מייסד אפל המנוח סטיב ג'ובס צוטט פעם כמי שאומר שיזמי סטארט־אפ צריכים להיות משוגעים מספיק כדי לחשוב שהם יכולים לשנות את העולם. כדי להצליח, יזמי הייטק חייבים לאמץ מאפייני אישיות יוצאי דופן: להפגין חוסר פחד כלפי מכשולים, אדישות כלפי כישלונות, ועודף ביטחון עצמי כשמישהו מנסה להגיד להם כשהם טועים. אחרת, ספק אם היו יכולים להיכשל שוב ושוב רק כדי להצליח בסופו של דבר.

ייתכן שניתוק היא תכונה חשובה בניהול סטארט־אפ צומח, אך כשהחברה מתבגרת ומגיעה לבורסה הדברים עשויים לצוץ בשנית. אחרת קשה להסביר את ההתנהלות של מייסדי מאנדיי , רועי מן וערן זינמן, שמבקשים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.

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ימים בודדים לפני אסיפת המשקיעים של החברה שתחול ביום חמישי השבוע, מתברר כי כבר לפני חודש - שבועיים לפני שיזמו גל פיטורים של כ־620 עובדים וחצי שנה לאחר שהמניה התרסקה ב־48% - ביקשו מן וזינמן העלאת שכר משמעותית: השניים מבקשים מבעלי המניות לאשר ביום חמישי תוכנית שתעלה את חבילת התגמול של כל אחד מהם בהדרגה מ־7.3 מיליון דולר בשנה שעברה ל־14 מיליון דולר בשנה עד סוף 2029. נוסף על כך, כבר כעת כל אחד מהמנכ"לים המשותפים זכאי לבונוס יעד בגובה 100% משכר הבסיס השנתי, כשהתשלום המקסימלי הוא 200% משכר הבסיס.

מאנדיי ביצעה מהלך נוסף שמציב סימן שאלה על תרבות הניהול שלה. דוחות החברה ל־2025 מגלים זינוק של 26% במצבת העובדים, שהם כ־650 עובדים ברחבי העולם. הנתון הזה הופך למקומם כשמבינים שמדובר במספר כמעט זהה לזה שנרשם בגל הפיטורים חודשים ספורים בלבד לאחר מכן.

מה הוביל את השניים שמובילים את החברה בזמנים הטובים והרעים שלה להרהיב עוז ולבקש הכפלת שכר? התשובה כנראה טמונה במנטליות של אותו סטארט־אפיסט שעליו דיבר ג'ובס: כשהחברה צומחת בהכנסות ואפילו מראה רווחיות - סימן שגם היזם נמצא במסלול הנכון, ולעזאזל כל המסביב - גם אם הדבר כרוך באופטימיות יתר ובפיזור אמירות ורודות ומעורפלות שאין מאחוריהן כיסוי. ואם המשקיעים טועים ומורידים את מחיר המניה ב־80% מהשיא, הם כנראה טועים ובעתיד עוד יאכלו את הכובע.

הכל בגלל הבינה המלאכותית, לטוב ולרע

במהלך החודשים האחרונים התכחשו המנהלים במאנדיי בשיחות סגורות ופתוחות לסבב פיטורים שעשוי לפקוד את החברה, ובראיונות לתקשורת ובהסכתים שהקליטו בעצמם הצהירו כי הבינה המלאכותית מאלצת אותם דווקא לגייס יותר עובדים כדי להמשיך ולצמוח.

זינמן, למשל, הבהיר שאמנם החברה תאט מעט את קצב הגיוסים, מגידול של כ־30% בשנה לאזור ה־15% בלבד, אך הדגיש כי עצירה או קיצוץ רוחבי בכוח האדם יחטיאו את המטרה. הוא גם רמז כי שער דולר נמוך איננו סיבה מספקת למהלך שכזה - אולי בעקיצה על הקולגה נדב אברהמי, מנכ"ל וויקס, שתלה בכך את הסיבה מאחורי פיטורי אלף עובדים.

וכשלא יכלו להכחיש יותר - יצאו לפני שבועיים השניים בהצהרה הפוכה, לפיה הבינה המלאכותית דווקא תובעת את שלה ומחייבת שינוי ארגוני: "נכנסנו לעידן חדש שבו הבינה המלאכותית משנה את תפקיד התוכנה", הם כתבו, בעודם מתארים את הצורך לפטר מנהלי ביניים ולרדד צוותים.

זהו לא הזיגזג היחיד של החברה. רק לפני מספר שבועות, חזרה בה החברה מההחלטה להרחיב את המשרדים שלה. בתחילת 2025 הודיעה מאנדיי כי תשכור 10 קומות חדשות באקו טאוור בתל אביב, בהיקף של כ־11 אלף מ"ר, שנועדו לתמוך בהמשך הרחבת כוח האדם בישראל. אלא שבמאי התברר שהחברה לא מתכוונת לאכלס את השטח כמתוכנן, ובמקום זאת תסתפק בשלוש קומות בבניין סונול הסמוך. מאנדיי הסבירה אז כי לאחר "חשיבה מחודשת על צורכי הנדל"ן" הגיעה למסקנה שהשטח המצומצם יספק לה מענה גם בטווח הארוך.

