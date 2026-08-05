משפחת פוזיס, בעלת 26% מחברת הלוגיסטיקה ושירותי הרפואה נובולוג , הודיעה היום (ד') על רכישת כ-18.2% ממניות החברה מהפניקס ומארקין, בתמורה כוללת של כ-91 מיליון שקל ובמחיר של 98 אגורות למניה - פרמיה של 19% על מחיר השוק הבוקר.

הרכישה מגיעה על רקע הצעתו של אלי דהן, בעל השליטה בחברת מובמנט, להשקיע 100 מיליון שקל תמורת 21% מנובולוג, ולדלל את משפחת פוזיס להחזקה בהיקף דומה. ההצעה של מובמנט היא במחיר 72 אגורות למניה, 5% מעל מחיר השוק לפני ההצעה, אך נמוך מהמחיר עם התפתחות מאבק השליטה בין הצדדים.

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ממשפחת פוזיס מסרה כי העסקה משקפת אמון ארוך-טווח בפוטנציאל החברה ונעשית ללא דילול בעלי המניות הקיימים, וכי היא תוביל תוכנית עסקית להגדלת הרווחיות ולחיזוק השדרה הניהולית והממשל התאגידי בחברה.

נובולוג עוסקת במגוון שירותי בריאות: לוגיסטיקה (הפצת תרופות ומכשור רפואי), טיפול ביתי ובריאות דיגיטלית. החברה הוקמה בשנת 1966 על-ידי אליעזר פוזיס וצמחה תחת ניהולו של הבן אהוד (אודי) פוזיס, שהכניס בעבר כשותפה בחברה את קרן פימי, ובהמשך הנפיק אותה בבורסה ב-2017.

נובולוג צמחה במהירות, בעיקר בתקופת הקורונה, וביצעה רכישות רבות. בשיאה היא נסחרה בשווי של 1.8 מיליארד שקל, אך בעקבות שורה של מחיקת השקעות, המניה צנחה למחיר המשקף כיום לחברה שווי של 415 מיליון שקל בלבד.

"מהלך מתואם עם הדירקטוריון"

לטענת גורמים בשוק, פוזיס (73) התכוון למכור את חלקו בנובולוג בתחילת השנה, לאחר שפרש מתפקידו כיו"ר בסוף 2024. לאחר שהמכירה לא יצאה לפועל, הוא העביר את המושכות לבנו עודד, שמונה לדירקטור במאי השנה. מהלך זה גרם למתיחות בדירקטוריון, כשלטענת פוזיס הבן, הדירקטוריון לא חלק איתו מידע, אך חברי הדירקטוריון, שמונו במעורבותו ועם ברכתו של פוזיס האב, מכחישים זאת.

בעקבות פנייתו של דהן להשקיע בחברה, הגיש עודד פוזיס לדירקטוריון מכתב בו טען כי ההצעה של דהן הייתה מהלך מתואם עם הדירקטוריון, שנועד לבצר את מעמדו של הדירקטוריון ולמנוע את החלפתו. לעומת זאת, בסביבת דהן ובסביבת הדירקטוריון טענו כי אין קשר בין הדברים.

פוזיס ביקש לכנס אסיפה של בעלי המניות ולהחליף את הדירקטוריון, אך נראה כי בשיחות שלו לגיוס בעלי המניות לצד שלו, עלתה האפשרות לעסקה הנוכחי. בעקבות ביצור השליטה, פוזיס יוכל כנראה להחליף כעת את הדירקטוריון אם עדיין ירצה בכך.

מניית נובולוג איבדה 36% בשנה האחרונה, ונראה כי הפניקס וארקין היו בשלים להיפרד ממנה, גם אם רחוק ממחירי השיא.

עבור דהן, אשר הצעתו להשקעה בנובולוג כנראה טורפדה, מדובר באירוע לא דרמטי. ב-2019 הוא מכר לנובולוג את החברות טרגט קר ואינפומד תמורת סכום כולל 82 מיליון שקל (במזומן ובמניות). מאז הוא חיזק את פעילותה של מובמנט, קבוצה של חברות בתחום הכושר, איכות החיים והבריאות, ויש לו גם הכנסות מהשקעות וחברות נוספות.

משברים ואתגרים

מבחינת הציבור והמוסדיים שנשארו בחברה, כלל, מגדל והראל, השאלה כעת היא אם שליטה כה חזקה של משפחת פוזיס, בראשות עודד פוזיס, תוכל להוציא את נובולוג מן המצוקה שלה.

החברה, הרווחית בדרך-כלל, רשמה בשנת 2023 הפסד של 39 מיליון שקל עקב מחיקות ערך בגין רכישות שביצעה בתקופת הקורונה. משבר נוסף פקד אותה אשתקד בעקבות החלפה של מערכת ה-ERP (מערכת ניהול הלקוחות הארגונית מתוצרת SAP), שכשלה והובילה לשיבוש פעילותה במשך כמה חודשים. בתגובה חלק מהלקוחות עזבו את החברה או משכו חלק מעסקיהם איתה.

ב-2025 נובולוג התאוששה מעט ורשמה הכנסות של 1.8 מיליארד שקל, ירידה של 10% מהשנה הקודמת, והרווח צנח ל-4.4 מיליון שקל.

"מיקוד עסקי לחלוטין"

ממשפחת פוזיס נמסר כי "במקביל להגדלת ההחזקה, בעלת השליטה מקדמת מהלך כולל לחיזוק מנגנוני הניהול והפיקוח של החברה, ותקדם שינוי בהרכב הדירקטוריון ומינוי אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח בתחומי הלוגיסטיקה, הפיננסים והניהול.

"במרכז התוכנית העסקית תעמוד חיזוק ושיפור פעילות הלוגיסטיקה של נובולוג, תוך דגש על שיפור היעילות והרווחיות. במסגרת זו תפעל החברה לבחינה מחדש של תהליכי העבודה, חיזוק המצוינות התפעולית, שיפור ביצועים תפעוליים ופיננסיים והרחבת פעילות הלוגיסטיקה בשנים הקרובות".

עודד פוזיס, דירקטור בנובולוג ונציג בעלת השליטה, מסר: "בחרנו להשקיע הון משמעותי מכספנו, משום שאנו סבורים ומאמינים שהחברה יכולה וצריכה לחזור להיות אחת מהחברות המובילות בישראל. כעת המיקוד שלנו הוא עסקי לחלוטין, והוא כולל חיזוק מערך הלוגיסטיקה, שיפור הביצועים, בניית הנהלה ודירקטוריון חזקים והשבת החברה למסלול של צמיחה ויצירת ערך לכלל בעלי מניותיה".

אלי דהן מסר: "הצעתנו הייתה בתוקף עד היום ולא תוארך או תשתנה. אני שמח שזיהינו את ההזדמנות בנובולוג, ולאור העובדה שעסקאות במניה מתבצעות כעת במחיר הגבוה ב-50%, אנו נאחל בהצלחה לכל בעלי המניות בנובולוג, נמשיך לבחון עסקאות נוספות ולהגשים את החזון של קבוצת מובמנט לקידום אורח חיים בריא ורפואה מונעת".