסלה , מטא ומיקרוסופט - סיימו את היום עם עליות נאות. קרן הסל MAGS , אשר עוקבת אחר הביצועים שלהן, התרוממה בכ-4% ורשמה את היום החזק ביותר שלה מזה כחמישה חודשים.

מניית אמזון טיפסה במעל 4% ולראשונה עקפה שווי שוק של 3 טריליון דולר. נזכיר כי ביום שישי האחרון, המניה המריאה בשיעור חד של כ-15%, אחרי שבתוצאותיה לרבעון השני הציגה הציגה רווח למניה שעומד 5.75 - פי שלושה מצפי האנליסטים.

מנגד, אפל המשיכה במומנטום השלילי שלה לאחר פרסום תוצאותיה הכספיות בסוף השבוע שעבר. בארבעת ימי המסחר האחרונים, אפל איבדה מערכה מעל 10% ומחקה משווייה מעל 500 מיליארד דולר. בעקבות המהלך שלה אמש, היא ירדה מתחת לאלפאבית והפכה לחברה השלישית בגודלה בעולם במונחי שווי שוק, עם שווי של כ-4.48 טריליון דולר.

מניות הקשורות בתשתיות AI רשמו עליות משמעותיות. מניות קורוויב ונביוס זינקו בכ-20% ובכ-11%, בהתאמה. מניית ורטיב , יצרנית מערכות קירור לדאטה סנטרים, קפצה גם היא בחדות. מניות חברות פוטוניקה כמו קוהרנט ולומנטום בלטו גם הן לחיוב. גם מניות התוכנה התרוממו. קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחריו, עלתה בכ-3%, כאשר נרשמו עליות בולטות בקרב מניות מיקרוסופט , אורקל , סיילספורס , סרוויס נאו ועוד.

מניות השבבים התקשו יחסית להתרומם, ונעו במהלך רוב יום המסחר בין ירידות קלות לעליות קלות. לבסוף, קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, טיפסה בכ-0.7%, כאשר עליות בולטות נרשמו במניות AMD , אנבידיה ומיקרון .

מניות התעופה והקרוזים בלטו גם הן לחיוב, על רקע הירידה במחירי הנפט. בין העולות ניתן למצוא מניות כמו קרניבל ,נורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס , אמריקן איירליינס ויונייטד איירליינס .

חברת אונדס האמריקאית הודיעה אתמול כי ראש המוסד לשעבר דוד "דדי" ברנע יצטרף להנהלה הבכירה של אונדס כנשיא גלובלי ויו"ר הדירקטוריון של אונדס דיפנס. בעקבות הדיווח, המניה זינקה בנאסד"ק בקרוב ל-12%.

במהלך יום המסחר, הנשיא טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית שלו, Truth Social, בו הגיב בחריפות להכחשה של איראן לגבי קיומם של מגעים מול ארה"ב. "ההנהגה האיראנית היא דו־פרצופית בצורה בלתי־נתפסת!", כתב טראמפ. "הם מבקשים פגישה, יש שיגידו 'מתחננים', מתחילות שיחות והם אומרים - בגלוי ובגאווה - שלא מדברים על כלום". בהמשך, הוא גם הצהיר כי לאיראן יש הזדמנות אחרונה להגיע להסכם "לפני שאנחנו עורפים להם את הראש". שתי ההתבטאויות הללו לא גררו תגובה בשווקים.

בגזרת עונת הדוחות:

פלנטיר , שחקנית מרכזית בתחומי התוכנה וה-AI, המריאה אתמול במסחר המאוחר בכ-15%, לאחר שפרסמה תוצאות כספיות חזקות במיוחד לרבעון השני של 2026, שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על רווח למניה של 41 סנט והכנסות בגובה 1.94 מיליארד דולר, לעומת צפי האנליסטים לרווח למניה של 35 סנט והכנסות בגובה 1.8 מיליארד דולר.

הכנסותיה של פלנטיר כמעט הכפילו עצמן, וזינקו בכ-93% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הכנסותיה ממכירות לממשלת ארה"ב צמחו ב-90% לעומת הרבעון המקביל לרמה של 809 מיליון דולר. ההכנסות מהמגזר המסחרי בארה"ב זינקו ב-149% בהשוואה לאשתקד ל-764 מיליון דולר. המנכ"ל אלכס קארפ אמר בראיון בלעדי ל-CNBC, "שכחו מהקונצנזוס. לידיעתי, אף עסק שפועל בקנה המידה שלנו לא צמח אפילו חצי מכמה שאנחנו צמחנו".

