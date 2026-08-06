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שוק ההון והשקעות חברת האופנה שנהנתה מהדולר החלש, והחברה שמקפיצה תחזיות
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חברת האופנה שנהנתה מהדולר החלש, והחברה שמקפיצה תחזיות

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • גולף הציגה זינוק חד ברווח השנתי ברבעון בעקבות צעדי התייעלות והיחלשות הדולר • אורמת טכנולוגיות מעלה את התחזיות להכנסות בשנת ב-2026

כתבי גלובס 11:56
העדכונים החשובים
11:55
אורמת מעלה את תחזית ההכנסות לשנה כולה
חברת האנרגיה התאורמית הדואלית דיווחה על עלייה של 10% בהכנסות ברבעון השני, אך מציגה שחיקה קלה ברווח ● החברה מעלה את ציפיות ההכנסות שלה ל-1.15-1.2 מיליארד דולר לשנה כולה
11:55
ותודה לדולר החלש: הרווח של גולף זינק בחדות ברבעון
קבוצת האופנה והלייפסטייל מסכמת רבעון עם רווח של 15.6 מיליון שקל בעקבות הירידה בשער הדולר לצד מהלכי ההתייעלות שביצעה בשנה האחרונה