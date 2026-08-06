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גלובלי ושוקי עולם תיקון חד באסיה הבוקר; והישראליות שמחקו מעל מיליארד דולר
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בורסות עולם | סיקור שוטף

מצב השווקים: תיקון חד באסיה הבוקר. וגם: הישראליות שמחקו מעל מיליארד דולר

גלובס מגיש עדכון ראשון לגבי מצב השווקים מסביב לעולם • והבוקר - ירידות באסיה בהובלת קוריאה שצונחת 4% • יציבות בוול סטריט ובמחירי הנפט • עוד כמה מספרים על הלילה שבו איבדו טאבולה וסולאראדג׳ מעל מיליארד דולר ומה מדאיג את ג׳יימי דיימון?

שירות גלובס 07:12
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young
בורסת דרום קוריאה, סיאול / צילום: Shutterstock, Ki young

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

אסיה

תיקון חד הבוקר כאשר בדרום קוריאה הקוספי יורד כ־4.5%, ובשלב מסוים ירד ביותר מ־5%. סמסונג ו-SK Hynix מובילות את הירידות. ביפן הניקיי מאבד 1.5% גם בהונג קונג ירידות של 2%.

וול סטריט

החוזים על הדאו ועל S&P 500 עולים ב־0.2%, והנאסד"ק יורד קלות. אמש נרשמה נעילה מעורבת כאשר מדד הדאו ג'ונס טיפס בכ-0.5%, הנאסד"ק נלחץ ממימושים במגזר הטכנולוגיה וירד ב-0.8%, בעוד מדד ה-S&P 500 נחלש בקלות ב-0.15%.

אבל הסיפור הגדול של הערב היה התנודות החדות במניות הישראליות בדגש על שתיים - טאבולה וסולאראדג' שאיבדו ביחד שווי של מעל מיליארד דולר.

טאבולה התרסקה ב־28% ומחקה כ־400 מיליון דולר משוויה.

סולאראדג’ התרסקה ב־30% ומחקה כ־900 מיליון דולר משוויה ביום אחד. ברקע: תחזית מאכזבת של טאבולה למרות תוצאות חיוביות בין היתר בשל שינוי מדיניות של גוגל שצפוי לפגוע בהכנסותיה. סולאראדג' הציגה ביצועים משופרים אבל פרסמה תחזית נמוכה לרבעון הבא מה שאכזב את המשקיעים.

והיו גם חדשות טובות. קלטורה הישראלית עלתה כ-35%. המשקיעים בחרו להתמקד בצמיחה ובשיפור הביצועים של החברה ברבעון השני.

נפט

למרות מה שנראה כמו התקדמות במגעים עם איראן לפתיחת מצרי הורמוז, הנפט נסחר ביציבות ללא ירידה נוספת סביב 79 דולר לחבית ברנט. נפט מסוג WTI נסחר סביב 75.8 דולר.

תל אביב

נזכיר כי הבורסה בתל אביב מחפשת כיוון לאחרונה ודי התנתקה מהכיוון בעולם. אתמול ננעל המסחר בירידות שהחריפו לקראת סגירה מדד ת"א 35 ירד בכ-0.7%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.5%.

הכוכבת של המסחר היתה אל על שקפצה ב-15% ליום הטוב שלה מזה ארבע שנים לאחר פרסום תוצאות חיוביות.

עוד משהו שכדאי לדעת

מנכ"ל ג’יי.פי מורגן, ג’יימי דימון, הזהיר הלילה מפני רמות המינוף הגבוהות בשווקים הפיננסיים, וטען כי חלק ניכר מהחוב אינו גלוי למשקיעים. "חוב המרג’ין נמצא ברמה הגבוהה ביותר אי פעם", אמר בריאיון ל-CNBC. "יש הרבה חוב שאתם לא רואים, משום שהוא לא נקרא חוב מרג’ין. הוא נקרא בשמות אחרים. חלק מהמינוף נסתר וחלקו גלוי".