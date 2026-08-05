עונת דוחות הרבעון השני של 2026 מספקת תזכורת נוספת לתנודתיות החריפה של המניות הישראליות בניו יורק. בעוד סולאראדג' וטאבולה חטפו מכה חזקה בעקבות תחזיות מאכזבות ושחיקה בתזרים, קאלטורה דווקא מפתיעה בזינוק מטאורי זאת הודות לשיפור ברווחיות ובשילוב מוצרי AI.

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סולאראדג': הקאמבק הפך להתרסקות

סולאראדג' הישראלית צונחת בכ-25% לאחר פרסום הדו״חות לרבעון השני. החברה הציגה ביצועים משופרים אבל פרסמה תחזית נמוכה לרבעון הבא מה שאכזב את המשקיעים.

ההכנסה ברבעון השני עמדה על 346 מיליון דולר, לעומת 289 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, החברה עדיין הפסדית, ואיבדה 16 מיליון דולר ברבעון האחרון. אך מדובר בהפסד נמוך בהרבה מאשר זה שנרשם ברבעון המקביל אשתקד.

יחד עם זאת, חברת האנרגיה פרסמה תחזית שמאכזבת את המשקיעים. קונצנזוס החזאים לרבעון השלישי עמד על הכנסות של 371 מיליון דולר, אך החברה עצמה נתנה טווח של 310-340 מיליון דולר בלבד.

בארבעת ימי המסחר האחרונים המניה זינקה ב-20%, אך מחקה את הקפיצה הזו ביום אחד ועברה לתשואה שלילית של 36% בחודש האחרון. ככלל, מניית סולאראדג' נחשבת תנודתית במיוחד, וידעה עליות וירידות דרמטיות בעבר.

טאבולה: השוק מעניש גם את מי שעוברת לרווח

חברת המלצות התוכן והפרסום, טאבולה צונחת בכ-25% במהלך המסחר, בעקבות תוצאות כפולות שגררו אכזבה אצל המשקיעים.

בשורה העליונה, רשמה טאבולה הכנסות של 476.8 מיליון דולר ברבעון השני - נתון שפספס את תחזיות האנליסטים שעמדו על כ-499.5 מיליון דולר. בנוסף, החברה סיפקה תחזית הכנסות לרבעון השלישי בטווח של 460-473 מיליון דולר, נמוך משמעותית מזו של השוק (כ-518 מיליון דולר). לצד האטה בקצב צמיחת ההכנסות, השוק בעצם מעניש את החברה על שחיקה חדה בתזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow), שהתכווץ ל-17.3 מיליון דולר לעומת 34.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מאחורי הפחתת התחזית של טאבולה עומדים שני גורמים: שינוי מדיניות של גוגל שפגע בחברה, ולדברי מנכ״ל טאבולה גם החלטה לנתק קשרים עם אתרי תוכן שלא סיפקו לדבריו ערך מספק למפרסמים.

כל זה קרה למרות שעל הנייר החברה הציגה כמה נקודות אור. בשורה התחתונה היא עברה לרווח נקי של 4.3 מיליון דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל ורשמה גידול של כ-12% ברווח הגולמי.

קלטורה: הנתון שהזניק את המניה במעל 40% במהלך יום המסחר

בניגוד למגמה השלילית אצל סולאראדג' וטאבולה, קלטורה זינקה בכ-40% במהלך המסחר. המשקיעים בחרו להתמקד בצמיחה ובשיפור הביצועים של החברה ברבעון השני.

הכנסות החברה עלו ב5% ל-46.9 מיליון דולר, כשהמנועים המרכזיים היו גידול של 8% בהכנסות ממנויים ושיא בשיעור הרווח מכל עסקה, שהגיע ל74%. בנוסף, קאלטורה הצליחה לצמצם משמעותית את ההפסדים שלה.

מה שהלהיב את השוק במיוחד הוא תחום הבינה המלאכותית: החברה דיווחה על שיא בהחתמת עסקאות חדשות שכוללות את מוצרי ה-AI שלה, כמו למשל אווטארים חכמים. כך בעצם נקודות האור האלו עניינו את המשקיעים הרבה יותר מהחששות לגבי קצב הצמיחה הצפוי ברבעון הבא.