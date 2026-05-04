יו"ר מפעל הפיס: "לא יכול להיות שמקום מגורים יהיה תקרת זכוכית"

"מפעל הפיס הוא מפעלן של הרשויות המקומיות. לא כולם יודעים על חשיבות השלטון המקומי ועל מידת ההשפעה שלו על חיי היומיום: אם יש שלטון מקומי חזק, התושב מיד מרגיש את זה, ואיכות החיים עולה בהתאם. לצערי המצב ההפוך גם הוא נכון - אם השלטון המקומי לא מתפקד, התושב מיד מרגיש את זה. התפקיד שלנו הוא שגם הרשויות החלשות יבצעו את הפרויקטים השונים. הרבה פעמים הן מקבלות תקציבים, אבל הפרויקטים לא יוצאים לפועל. אנחנו כאן כדי ללוות את הרשויות האלה יד ביד. רק לאחרונה אישרנו מאות מיליוני שקלים בפריפריה, גם בצפון וגם בדרום - בקריית מלאכי, בחבל אילות, בכסייפה".

את הדברים אמר היום (ב') איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס, בשיחה עם נבו טרבלסי, כתב גלובס, במסגרת מושב תעשייה, הייטק וקהילה בוועידת הדרום לעסקים של גלובס המתקיימת במשכן פיס לאומניות בנתיבות.

● ועידת הדרום לעסקים | "ב-7 השנים האחרונות נתיבות הכפילה את עצמה. אנחנו משקיעים בתעשייה ונבנה בית חולים, לא יעזור כלום"

● ועידת הדרום לעסקים | "אנחנו לא רוצים כסף, תנו לנו ביטחון - תורידו את חיזבאללה כארגון צבאי"

● ועידת הדרום לעסקים | מנכ"ל שטראוס: "כמעט כל המפעלים שלנו נמצאים בצפון ובדרום, ואנחנו נמשיך להשקיע"

לשאלה אם הסיוע לשלטון המקומי הוא לא תפקידה של המדינה, השיב לארי: "אנחנו עוד גוף שמסייע ועוזר. גם מדינת ישראל צריכה להירתם ולדאוג לכך שרשויות יקבלו את הכלים כדי להצליח. בסופו של דבר, זו אסטרטגיה כלכלית חשובה למדינת ישראל. השלטון המקומי מכיר את האתגרים יותר טוב מכולם - מי בקשיים, מי איבד את מקום העבודה, מי במצוקה נפשית ומי במצוקה כלכלית".

"להפוך את מפעל הפיס מגורם מממן לשותף פעיל"

לארי פרס את משנתו באשר למטרות שהוא רוצה להשיג באמצעות אותו כסף שמפעל הפיס מעביר לרשויות: "מפעל הפיס מאוד חשוב לשלטון המקומי, בעיקר לרשויות החלשות. האתגר שלי היום הוא לדאוג שהרשויות החלשות יפרחו ויצמחו, גם בדרום ובצפון. לא להחזיר את המצב לקדמותו - המשבר הוא הזדמנות לצאת קדימה.

"ניבחן במספר הבתים שבנינו, בכמה ילדים מהפריפריה יגיעו ליחידות העילית בצבא, במספר הלומדים באוניברסיטאות. אני אופטימי. מדינת ישראל חייבת את זה, היא לא יכולה לוותר על זה, כאסטרטגיה כלכלית. לא יכול להיות שמקום מגורים יהיה תקרת זכוכית".

לארי סיפר על צעד קדימה שהוא שואף שמפעל הפיס יעשה במסגרת הקשר עם הרשויות: "אני רוצה להפוך את מפעל הפיס מגורם מממן לשותף פעיל. מהרגע הראשון, לחשוב עם הרשות על צרכיה, על המיפוי שלה, על רצוי מול מצוי, על מה כדאי לבנות - ולהיות איתה משלב התכנון ועד הביצוע, כשותף אסטרטגי. הקמנו מאגר יועצים - שזו אחד הבעיות של הרשויות החלשות - ואנחנו יוצרים שיתוף-פעולה עם גופים פילנטרופיים, כדי שהדברים ייצאו לפועל".

"מחילים על עצמנו כללים נוקשים"

לארי נשאל גם על נושא משחקי ההגרלות, ואמר: "יש לנו אחריות מאוד גדולה בעניין. אנחנו גוף ציבורי, ובמסגרת ההיתר והחברות שלנו בארגונים בינלאומיים, אנחנו מחילים על עצמנו כללים מאוד נוקשים.

"בשנים האחרונות החלנו על עצמנו עוד כלל: למדנו על הקשר בין טראומה וחוסן לבין התמכרות, והיום אנחנו משתפים פעולה עם עמותות, פועלים מאוד חזק בכל מה שקשור לחוסן נפשי ולטיפול בטראומה. גם המדינה תצטרך לטפל בזה הרבה בשנים הבאות".

לארי סיכם בדברים שצריכים לקרות בדרום כדי להבטיח את פריחתו גם בשנים הבאות: "שלושה דברים צריכים לקרות: שיתופי-פעולה עם העולם הפילנטרופי, העסקי והציבורי, כדי לבנות את הדברים מחדש בצורה טובה יותר, לעשות קפיצת מדרגה - וזה משהו שכבר קורה בדרום; יצירת חוסן קהילתי, כדי להשאיר פה את הצעירים; ובנייה של מרכזי תעסוקה ותרבות, כי זה מביא צמיחה כלכלית, וסביב זה נוצרים הרבה עסקים. האתגר הוא להצמיח את המקום ולהביא את התושבים - נתיבות היא דוגמה מצוינת לכך".

*** גילוי מלא: הוועידה מתקיימת הודות לשיתוף-פעולה עם קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות, בחסות דיפלומט, מפעל הפיס ורדיו דרום, ובהשתתפות תגלית ומקורות.