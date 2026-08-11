עונת הדוחות לרבעון השני של השנה צוברת תאוצה ומספקת בין היתר, תמונת מצב על שוק המשרדים, שמתמודד מזה תקופה האחרונה עם עודפי היצע והאטה בפעילות. עם זאת, לדברי שמעון אבודרהם, מנכ"ל אמות, ברבעון השני של 2026, לאחר הפסקת האש בתום מבצע "שאגת הארי", ניכרה דווקא התעוררות בפעילות בשוק המשרדים.

דבריו של אבודרהם עלו בשיחת משקיעים לאחר שחברת הנדל"ן המניב, שבשליטת חברת ההחזקות אלוני חץ (50%) של נתן חץ, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של השנה.

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מהדוחות עולה כי שיעור התפוסה בשוק המשרדים ירד מעט במהלך המחצית הראשונה של השנה, מ־84.3% ברבעון הראשון ל־83.7% ברבעון השני, לעומת שיעור תפוסה של 86.7% בסוף 2025. עם זאת, אבודרהם מדגיש כי בתחום המשרדים באמות ממשיכים לזהות עלייה בביקושים, בעיקר במע"ר תל אביב.

כך, במגדל ToHa2 החדש של החברה בתל אביב, שצפוי להתאכלס בתחילת 2027, נחתמו חוזים ומתקיימים משאים ומתנים מתקדמים לקראת חתימה בהיקף של כ־75% מהשטחים המיועדים לשיווק. עם זאת, באמות מדגישים כי "אין ודאות כי משאים ומתנים כאמור יבשילו לכדי הסכמים מחייבים".

הסכמי שכירות ראשונים ב-The Park

אם המשאים ומתנים אכן יבשילו לכדי חוזים, מדובר בעלייה משמעותית לעומת הרבעון הקודם, שבו שיעור התפוסה עמד על 43%. שוכרת העוגן במגדל היא גוגל, שחתמה על הסכם לשכירת 20 קומות במגדל, תמורת כ־115 מיליון שקל בשנה ולתקופה של 10 שנים.

אבודרהם מציין כי גם אחוזי התפוסה בקמפוס אמות חולון גדלו בתקופת הדוח ב-10%, ונושקים לכ-70%, כאשר בסוף שנת 2025 אחוזי התפוסה בקמפוס עמדו על כ-55%. במקביל, לדבריו, אמות נמצאת לקראת חתימה על חוזה שכירות עם חברה ביטחונית גדולה בבניין אמות View במודיעין, הממוקם בפארק הטכנולוגי בעיר.

עוד התייחס אבודרהם לפרויקט The Park של החברה, הממוקם ברחוב הלח"י בבני ברק, וכולל מגדל של 45 קומות משרדים מעל 3 קומות מסחר. בעבר התייחס לקושי שקיים באכלוס הבניין, לאור העיכובים בפתיחתו של הקו הירוק, שצפוי לעבור בקרבתו. לצד זאת התייחס לקושי בסגירת עסקאות בטבעת השנייה והשלישית של תל אביב.

עם זאת, ציין אבודרהם כי בימים אלה החברה נמצאת לקראת חתימה של שני הסכמי שכירות ראשונים ב-The Park, כאשר הצפי לאכלוס עומד על חודש מרץ 2027.

עוד עולה מדוחות החברה כי ה־NOI ברבעון השני של השנה גדל בכ־3% והסתכם בכ־270 מיליון שקל, לעומת כ־263 מיליון שקל ברבעון המקביל, כאשר העלייה נבעה בעיקר מגידול בהכנסות מנכסים זהים, שקוזז בחלקו מירידה בהכנסות ממימוש נכסים.

במקביל, ה־FFO הסתכם בכ־212 מיליון שקל, עלייה של כ־4% לעומת כ־203 מיליון שקל ברבעון המקביל, והרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ־329 מיליון שקל, עלייה של כ־10% לעומת כ־298 מיליון שקל ברבעון המקביל.

מניית אמות נסחרת בבורסת תל אביב לפי שווי שוק של 9.14 מיליארד שקל, כשהיא משלימה ירידה של כ-26% מתחילת השנה. זאת בהשוואה לירידה של 10% שרשם מדד ת"א נדל"ן ישראל, בו היא כלולה.