היום לאחר נעילת המסחר, צפויות לדווח שתי שחקניות מרכזיות בתחום הטכנולוגיה: ענקית השבבים AMD וחברת החלל SpaceX של אילון מאסק.

מאז הנפקת הענק של SpaceX באמצע יוני, שהפכה את אילון מאסק לזמן קצר לטריליונר הראשון בעולם, המניה הספיקה לזנק בכמעט 50% ואז לרדת בשיעור קרוב לזה מהשיא שלה. כך, היא מחקה משווייה מעל טריליון דולר.

קונצנזוס האנליסטים, לפי יאהו פייננס, צופה הכנסות של 6.82 מיליארד דולר והפסד נקי של 29 סנט למניה. כרגע, רוב האנליסטים לא רק חיוביים לגבי מניית SpaceX, אלא מציבים מחיר יעד ממוצע שמשקף פרמייה תלת־ספרתית. מתוך 37 אנליסטים שמסקרים את המניה, 28 חיוביים, שבעה נייטרליים ושניים שליליים. מחיר היעד הממוצע משקף פרמייה של 118%. נזכיר כי ללא קשר לדוחות, ביום חמישי, ישוחרר נתח ראשון של מניות חסומות של החברה - אירוע שעשוי להשפיע על מגמת המסחר במניה.

באשר ל-AMD, תוצאותיה הכספיות יגיעו בעיצומה של תקופה במהלכה סקטור השבבים סופג לחצים כבדים, וכאשר הוא עדיין נמצא בטריטורייה של שוק דובי - כלומר, ירידה של מעל 20% משיאו האחרון. לפי בלומברג, החברה צפויה לדווח על רווח למניה של 1.62 דולר והכנסות בגובה 11.3 מיליארד דולר. הצמיחה במגזר הדאטה סנטרים צפויה לעמוד על מעל 100% ולטפס ל-6.5 מיליארד דולר, לעומת 3.2 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

שוק החוב האמריקאי

תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב לטווח הארוך (10 שנים) מטפסות לאחרונה, והכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי מציין כי "להבדיל מהקשר ההדוק שאפיין את השנים האחרונות בין ציפיות האינפלציה לתשואות הארוכות, העלייה האחרונה בתשואות התרחשה כאשר ציפיות האינפלציה לעשר שנים נותרו ברמה נמוכה יחסית. הישארות ציפיות האינפלציה ברמה נמוכה מעלה ספק בכך שהאינפלציה היא הגורם העיקרי שמעלה את התשואות. אילו המשקיעים היו חוששים שהפד לא נלחם מספיק באינפלציה, הם היו קונים אג"ח הצמודות. במקום זה, הם בעיקר מכרו אג"ח כאלה".

זבז'ינסקי מציע הסברים לאנומליה: חולשה ברכישות אג"ח ממשלת ארה"ב, וירידה בעסקאות ספקולטיביות על ידי קרנות גידור בארה"ב בתחום. הוא מזכיר גם לחץ מצד משקיעים יפנים. לכן לדבריו, "ברמותיהן הנוכחיות, התשואות אטרקטיביות".

על אף שהמגמה הכללית בשבועות האחרונים מוטה כלפי מעלה, אתמול תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב רשמו ירידות משמעותיות, על רקע הירידה במחירי הנפט ותקווה לדה־אסקלציה בין ארה"ב ואיראן, שהקלו במעט על חששות האינפלציה. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-7 נקודות בסיס לרמה של 4.67%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של כ-4.24%. התשואה ל-30 שנה, שזינקה בסוף השבוע שעבר לרמתה הגבוהה ביותר מאז 2007, ירדה במעל 4 נקודות בסיס לרמה של כ-5.22%.

שוקי הסחורות והמטבעות

שער הדולר-שקל נע אתמול ביחס הפוך למגמות המסחר בוול סטריט. בצהרי היום, השקל נחלש מול הדולר בכ-0.1%, אך בהמשך היום, בעקבות התחזקות העליות בבורסה בניו יורק, השקל חזר להתחזק מול הדולר בכ-0.2% ושערו הרציף נעמד על 3.04 שקלים. הבוקר, השקל נסחר מול הדולר ביציבות.

