חברת האופנה שנהנתה מהדולר החלש, והחברה שמקפיצה תחזיות

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אורמת מעלה את תחזית ההכנסות לשנה כולה

חברת האנרגיה התאורמית הדואלית דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות ברבעון השני, אך מציגה שחיקה קלה ברווח ● החברה מעלה את ציפיות ההכנסות שלה ל-1.15-1.2 מיליארד דולר לשנה כולה

חברת האנרגיה התאורמית אורמת, הנסחרת בניו יורק ובתל אביב כאחד, מדווחת על עלייה בהכנסות וברווח ברבעון השני של 2026 ביחס לרבעון המקביל. על פי הדוח, ההכנסות שלה עלו במעל 10% מ-234 מיליון דולר ברבעון השני של 2025 ל-259 מיליון כעת.

הסיבה לכך היא בעיקר הזינוק בהכנסה מאגירת אנרגיה, שכמעט ושילשה את עצמה מ-14.5 מיליון דולר ל-43 מיליון כעת. זאת, לדברי החברה, בשל מחירים טובים בשוק יחד עם גידול בקיבולת האגירה של החברה. ההכנסות מחשמל עלו גם כן, אם כי בצורה צנועה יותר מ-160 מיליון דולר ל-169 מיליון דולר ברבעון. עם זאת, בשל עלויות גוברות, הרווח התפעולי של החברה נשחק מעט מ-35 מיליון דולר ל-34 מיליון דולר, והרווח הנקי ירד מ-28 מיליון דולר ל-27 מיליון. ה-EBITDA מותאם הציג עלייה של כמעט 7%.

לשנת 2026, החברה מעלה את ציפיות ההכנסות שלה ל-1.15-1.2 מיליארד דולר. זאת לעומת תחזיות להכנסות של 1.11-1.16 מיליארד דולר.

עידן ארץ