ההחלטה הייתה משמעותית במיוחד משום שמספר העובדים בישראל גדל ב־2025 ב־235 בלבד, אף שהחברה הכריזה בתחילת אותה שנה על פתיחת 400 תקנים. אלא שגם כאשר גלובס פנה לחברה חודשים קודם לכן בנוגע לאפשרות שהיא נסוגה מתוכניות ההתרחבות שלה, מאנדיי הכחישה כי חל שינוי בתוכניות.

סנטימנט שלילי למרות הביצועים הטובים

על פניו, מאנדיי היא מובילת שוק שמנפצת את תחזיות האנליסטים, צומחת באופן בריא ומציגה רווחיות. הרווח הנקי המתואם שלה עמד ברבעון האחרון על 56 מיליון דולר, היא מחזיקה בקופת מזומנים שמנה של 1.2 מיליארד דולר וצופה עלייה בהכנסות - אך השוק מתמחר אותה אחרת. למרות הביצועים הטובים, מאנדיי נסחרת כיום במכפיל שווי נמוך למדי (18 לשנה הקרובה), זאת לאחר שבשנה שעברה נסחרה במכפיל של מעל ל־80.

שלטי מאנדיי בטיימס סקוור / צילום: נאסד''ק

הסיבה לכך נעוצה בעיקר בסנטימנט השלילי כלפי החברה, שהמוצר שלה, תוכנה ארגונית לניהול משימות, נמצא בלב "אפוקליפסת התוכנה" - הכינוי לתוכנות שעשויות ליפול קורבן לעלייתם של מנועי השפה שיכולים להחליף את הצורך בהן בכל רגע.

בשל החששות מהשפעות הבינה המלאכותית על פעילות החברה, מניית מאנדיי נפלה מתחילת השנה בכ־40%, אך עלתה מאז השפל של חודש אפריל ב־51%. מאז הפיטורים בסוף יולי עלתה בכ־20%. כיום החברה נסחרת בשווי שמתקרב ל־3.8 מיליארד דולר. שווי החזקתו של מן הוא 439 מיליון דולר ושל זינמן 154 מיליון דולר.

"פער מהותי": ההסברים להכפלת השכר

בזימון לאסיפה מאנדיי מסבירה את בקשתה להעלאת התגמולים. לפי החברה, מאז ההנפקה ב־2021 מאנדיי צמחה משמעותית תחת הובלת המנכ"לים, שנושאים באחריות שבמקרה אחר הייתה מחולקת לעוד נושאי תפקידים (כמו נשיא או מנהל תפעול). לדברי מאנדיי, לכל אחד מהשניים יש מיקוד ספציפי - מן במחקר וחדשנות לצורך פיתוח מפת הדרכים העתידית של הפלטפורמה, וזינמן בעסקים וב־go-to-market.

בהשוואה לחברות דומות, במאנדיי מציינים שהצמיחה של החברה בהכנסות מדורגת באחוזונים 70 ומעלה, ושכרם של המנכ"לים נמוך מאחוזון 25. הדירקטוריון סבור שמדובר בפער מהותי ומבקש להעלות את התגמולים לאחוזון ה־50.

לפי ההצעה, בתחילת 2027 השכר של השניים צפוי לעלות ב־19% ל־110 אלף שקל בחודש לכל אחד, ובהמשך השכר יעלה בעוד שתי פעימות: בתחילת 2028 ל־115 אלף שקל ובתחילת 2029 ל־120 אלף שקל.

במקביל, ישונה גם התגמול ההוני של השניים, לדברי החברה במטרה להגיע גם במקרה זה לאחוזון ה־50. ב־2027 תעלה תקרת התגמול ההוני לכל אחד מהם ל־9.5 מיליון דולר, ב־2028 היא תגדל ל־13 מיליון דולר וב־2029 - ל־13.65 מיליון דולר. תמהיל התגמול ההוני ישתנה מ־70% מבוסס ביצועים ו־30% תגמול שמבשיל לאורך זמן, ל־60% מבוסס ביצועים ו־40% שמבשיל לאורך זמן. בחברה מציינים שהשינוי נועד להתאים את התמהיל לנהוג בקרב החברות המקבילות וליצור איזון טוב יותר. במקביל, התקרה עבור תגמולים מבוססי ביצועים תועלה מ־100% ל־200% - לפי מאנדיי, בדומה לחברות דומות.

נראה ששני המנהלים הוותיקים מרגישים שבלעדיהם אי אפשר יהיה לשחזר את ההצלחה הפנומנלית של החברה או להכניס אותה בהצלחה לעידן ה־AI. הם מבטיחים להכניס את מאנדיי למגזר הארגוני ולהגדיל את החוזים מול חברות ענק וגם לספק שירותים מנוהלים מבוססי AI כדי לסייע לחברות לאמץ את הבינה המלאכותית מהר יותר בתהליכי העבודה שלהם. ייתכן שההבטחות הללו יתקיימו ובגדול - אבל קשה להאמין להבטחות לאחר שדבריהם על אי־פיטורי עובדים, התרחבות נדל"נית וגיוס עובדים התבררו כלא מדויקים, בלשון המעטה.

הביטחון העצמי העודף מהבקשה להעלאת חבילת התגמולים ודאי ישכנע כמה משקיעים שהחברה על המסלול המהיר להצלחה, אך כנראה לא תספק את מאות המפוטרים או את המשקיעים שבשנים האחרונות ראו בעיקר מרורים ממניית מאנדיי.