שחר סיני, מנכ"ל פעילות קרנות הנאמנות בפרופאונד בית השקעות, ציין אתמול כי "בתקופה בה קיימת אי וודאות גדולה, המטבעות הופכים גם הם לתנודתיים יותר, ללא כיוון ברור. תחזית אינפלציה שמשתנה על בסיס יומי ואיתה הערכות בנוגע לריבית הבנקים המרכזיים, תנודתיות גוברת בשוק ההון ואי־ודאות גאופולטית ימשיכו להזיז את המטבעות מצד לצד. רק שקט גאופוליטי וכלכלי יפחית את תנודות המטבע ויאפשר לשקל לחזור ולהתחזק".

בשוק המט"ח העולמי, הין היפני המשיך במגמת ההתחזקות שלו מול הדולר ושערו נעמד סביב ה-157 ין לדולר. מאז שדווח על ההתערבות בין היפני, אשר תואמה בין טוקיו לוושינגטון, הין התחזק מול הדולר בכ-4%.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג את המהלך כ"אות של חברות" כלפי יפן. שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט אמר כי הפעולה נועדה להתמודד עם "תנועות בלתי מסודרות" בשער הין, ויפן מצדה הודיעה כי לא תהסס לבצע התערבות מתואמת נוספת אם התנודתיות תימשך. אך הסיבה העיקרית למהלך כנראה מסתתרת במקום אחר.

בארה"ב הריביות נותרו גבוהות יחסית, בעוד שביפן המדיניות המוניטרית נשארה מרחיבה בהרבה. התוצאה הייתה ברורה - משקיעים העדיפו להחזיק דולרים ונכסים אמריקאים, והין הפך למטבע שמממנים באמצעותו עסקאות "קארי טרייד": לווים בזול בין ומשקיעים בנכסים עם תשואה גבוהה יותר. עם זאת, לקארי טרייד יש צד שלילי - הין נחלש, היבוא ליפן מתייקר, האינפלציה המקומית עולה, והלחץ הפוליטי על הממשלה בטוקיו גובר.

בארה"ב מעריכים כי אם יפן תמשיך לנסות לעצור את נפילת המטבע לבדה, היא תזדקק לדולרים כדי לקנות ין. הדרך הישירה לגייס דולרים היא למכור חלק מהנכסים הדולריים שלה - ובראשם אג"ח של ממשלת ארה"ב. וכאן, ככל הנראה, נעוץ המניע החזק ביותר של נשיא ארה"ב להפשיל שרוולים ולהיכנס לאירוע. לפי הנתונים הרשמיים של משרד האוצר האמריקאי, יפן היא המחזיקה הזרה הגדולה ביותר בחוב אמריקאי, ומכירה בהיקפים גדולים של אג"ח עלולה להפעיל לחץ כלפי מעלה על התשואות, לייקר את עלויות המימון של הממשל והמשק האמריקאי, ולפגוע ביציבות השווקים.

מחירי הנפט צללו לשפל של שלושה שבועות ברקע דיווחים על מגעים בין ארה"ב לאיראן. הצניחה במחירים נרשמה לאחר שנשיא ארה"ב הודיע על ביטול תקיפה מתוכננת באיראן ועל פתיחת שיחות בין המדינות - זאת, למרות שבמשרד החוץ האיראני הכחישו כי מתנהל מו"מ. נפט מסוג ברנט ננעל סביב 83 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ירד ננעל סביב 80 דולר לחבית. הבוקר, המחירים מטפסים במעל 1%, כך שנפט ברנט נסחר סביב 85 דולר ונפט WTI נסחר סביב 81 דולר.

פטריק מאנלי, אסטרטג שוק בקבוצת Tickmill, הסביר את תגובת השווקים ואמר כי "פחות הסלמה צבאית מיידית פירושה הסתברות נמוכה יותר להפרעה בטווח הקצר במצר הורמוז, ולכן פרמיית הסיכון הגיאופוליטית במחיר הנפט קטנה. עם זאת, עדיין קיים פער משמעותי בין חידוש השיחות לבין פתיחה מלאה מחדש של המצר. תהליך דיפלומטי יכול להפחית סיכונים קיצוניים במהירות, אך הוא אינו מבטיח חזרה לשגרה של אספקת הנפט באותו לוח זמנים".

מאקרו

יו"ר הבנק הפדרלי (הפד'), קווין וורש, בחר להותיר בשבוע שעבר את הריבית בארה"ב על כנה. בעקבות ההחלטה, בשווקים הורידו את ההסתברות להעלאת ריבית בהחלטה הקרובה, אך עדיין מגלמים צפי של כ־70% להעלאת ריבית בספטמבר.

