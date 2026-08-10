הבורסה בוול סטריט נפתחה במגמה שלילית קלה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:30

יום המסחר בוול סטריט נפתח במגמה מעורבת עם נטייה לירידות קלות, כאשר המדדים המובילים נסחרים כמעט ללא שינוי סביב רמות הבסיס. מדד הדאו ג'ונס והנאסד"ק יורדים בכ-0.1%, ה-S&P 500 נסחר סביב רמות הבסיס.

בשווקים הגלובליים נרשמת מגמה מעורבת. באירופה, מדד הפוטסי בלונדון מוביל את הירידות עם ירידה של 0.4%, בעוד שמדד הדאקס הגרמני עולה ב-0.1%. מדד הקאק בפריז נסחר ביציבות כמעט מוחלטת. מדד ה-Stoxx 600 הכלל-אירופי שומר גם הוא על יציבות עם עלייה קלה של 0.05%.

בגזרת הסחורות, נרשמת מגמת עליות בולטת במחירי הנפט. חבית נפט מסוג WTI עולה ב-1.41% למחיר של 79.28 דולר, בעוד שנפט מסוג ברנט מוסיף 1.53% לערכו ונסחר ברמה של 84.83 דולר לחבית.

15:01

אינטל מתכננת לגייס 15 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות , תוך ניצול ההתעוררות המחודשת באמון המשקיעים בסיכויי החברה על רקע בום הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים. החברה מסרה כי כספי הגיוס ישמשו לצרכים עסקיים כלליים, ויאפשרו לה לממן הזדמנויות צמיחה תוך שמירה על מאזן חזק ודירוג השקעה.

מניית אינטל כמעט שילשה את ערכה מתחילת השנה, לרמה של 101.65 דולר, על רקע מאמצי החברה לשקם את פעילותה. אף שאינטל אינה מובילה בתחום שבבי ה־AI הייעודיים, הביקוש הגובר למרכזי נתונים מגדיל את מכירות המעבדים שלה: הכנסות חטיבת מרכזי הנתונים זינקו ב־ 59% ברבעון האחרון , יותר מפי שניים מקצב צמיחת ההכנסות הכולל של החברה.

עם זאת, אינטל עדיין מתמודדת עם האתגר של גיוס לקוחות חיצוניים משמעותיים למפעלי ייצור השבבים שלה.

14:55

ישראליות:

נאייקס מסכמת רבעון שני חזק, למרות זאת כנראה שבשוק ציפו ליותר והמניה יורדת.

ההכנסות זינקו ב־ 28% ל־122.6 מיליון דולר , והצמיחה האורגנית מתחילת השנה הסתכמה ב־24%. הרווח התפעולי המתואם (Adjusted EBITDA) עלה ל־ 14.1 מיליון דולר , אך החברה רשמה הפסד נקי של 10.1 מיליון דולר , בעיקר בשל הוצאות חד־פעמיות של תגמול מבוסס מניות. הרווח הנקי המתואם הסתכם ב־6 מיליון דולר. החברה מאשררת את תחזיותיה ל־2026.

חברת בדיקת הציוד לשבבים קמטק ממשיכה ליהנות מהביקוש העודף לשבבים. בדוח לתוצאות הרבעון השני השל השנה היא עוקפת את תחזיות האנליסטים בוול סטריט. החברה בניהולו של רפי עמית דיווחה בשורה העליונה על הכנסות שיא של 133.2 מיליון דולר, בעוד האנליסטים ציפו ממנה להכנסות של 130.2 מיליון דולר.

קמטק צופה המשך צמיחה משמעותית של 30% במחצית השניה של השנה ביחס לזו הראשונה.

14:06

14:00

המסחר באירופה עבר למגמה מעורבת. בורסת פרנקפורט עולה בכ-0.2%, בורסת לונדון נחלשת בכ-0.3% ובורסת פריז נסחרת ללא שינוי.

המסחר בחוזים העתידיים מצביע על כך שוול סטריט צפויה לפתוח את היום במגמה מעורבת. לפי שעה, החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 מתקדמים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק מטפסים בכ-0.3%.

