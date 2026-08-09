מחשב לכל ילד? זה כבר מזמן לא סוגר פערים

הכותב הוא יו"ר מפעל הפיס

חצי מהחופש הגדול עבר, ובאוויר מתחילה להתפשט אווירת התחדשות לקראת פתיחת שנת הלימודים. יש רגעים שבהם זיכרון ישן צף ומבקש מאיתנו להביט במראה מחדש. לפני שנים רבות המדינה התאהבה ברעיון יפה וחשוב: "מחשב לכל ילד". זו הייתה יוזמה מבורכת ומוצדקת לשעתה, שביקשה לגשר על פער טכנולוגי ראשוני.

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תפיסת העולם ההיא - שגרסה כי מספיק לתת לילד קופסה שחורה עם מסך ומקלדת כדי למחוק פערים ולהנדס שוויון הזדמנויות בלחיצת כפתור - כבר מזמן אינה תקפה. היום, אחרי שלוש שנים של מלחמה שטילטלה את יסודות המדינה, ואחרי שלוש שנים שבהן ילדי קו העימות בדרום ובצפון ראו את ביתם מפונה, את כיתתם נסגרת ואת ילדותם נקטעת שוב ושוב, הגיעה השעה לומר את האמת: מחשב לכל ילד ב-2026 הוא כבר מזמן לא בשורה שמספיקה לבדה.

שנים של טלטלות - מהקורונה, דרך אירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל" ועד הסבבים מול איראן - הפכו לחלק בלתי נפרד מהמציאות של ילדי ישראל בשנים האחרונות, והם גובים מהם מחיר כבד. ממחקר חדש שפורסם לאחרונה על "השפעת תקופת הקורונה ומלחמת 'חרבות ברזל' על חייהם של בני נוער בישראל" עולה כי אחד מכל חמישה תלמידים סובל מתסמיני פוסט-טראומה, ויותר מרבע מתמודדים עם מצוקה נפשית. במקביל, חלה עלייה בשימוש בסמים ובאלכוהול וכן במקרי אלימות.

אלא שבתוך המציאות המורכבת הזו, הפער רק הולך ומעמיק. בזמן שילד במרכז הארץ חוזר, פחות או יותר, אל מסגרת יציבה ומסודרת המאפשרת לו להתאושש - הילדים בקו העימות ובפריפריה סוחבים על גבם פגיעה כפולה: משא כבד של פינויים מתמשכים, כיתות סגורות ואובדן הרצף הלימודי, הרגשי והחברתי.

הפער שנוצר בינם לבין בני גילם הוא כבר מזמן לא פער של ציוד, אלא פער של הזדמנות, יציבות ואופק. פתרון חומרי לא מרפא את החרדה שנכנסה לעצמות כשהאזעקה תפסה אותם בדרך לבית הספר, ומסך לא נותן מענה לחור שנפער ברצף הלימודי של ילד שהעביר חודשים בחדרי מלון צפופים.

סיוע פיזי, ללא מעטפת רגשית, חוגי מנהיגות וחונך שישב לצידם, נשאר רק מענה חלקי שאינו נוגע בשורש הדברים. הרמב"ם, כשתיאר את המעלה הגבוהה ביותר של נתינה, כתב: "כְּדֵי לְחַזֵּק אֶת יָדוֹ עַד שֶׁלֹּא יִצְטָרֵךְ לַבְּרִיּוֹת לִשְׁאֹל" - קרי שוויון הזדמנויות אמיתי נמדד בבניית היכולת העצמאית של הילד לעמוד על רגליו ולהמריא. הכוח הרי לא טמון במכשירים שעל השולחן, אלא באמונה שנטענו בילד ובחכה שנתנו לו כדי לדוג בעצמו.

איציק לארי / צילום: ראובן קפוצ'ינסקי

חייבים לשנות דיסקט

כמי שפוגש יום-יום את ראשי הרשויות, את המנהלים בשטח, את המטפלים ואת העובדים הסוציאליים ואת הילדים עצמם בכל פינה בישראל - הלב שלי נשבר, אך הרוח שלי מסרבת להשלים עם המצב. אם אנחנו אומה חפצת-חיים, אם אנחנו באמת מאמינים בשוויון הזדמנויות, המדינה חייבת לשנות דיסקט: להתחיל לבנות תשתיות.

פתרון אמיתי נשען על שלושה עמודי תווך: ראשית, תשתיות פיזיות מתקדמות - הקמת מרכזי חדשנות, נוער וטכנולוגיה בתוך היישובים עצמם, מרחבים בטוחים ומזמינים שמהווים בית שני לילדים גם בשעות אחר-הצהריים.

שנית, מעטפת אנושית ורגשית רציפה - הצבת אנשי מקצוע, פסיכולוגים ומדריכי חוסן לצד חונכים אישיים ותוכניות מנהיגות, שילוו את הילד לאורך זמן ולא במפגש חד-פעמי.

שלישית, שוויון הזדמנויות אקדמי - הבאת תוכניות המצוינות, הסייבר והלמידה המותאמת אישית ישירות אל בתי הספר בקו העימות ובפריפריה, במקום לחכות שהילדים יגיעו למרכז.

בניית תוכנית לאומית כזו חיונית להבראת הדור הבא, והיא ההבדל בין מענה זמני לבניית העתיד.

אבן-הבוחן מול מנהיגי המחר

השלכות השנים האחרונות עדיין מלוות את בני הנוער בישראל, וחלה פגיעה ניכרת ברווחתם הנפשית, החברתית והתפקודית. התא המשפחתי בבית, עוצמת בית הספר והקשרים החברתיים מהווים גורמי חוסן מרכזיים ברווחתם - וחוסן נפשי מגיע לפני 5 יחידות לימוד במתמטיקה.

ילד שראשו סוער מחרדות לא יכול להתרכז בלימודים ובטח שלא לבנות את חלומותיו. המענה לילדים שלנו חייב להיות שלוב זרוע בליווי רגשי, ביד חמה ובמרחבים בטוחים. שוויון אמיתי נבנה בתקציבי עומק ארוכי-טווח, ולא במבצעים חד-פעמיים שמצטלמים היטב לעיתון ואז נשכחים.

ילדי הפריפריה וקו העימות הם לא מסכנים, והם בטח לא זקוקים לרחמים. הם הדור הבא של המנהיגים, המדענים והיוצרים של מדינת ישראל. יש בהם כישרון אדיר, עוצמה שאין כדוגמתה ועיניים צמאות לדעת. השאלה היא לא מה נוח לנו לתת להם כדי להרגיש שעשינו טוב, אלא מה מגיע להם כדי שהם יוכלו לעוף.

לקראת הבחירות וההכרעות הלאומיות שלפנינו, זו חייבת להיות אבן-הבוחן שלנו מול מנהיגי המחר: האם הם מציעים לילדי הפריפריה וקו העימות פלסטר תעמולתי, או שהם מתחייבים לתקציבי עומק ולתוכנית לאומית אמיתית?

זה הזמן להעניק לכל ילד וילדה בישראל את מה שמגיע להם בדין ולא בחסד: את האמונה המלאה בנו, בעצמם, ואת כל הכלים שבעולם כדי להגשים את החלומות שלהם.