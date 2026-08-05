ענקית השבבים עקפה את התחזיות, אבל השוק ציפה לנס גדול

AMD פרסמה הלילה (ג') דוחות חזקים מהצפוי, עם עקיפה הן בשורת ההכנסות והן בשורת הרווח, ואף סיפקה תחזית לרבעון השלישי שהייתה טובה מתחזיות האנליסטים. למרות זאת, מניית החברה נפלה במסחר המאוחר, לאחר שהמשקיעים ציפו לתוצאות מרשימות אף יותר על רקע הראלי במניות השבבים.

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AMD דיווחה על רווח של 1.66 דולר למניה ברבעון השני, ב-4 סנט מעל התחזית, ועל הכנסות של 11.5 מיליארד דולר , מעל צפי של 11.3 מיליארד דולר. ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח של 48 סנט למניה והכנסות של 7.6 מיליארד דולר.

במה שמעניין יותר את המשקיעים - פעילות הדאטה סנטר של AMD המשיכה לצמוח במהירות והניבה הכנסות של 6.7 מיליארד דולר , לעומת 3.2 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד ומעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 6.5 מיליארד דולר.

AMD צופה כי הכנסות הרבעון השלישי יסתכמו בטווח של 12.7-13.3 מיליארד דולר , לעומת תחזית אנליסטים של 12.5 מיליארד דולר.

זינוק בהשקעות ההוניות

עם זאת, החברה הגדילה משמעותית את השקעות ההון, כאשר הוצאות ה-CapEx ברבעון הסתכמו ב-808 מיליון דולר, הרבה מעל ההערכות המוקדמות של 298 מיליון דולר.

התגובה השלילית של המשקיעים משקפת גם את הרף הגבוה שנוצר בסקטור השבבים: לאחר זינוק של יותר מ-100% במדד השבבים של פילדלפיה (SOX) בשנה האחרונה, מניות השבבים עברו מאמצע יוני תקופה של מימושים, והמדד איבד כ-14% עד אתמול.

AMD זינקה בכ-200% ב-12 החודשים האחרונים, בעיקר בזכות העלייה בביקוש לתשתיות בינה מלאכותית. אחת המגמות שמחזקות את החברה היא התרחבות השימוש בסוכני AI ודורשות כוח עיבוד משמעותי ממעבדים מרכזיים (CPU) כמו אלה שמייצרת AMD.

הביקוש הגובר למעבדים הפך את AMD לשחקנית חשובה יותר עבור ענקיות ענן כמו מיקרוסופט וחברות נוספות בתחום ה-AI.

יש לה קלף נוסף: בסוף החודש שעבר השיקה החברה את פלטפורמת Helios, מערכת שמיועדת למרכזי נתונים של בינה מלאכותית. יש בה 72 מעבדי GPU מדגם AMD MI455X וכן מעבדי Instinct של החברה, ונועדה להתחרות ישירות במערכות של אנבידיה.

השאפתות של ליסה

המנכ"לית ליסה סו אינה מסתירה את השאיפות להתחרות באנבידיה, היריבה הדומיננטית בשוק שבבי ה-AI. לדבריה, מערכת Helios מציעה ביצועי מחשוב גבוהים ב-15% לעומת Vera Rubin של אנבידיה, יש לה קיבולת זיכרון ברוחב פס גבוה גדולה ב-50%, וכן שיפור של 30% במספר הטוקנים לדולר ביחס לשרתים של אנבידיה.

אנבידיה עדיין שולטת ללא עוררין בשוק שבבי הבינה המלאכותית, עם נתח שוק שמגיע עד לכ-90% ברבעונים מסוימים. אך גם נתח קטן מהשוק העצום הזה עשוי להפוך למנוע צמיחה משמעותי עבור AMD.