העליות במחירי הנפט מתחזקות מעט לעומת אלו שנרשמו בפתח יום המסחר ועומדות על מעל 1%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84.7 דולר, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 79 דולר.

11:30

המסחר באירופה עבר לירידות קלות. מדד הדאקס נסחר ביציבות, בעוד הפוטסי והקאק נחלשים שניהם בכ-0.2%.

מניות השבבים בוול סטריט ממשיכות במומנטום החיובי שלהן ומטפסות במסחר המוקדם. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, מתקדמת במעל 1%.

10:15

בורסות אירופה פותחות את יום המסחר בשינויים קלים. הבורסות בפרנקפורט, בלונדון ובפריז נחלשות שלושתן בכ-0.1%.

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל כעת במגמה מעורבת. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 עולים בכ-0.1% והחוזים על הנאסד"ק מתקדמים בכ-0.3%.

6:55

שבוע המסחר ברחבי העולם נפתח בצל אי־הוודאות הגאופוליטית, בעיקר סביב מצר הורמוז, שלפי דיווחים עדיין לא פתוח לתנועה חופשית. אמש, איראן הכחישה שוב את קיומן של שיחות ישירות מול ארה"ב, והנשיא טראמפ מצדו אמר בראיון ל-Axios כי וושינגטון "מורידה פרופיל" בכל הקשור למגעים מול איראן.

"אנחנו רק מנהלים איתם חצי-מו"מ (במקור: semi-negotiating). אנחנו פשוט צופים באיראן עם האינפלציה העצומה ועם העובדה שאין להם בכלל כסף. זה יסתדר. זה תמיד מסתדר. זה כמו משחק שחמט", אמר טראמפ.

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים. בורסת טוקיו עולה בכ-2%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.6%, בורסת שנגחאי מתקדמת בכ-0.2% ובורסת סיאול מתקדמת בכ-0.7%.

בתחום מניות הזיכרון, מניית סמסונג נסחרת הבוקר בדרום קוריאה ללא שינוי, כאשר SK Hynix עולה בשיעור קל של כ-1%.

שוקי הסחורות והמטבעות

לאחר שבשבוע החולף ירדו במעל 7%, על רקע תקוות הסוחרים לעסקה שתביא לפתיחתו של מצר הורמוז, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות של עד 1%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 84 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 78 דולר לחבית.

מחיר הזהב יורד הבוקר בכ-0.3% ונסחר סביב 4,385 דולר לאונקיה. הוא ממשיך להיסחר בשיא של כחודשיים, על רקע הירידה בציפיות הריבית בארה"ב ומגמת ההיחלשות של הדולר בעולם. נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב נוטה להיחלש בסביבות של ריבית גבוהה, כאשר גם דולר חלש הופך את המתכת לאטרקטיבית יותר לקונים זרים.

וול סטריט

המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל הבוקר בשינויים קלים בלבד. החוזים על הדאו ג'ונס יורדים בכ-0.1%, החוזים על ה-S&P 500 נסחרים ביציבות והחוזים על הנאסד"ק מתקדמים בכ-0.2%.

וול סטריט תחזור להיסחר היום לאחר שבוע ירוק, בו זכתה לרוח גבית מההתפתחויות בזירה הגאופוליטית, כאשר המגמה החיובית הועצמה גם על־ידי דוח התעסוקה החלש מן הצפוי בארה"ב, שהנמיך דרמטית את הציפיות להעלאת ריבית קרבה. ה-S&P 500 זינק בכ-3.6% לשיא חדש של כל הזמנים, תוך שהוא חוצה לראשונה את רף ה-7,700 נקודות; הנאסד"ק התרומם בכ-5.2% ונמצא במרחק נגיעה משיאו האחרון; וכך גם הדאו ג'ונס, שהתחזק בכ-3%.

