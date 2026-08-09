דוח חדש: ירידה קלה בהליכי חדלות פירעון ביחידים בשנת 2025

1,058 בקשות חדלות פירעון של תאגידים הוגשו לבית המשפט בשנת 2025, ירידה של 35% משנת 2024, אז נפתחו 1,632 בקשות כאלה - כך עולה מהדוח לשנת 2025 שמפרסם היום (א') הממונה על הליכי חדלות הפירעון ושיקום כלכלי.

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567 מהבקשות להליכי חדלות פירעון של התאגידים הוגשו במחוז תל אביב. 269 הוגשו במחוז חיפה, 110 בבאר שבע ו-112 במחוז ירושלים. ההשוואה של מספר התיקים הפעילים מעלה כי בשנת 2025 היו 7,854 תיקים פעילים של תאגידים, לעומת 9,825 בשנת 2024, ירידה של 20%.

עלייה קלה בבקשות יחיד ונושה לצו פתיחת הליכים

בשנת 2025 הוגשו 22,706 בקשות להליכי פשיטת רגל נגד יחידים. מדובר בעלייה של 10.5% לעומת שנת 2024, אז הוגשו 20,309 בקשות כאלה. 10,204 בקשות הוגשו במחוז חיפה, 6,258 במחוז תל אביב, 3,835 בבאר שבע ו-2,409 במחוז ירושלים.

ירידה קלה בהליכי חדלות פירעון ביחידים

בצד העלייה הקלה בבקשות יחיד ונושה לצו פתיחת ההליכים (המלמדת על קושי כלכלי אצל יחידים), נרשמה ירידה קלה בהליכי חדלות הפירעון הפעילים בהם, והמשמעות היא טיפול בהליכים הקיימים. 56,878 הליכי חדלות פירעון פעילים היו בשנת 2025, כאשר בשנת 24 היו 57,260, ובשנת 2023 60,658 תיקים פעילים, ירידה של 6%.

כתימוכין לכך מסבירים בממונה כי אחת היוזמות המרכזיות שהוטמעו בשנה זו היא הקמתה של מערכת הוראות תשלום הכוללת חלוקת כספים מהירה ומפוקחת לנושים ישירות מהממונה, אשר מקצרת באופן ניכר את זמני ההעברה ומחזקת את השקיפות ואת אמון הציבור. באמצעות מערכת זו חולקו לנושים בתיקי יחידים כ-991 מיליון שקל.

מהם גילאי החייבים שהגישו את רוב הבקשות?

במחוז תל אביב למשל, הוגשו 1,430 בקשות הליכי חדלות פירעון הנוגעים ליחידים בשנת 2025 בגילאי 40-50. במחוז חיפה הוגשו 2,383 בקשות בגילאי 30-40. בתל אביב, 3,494 מהחייבים היו גברים, בעוד 1,650 מהחייבים היו נשים.

עוד צוין במסגרת הדוח השנתי כי נרשמה התקדמות משמעותית גם בתחום החקיקה, לרבות תיקון מספר 9 לחוק חדלות פירעון, שמטרתו להקל על חייבים ונושים פוטנציאליים להגיע להסדרי חוב הוגנים, תוך מניעת כניסה מיותרת להליך חדלות פירעון על כל ההשלכות המשפטיות הנלוות לו.

כמו כן, ב-2,299 הליכים הופנו היחידים להכשרה כלכלית, כחלק ממדיניות המקדמת חזרה למעגל החיים הכלכליים לצד שמירה על זכויות הנושים.