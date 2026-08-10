קמטק עקפה את הצפי ברבעון השני; מעלה את תחזית הצמיחה

חברת בדיקת הציוד לשבבים קמטק ממשיכה ליהנות מהביקוש העודף לשבבים. בדוח לתוצאות הרבעון השני השל השנה היא עוקפת את תחזיות האנליסטים בוול סטריט. החברה בניהולו של רפי עמית דיווחה בשורה העליונה על הכנסות שיא של 133.2 מיליון דולר, בעוד האנליסטים ציפו ממנה להכנסות של 130.2 מיליון דולר.

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בשורה התחתונה קמטק דיווחה על רווח מתואם שלא על בסיס כללי חשבונאות מקובלים (Non-GAAP) של 78 סנט למניה, בעוד האנליסטים ציפה לרווח של 76 סנט למניה.

קמטק צופה המשך צמיחה משמעותית של 30% במחצית השניה של השנה ביחס לזו הראשונה. בתחזית לרבעון השלישי קמטק צופה שההכנסות שלה יסתכמו בטווח של 158-160 מיליון דולר, בעוד האנליסטים צופים שהיא תכניס 148.8 מיליון דולר. אם היא תעמוד בכך יהיה מדובר בצמיחה של 20% ביחס לרבעון האחרון (השני) של השנה. בקמטק גם צופים שהצמיחה שלה תימשך לתוך שנת 2027.

בשנה האחרונה המשיכה מניית קמטק ליהנות מהביקוש העצום בעולם לשבבים ובעקבות כך זינקה מניית קמטק ב-90% בוול סטריט לשווי של 7.3 מיליארד דולר (בארץ המניה נסחרת לפי שווי של 21.8 מיליארד שקל).

"מתחילת 2026 אנו חווים האצה משמעותית בקצב קבלת ההזמנות, והיקף ההזמנות הכולל שהתקבל מתחילת השנה עלה על 600 מיליון דולר, עם אספקות המתוכננות לאורך יתרת 2026 ולתוך 2027" אומר רפי עמית, מנכ"ל החברה, בתגובה לדוחות.

לדבריו, "רמת הזמנות יוצאת דופן זו שיפרה משמעותית את הנראות העסקית שלנו וצפויה להניע מחצית שנייה חזקה מאוד. אנו צופים כי הכנסותינו מתחום המארזים המתקדמים יצמחו בכ-70% בין הרבעון הראשון לרבעון הרביעי של 2026".