מניות השבבים יצאו בשבוע שעבר מטריטוריה של שוק דובי (ירידה של 20% מהשיא), אך עדיין נמצאות בשטח של תיקון (ירידה של 10% מהשיא). קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, סיכמה את השבוע החולף בעלייה של כ-7.6%, ויצאה כך מטריטוריה של שוק דובי (ירידה של 20% מהשיא). אנבידיה , אינטל , מארוול ו-Arm סיימו את השבוע עם עליות של מעל 10%. קרן הסל IGV , אשר עוקבת אחר סקטור התוכנה, המשיכה במומנטום החיובי שלה והתרוממה בכ-8.6%.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של כ-0.45%. טאואר צפויה לטפס בכ-5%, בעוד עמיתותיה קמטק ונובה צפויות להיחלש בעד 2%. נייס צפויה לעלות במעל 4%, וטבע ואלביט מערכות יתחזקו בעד 1.5%.

בגזרת עונת הדוחות, דיווחים בולטים צפויים להתפרסם היום מצד חברת השבבים הדואלית קמטק , חברת התוכנה נאייקס , ויצרנית המצלמות לרחפנים נקסט ויז'ן .

הבורסה בת"א חתמה את שבוע המסחר החולף במגמה מעורבת, בין היתר, על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין ארה"ב ואיראן לפתיחה המחודשת של מצר הורמוז. בסיכום שבועי, מדד ת"א 35 עלה בכ-0.5%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-2.2% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-0.2%.

את העליות הוביל מדד הבנקים, שטיפס בשבוע החולף בכ-2.4%. מדד הטכנולוגיה בלט גם הוא לחיוב עם עלייה של כ-1%, במקביל להתאוששות שנרשמה במגזר השבבים בוול סטריט. מנגד, מדד הבנייה הוביל את המגמה השלילית ונחלש בכ-4.8%, ומוסיף להיות בעל הביצועים החלשים ביותר מתחילת השנה, עם ירידה של כ-12%. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה עם ירידה של כ-4.6%, כשברקע הצניחה במחירי הנפט בעולם.

שתי מניות בלטו לחיוב בשבוע החולף:

אל על הייתה הכוכבת של השבוע החולף והמריאה בכ-20%, לאחר שדיווחה כי הרווח הנקי שלה ברבעון השני הוכפל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מניית פאלו אלטו , שבערב יום חמישי האחרון נכנסה רשמית למדדים המובילים בבורסה, זינקה בכ-9% בשבוע החולף וממשיכה להיסחר סביב שיא כל הזמנים שלה. נזכיר כי המניה נכנסת למדדי הבורסה בתהליך מדורג. בשלב הראשון, במשקל מופחת של רבע מהמשקל המלא הצפוי לה (5%), או 1.25%. בנובמבר, משקלה יעלה ל-2.5% ורק בעדכון השלישי תגיע למשקל המלא, 5%. המהלך מגיע במסגרת הרישום הכפול של החברה, וצפוי להגדיל את החשיפה של המשקיעים בישראל למניית ענקית הסייבר.

עוד משהו שכדאי לדעת

מניית פלנטיר רשמה את השבוע הטוב ביותר שלה מאז שנת 2024 עם זינוק שבועי של כ-40%, בעקבות תוצאות כספיות חזקות לרבעון השני שכללו גידול של 149% בפעלות המסחרית בארה"ב וסגירת חוזים בהיקף של מעל 2 מיליארד דולר. הזינוק הפיג את חששות המשקיעים, והעביר את הנרטיב סביב החברה מ"מפסידת AI" ל"מנצחת AI".

בעקבות הדוחות, האנליסט בראד זלניק מדויטשה בנק שדרג את המלצתו למניה מ"החזק" ל"קנייה", בציינו את יכולתה הייחודית של פלנטיר לספק יישומי בינה מלאכותית בעלי ערך מוחשי: "התרשמנו במיוחד מהיכולות של פלנטיר בתחום ה-Sovereign AI, אשר להערכתנו זוכות להד גובר ככל שלקוחות מבינים שיצירת ערך מ-AI אינה עניין של צריכת טוקנים גרידא, אלא הפיכתם לתוצאות מדידות ומפוקחות". במקביל, האנליסט לואי דיפאלמה מ-William Blair ציין כי "הביצועים המצוינים מזימים את החששות מהתגברות התחרות מצד Anthropic ו-OpenAI על תהליכי עבודה של AI בארגונים".