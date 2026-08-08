ברחוב בר יהודה 3, בשכונה הדרום־מערבית בבת ים, נמכרה דירת 3 חדרים בשטח של 76 מ"ר תמורת 1.63 מיליון שקל. הדירה בקומה הראשונה, ולה חניה בטאבו. בבניין אין מעלית.

הדירה עברה לאחרונה שיפוץ ובבניין החל בימים האחרונים פרויקט תמ"א 38/1, שבמסגרתו יתווספו לדירה ממ"ד בשטח של כ־9 מ"ר ומרפסת בשטח של כ־6 מ"ר, ולבניין תתווסף מעלית. סיום הפרויקט צפוי בעוד כשנתיים וחצי, ובמהלך ביצוע העבודות הדיירים ימשיכו להתגורר בבניין.

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המחיר המבוקש על הדירה עמד על 1.7 מיליון שקל והדירה עמדה כחודש על המדף. המוכרים ירשו את הדירה והקונים הם זוג צעיר מחולון שרכש את הדירה להשקעה.

"שוק מאתגר"

שירי נועה חסון, בעלים ומנכ"לית משרד נדל"ן באזור המרכז, שייצגה את שני הצדדים בעסקה, מספרת: "השכונה הדרום־מערבית בבת ים מאוד מבוקשת, גם בגלל הקרבה לים וגם בגלל הקרבה לרכבת הקלה. זו שכונה משפחתית עם גנים ובתי ספר ויש בה גם הרבה התחדשות עירונית.

"ללא פרויקט התמ"א, אני מעריכה שמחיר הדירה היה עומד על 1.57־1.58 מיליון שקל. בגלל הגודל שלה, החניה והמיקום - רחוב בר יהודה נחשב לרחוב טוב ומרכזי - לא מדובר בדירה 'זולה'.

רחוב בר יהודה 3, בשכונה הדרום־מערבית בבת ים / צילום: שירי נועה חסון

"יש כרגע היצע גדול של דירות יד שנייה למכירה בעיר, ואפשר למצוא דירות 2.5 חדרים קטנות יותר גם ב־1.5 מיליון שקל, חלקן גם בשלב מסוים בהליך התחדשות עירונית. יש כרגע הרבה הזדמנויות בשוק ואנחנו מתחילים לראות תנועה של משקיעים שמחפשים לתפוס אותן. יש גם התחלה של תנועה בקרב משפרי דיור שרוצים לנצל את ההזדמנויות שיש בשוק כרגע.

"השוק משתפר אבל הוא עדיין מאתגר. אני משתמשת הרבה בכלים שיווקיים ברשתות החברתיות כדי לבלוט ולהגיע לקהלים נוספים - אנשים כל היום עם הראש בטלפון ואני מנסה לנצל את זה. את הפנטהאוז הכי יקר שנמכר בעיר מכרתי דרך הטיקטוק".

דירות יד שנייה שנמכרו

פתח תקווה

בדרך מנחם בגין בהדר גנים, דירת 4 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 5 מתוך 14, עם חניה, ב־2.88 מיליון שקל.

ברחוב זכרון יעקב באם המושבות הוותיקה, דירת 3 חדרים, 85 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה כפולה, ב־2.25 מיליון שקל.

ברחוב אברבנאל בשכונת תקומה, דירת 4 חדרים, 92 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, עם חניה, ב־2.07 מיליון שקל.

ברחוב רפאלי שרגא, דירת 4.5 חדרים, 109 מ"ר, בקומה 5 מתוך 17, עם חניה כפולה, ב־3.05 מיליון שקל.

יקנעם

בדרך הארגמן, דירת 4 חדרים, 102 מ"ר, בקומה 5 מתוך 8, ב־2.56 מיליון שקל.

ברחוב ההרדופים, דירת 4 חדרים, 80 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, ב־1.21 מיליון שקל.

נתניה

ברחוב הרב יאנה בשכונה הוותיקה, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 4 מתוך 7, עם חניה, ב־2.1 מיליון שקל.

בשדרות בן גוריון, דירת 5 חדרים, 215 מ"ר, בקומה 1 מתוך 20, עם שתי חניות, ב־5.35 מיליון שקל.

ברחוב שלום עליכם, דירת 5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב יוסף לפיד, דירת 4 חדרים, 132 מ"ר, בקומה 11 מתוך 34, עם חניה, ב־4.35 מיליון שקל.

אשקלון

בשדרות עמק האלה בשכונת אגמים, דירת 3 חדרים, 87 מ"ר, בקומה 6 מתוך 13, עם חניה ב־1.47 מיליון שקל.

ברחוב אריה תגר בשכונת ברנע ג', דירת 4 חדרים, 157 מ"ר, בקומה 4 מתוך 9, עם חניה, ב־2.48 מיליון שקל.

ברחוב העבודה ברמת אשכול, דירת 3 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־920 אלף שקל.

ברחוב השופטים, דירת 4 חדרים, 79 מ"ר, בקומה 1, ב־1.36 מיליון שקל.

קריית ים

ברחוב אירוס במרכז העיר, דירת 4 חדרים, 100 מ"ר, בקומה 2 מתוך 14, עם חניה, ב־1.82 מיליון שקל.

ברחוב אלי כהן לא הרחק מהים, דירת 3 חדרים, 54 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, ב־1.25 מיליון שקל.

ברחוב עגנון לא הרחק מהים, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, עם חניה, ב־1.42 מיליון שקל.

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