ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט מקורות עותרת לבג"ץ נגד הממשלה: הגבילו את הארנונה על מתקני המים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מקורות

מקורות עותרת לבג"ץ נגד הממשלה: הגבילו את הארנונה על מתקני המים

העתירה הוגשה בעקבות העלאה של פי 16 בארנונה על מתקן מים במועצה האזורית חוף אשקלון • במקורות מזהירים כי ללא התערבות רשויות מקומיות נוספות ילכו בעקבותיה, ודורשת לקבוע תעריף ארנונה אחיד לכל מתקני המים בארץ

עידן ארץ 06.08.2026
''סבחה'' מתקן התפלת מים של מקורות באילת / צילום: אתר החברה
''סבחה'' מתקן התפלת מים של מקורות באילת / צילום: אתר החברה

מקורות, חברת המים הממשלתית, עותרת לבג"ץ נגד משרדי האוצר והפנים בדרישה להגביל את הארנונה המוטלת על מתקני המים שלה. העתירה הוגשה בעקבות העלאה של פי 16 בארנונה שהטילה המועצה האזורית חוף אשקלון על אחד ממתקני החברה. במקורות מזהירים כי מדובר בתקדים שעלול להוביל לזינוק בתשלומי הארנונה של החברה ברחבי הארץ, בעוד שהפיצוי שהיא מקבלת על כך באמצעות תעריף המים הוא קבוע (כאחוז מהרכוש) ולא קשור לארנונה הנגבית בפועל.

תמורת אלפי שקלים לתיק: בתי הדין הפרטיים שעוקפים את הסחבת
דיסקונט והפועלים מתנתקים מהרשות הפלסטינית, וגם עסקים בישראל ייפגעו

עתירה של חברה ממשלתית נגד הממשלה נחשבת לצעד חריג. מה שהוביל אליה הוא כאמור החלטת המועצה האזורית חוף אשקלון להעלות את הארנונה על מתקן מים שבתחומה באופן דרמטי: מ-28 אגורות למטר רבוע ל-5 שקלים למטר רבוע החל משנת 2029. לדברי מקורות, מדובר בהעלאה שתגדיל את הכנסות המועצה בכ-19.5 מיליון שקל בשנה על חשבון החברה. העלאת הארנונה אושרה בשנת 2025 על ידי משרד הפנים, הנדרש לאשר חריגות בתעריפי הארנונה.

במקורות מדגישים כי מדובר במתקן לטיפול במי תהום, שאינו מצריך השקעה מיוחדת מצד הרשות המקומית. "הרשות המקומית נהנית מכל התועלת אך אינה נושאת בעלותה, ומשכך אין לה כל תמריץ לרסן את 'תיאבונה הפיסקלי'", אומרים במקורות ומכנים זאת "מזל טופוגרפי".

לדבריהם, מדובר במנגנון חלוקה לא צודק, שכן העלאת הארנונה לא מתבטאת בפיצוי שמקורות מקבלת דרך תעריפי המים, ואילו הייתה מתורגמת - היה מדובר בהעברת עלויות בלתי הוגנת לכלל צרכני המים. "הרשות המקומית גובה; הצרכן משלם. הרשות מעשירה את קופתה; הציבור, כולו, נושא בעלות", נכתב בעתירה.

לפיכך דורשת החברה מהממשלה לקבוע תעריף ארנונה אחיד וסמלי לכל מתקני המים ברחבי הארץ, ללא שיקול דעת של הרשויות המקומיות.

החלטת ממשלה כבר קודמה בעבר

גם רשות המים, המשמשת כרגולטור של מקורות ופעמים רבות דווקא ניצבת מולה במחלוקות, תומכת הפעם בעמדת החברה. לדבריה, "יש מקום לעגן בדין תעריף ארנונה אחיד וסמלי שיוחל בכל רחבי הארץ למתקני המים והביוב, ובפרט למתקנים עתירי שטח, שכלל לא צורכים שירותים עירוניים". עוד מזהירה הרשות כי המצב הקיים "מביא לגידול דרמטי בתעריפי הארנונה על מתקני מים וביוב, ולמעמסה הולכת וגדלה על משק המים".

בעתירה מציינת מקורות כי כבר בשנת 2023 החליטה הממשלה לקבוע בתקנות סיווג ותעריף מינימלי ומקסימלי לארנונה על תשתיות לאומיות, ובהן מערכות מים, ביוב, תחנות כוח ומתקני חשמל, אך דבר זה לא יושם מעולם. כעת, בבג"ץ ידרשו כנראה את תגובת משרדי הממשלה, שיבחרו האם להיעתר לבקשת מקורות או להיכנס מולה לקרב משפטי של ממש.