נציג הפדרל ריזרב האחרון שהתבטא בנושא הריבית, הוא נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס. בראיון לרויטרס אתמול, הוא הצהיר כי הוא מעריך שהאינפלציה בארה"ב תתמתן במחצית השנייה של השנה, אך אמר שאם זה לא יקרה, הפד לא יהסס לבצע העלאת ריבית.

"אני חושב שחלק מהמנועים הגדולים שדחפו כלפי מעלה את האינפלציה בשנה וחצי האחרונות לא ישחקו תפקיד באותה מידה", אמר וויליאמס. "התחזית שלי, באופן אישי, היא שהאינפלציה תרד במחצית השנייה של השנה ותמשיך לרדת גם בשנה הבאה". כמו כן, הוא הדגיש כי מדיניות הריבית הנוכחית לדעתו "ממוקמת היטב" כרגע כדי להוריד את האינפלציה בחזרה ליעד, שעומד על 2%.

עם זאת, כאמור, וויליאמס הסתייג ומסר כי "אם הכלכלה היא לא במסלול שיוריד את האינפלציה בחזרה ל-2%... זה יהיה לגמרי ראוי לפעול כדי להעלות אותנו על מסלול שכן מוביל את האינפלציה בחזרה ל-2%.

שני נציגים בוועדת השוק הפתוח של הפד, שהתנגדו להחלטת הריבית האחרונה להשאיר את הריבית ללא שינוי, התבטאו לאחרונה לטובת ריבית גבוהה יותר בארה"ב. נשיא הפד במיניאפוליס, ניל קשקארי, אמר ביום שישי כי לדעתו, "סדרה פוטנציאלית של מהלכי מדיניות קטנים תהיה עדיפה מאשר לחכות ובסופו של דבר להגיע למסקנה שפעולות אפילו נחרצות יותר היו נדרשות".

נשיאת הפד בקליבלנד, בת' האמאק, ציינה כי לראייתה, "עכשיו זו העת להאיץ את חזרתה של אינפלציית ה-PCE ליעד ה-2% שלנו ולעמוד במחויבות שלנו ליציבות מחירים בעבור העם האמריקאי. ככל שהאינפלציה הגבוהה נמשכת, כך עשוי להיות יותר מאתגר ויקר להחזיר אותה מטה".

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב, מעריך "שבסיכוי לא מבוטל הנתונים הכלכליים לא יתמכו בעליית ריבית בהמשך השנה, אלא אם המלחמה באיראן תתארך ותתעצם". להערכת זבז'ינסקי, הסיכוי לכך נמוך יותר, לא רק בשל החולשה הצפויה בשוק העבודה ובצריכה הפרטית, אלא גם משום שהאינפלציה, נמצאת ככל הנראה במגמת היחלשות. לדבריו, "למעט מחירי האנרגיה, רכיבי האינפלציה נותרו יציבים ואף התמתנו. גם ציפיות האינפלציה אינן מעוררות דאגה".

עוד בגזרת המאקרו בארה"ב: פעילות המפעלים בארה"ב התרחבה ביולי בקצב המהיר ביותר מזה מעל ארבע שנים. מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר הייצור עמד על 55.6 נקודות, עלייה של 2.3 נקודות לעומת יוני והנתון הטוב ביותר מאז מאי 2022. כלכלנים שנסקרו על ידי דאו ג'ונס ציפו לרמה של 54 נקודות. הסקר מודד את אחוז החברות המדווחות על צמיחה, כך שכל נתון מעל 50 מצביע על התרחבות.

ב-CNBC דווח כי הנתון החיובי הגיע כתוצאה מעליות חזקות בהזמנות יצוא חדשות, בצבר ההזמנות וביבוא, בעוד שהמחירים התמתנו מעט והתעסוקה התרחבה.

הזמנות היצוא החדשות וצבר ההזמנות עלו שניהם ב-4.5 נקודות לרמות של 53.0 ו-55.0 בהתאמה, בעוד שהייצור זינק ל-58.5 - עלייה של 6.3 נקודות. מדד התעסוקה טיפס ל-52.8 (עלייה של 3.1 נקודות), הגיע לרמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2022 וחזר להתרחבות לראשונה זה 33 חודשים.

אף שמדד המחירים (שאומד את השינוי במחירי התשומות) נותר בצורה בטריטוריה של צמיחה עם 71.1 נקודות, מדובר בירידה של 1.9 נקודות בהשוואה לחודש יוני.