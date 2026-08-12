מיליון שקל בכניסה: מבצע המכירות של חג'ג' במגדל אינפיניטי בת"א

מבצעים

מיליון שקל בכניסה, והיתרה בעוד 3 שנים: מבצע המכירות של חג'ג' במגדל אינפיניטי בתל אביב

התחרות על רוכשי הדירות נמשכת, והיזמים ממשיכים להציע תנאי תשלום ומבצעי מכירות בניסיון להקל על המחירים הגבוהים ולעודד עסקאות. השבוע הודיעה קבוצת חג'ג' על מבצע חדש במגדל אינפיניטי בתל אביב שצפוי להתאכלס במהלך השנה הקרובה, הממוקם בצומת הרחובות אבן גבירול וז'בוטינסקי, סמוך לכיכר המדינה.

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במסגרת המבצע, הרוכשים יוכלו לשלם מיליון שקל במועד חתימת החוזה, ולהיכנס לדירה ללא משכנתא, ואת היתרה לשלם בעוד שלוש שנים מרגע האכלוס ללא ריבית והצמדה.

לרוכשים שיהיו מעוניינים בהשכרת הנכס, קבוצת חג'ג' מתחייבת לדאוג לכך שהנכס יושכר בשנתיים הראשונות לאכלוס בתשואה דו-ספרתית על הסכום הראשוני ששולם (24%-52%).

המחירים המובטחים גבוהים למדי. כך לדוגמה, לרוכשי דירת שני חדרים בגודל 70 מ"ר יובטח שכר דירה של 10,000 שקל לחודש לפחות למשך השנתיים הראשונות, בסך כולל של 240,000 שקל המגלם תשואה של 24% לתקופה זאת, תמורת מיליון שקל ששולם ברכישה.

הפרויקט, בביצוע אלקטרה בנייה ובתכנון האדריכל פרופ' משה צור, כולל מגדל מגורים בן 52 קומות לצד בניין נוסף בן שבע קומות, ובסך-הכול 278 יחידות דיור, ועל-פי החברה שווקו עד כה מעל 200 דירות.

במסגרת המבצע יוצעו למכירה כ-30 דירות בנות 2-5 חדרים, במחיר התחלתי של 60 אלף שקל למ"ר, כאשר על-פי הערכות מדובר בהנחה של 10%-15%, תלוי בגודל הדירה.

עסקאות

אמריקה ישראל נכנסת לשותפות עם אב-גד בפרויקט פינוי-בינוי ברמת גן: "מחפשים שותפויות"

חברת אמריקה ישראל נכנסת לשותפות עם חברת אב-גד בפרויקט פינוי-בינוי בקריניצי ברמת גן, בתמורה לכ-21 מיליון שקל. מדובר בפרויקט שבמסגרתו ייהרסו 63 יחידות דיור קיימות, ובמקומן ייבנו 300 יחידות דיור, בנוסף לשטחי מסחר ומבנים לשימור.

אב-גד תמשיך להחזיק ב-51% מהפרויקט, והוא ינוהל במשותף. נוסף לכך, אמריקה ישראל תשיב לאב-גד מחצית מההוצאות המאושרות שהשקיעה בפרויקט עד למועד העסקה. לפי הודעת החברה, לאב-גד תישמר הזכות לבצע את הפרויקט, בכפוף להסכמות בין הצדדים.

הפרויקט כבר אושר להפקדה בוועדה המחוזית תל אביב. לפי הערכות של אב-גד, ההכנסות הצפויות בפרויקט יעמדו על כ-655 מיליון שקל (ללא מע"מ).

פרויקט קריניצי קריניצי 21-25 רמת גן / הדמיה: משרד אדריכלים ניר קוץ עבור אב-גד

עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד, מסר: "פגשנו באמריקה ישראל חיבור מיידי בין אנשים, שותפים מנוסים שמתאימים לאב-גד הן מבחינה עסקית ולא פחות חשוב גם בדרך שבה אנחנו רוצים לעשות עסקים. הבחירה הזו היא הבעת אמון לצד יצירת הזדמנות הדדית לצמיחה משותפת והרחבת השותפויות גם בפרויקטים נוספים בעתיד".

אלון שטאובר, מנכ"ל משותף באמריקה ישראל, מגלה כי זו לא העסקה הראשונה שעומדת מבחינתם על הפרק: "עסקת קריניצי היא חלק מאסטרטגיית צמיחה שאנחנו מיישמים באמריקה ישראל, לא באמצעות כניסה לכל פרויקט, אלא באמצעות איתור פרויקטים בשלים, בהיקף משמעותי, שבהם אנחנו יכולים להציף ערך ליזמים לקצר לוחות זמנים למימוש הפרויקט.

"אנחנו מחפשים שותפויות עם יזמים שהובילו את הפרויקט לאורך שנים, השקיעו בו ידע, זמן והון, ומאפשרים להם מצד אחד לממש חלק מהערך שיצרו ומצד שני להכניס לפרויקט שותף עם ניסיון, איתנות פיננסית ויכולת הובלה משותפת. מבחינתנו, זו לא רק עסקה פיננסית אלא מודל שמייצר חיזוק משמעותי לפרויקט ולוודאות של הדיירים בדרך למימושו.

"אנחנו נמצאים היום במשא-ומתן על עסקאות דומות במספר פרויקטים במרכז הארץ ובאזור ירושלים, בהיקף מצטבר של אלפי יחידות דיור. מבחינת אמריקה ישראל, זה מאפשר לנו להרחיב את הפעילות בקצב משמעותי, תוך שמירה על סלקטיביות ועל איכות הפרויקטים והשותפים".

רגולציה

רשם הקבלנים שלל רישיון לחמישה קבלנים

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון הודיע על שלילת רישיונם של חמישה קבלנים, לאחר שבבדיקות שערך "נחשד כי הגורם ההנדסי שעל בסיס העסקתו ניתן רישיון הקבלן, אינו מועסק בפועל בחברה".

הקבלנים שרישיונם נשלל הם: ע.ק אבו שאהין עפר ומסחר בע"מ, שוורצברג מרדכי, עיסא מרום כוח-אדם ושמירה בע"מ, ארמיניה בנייה בע"מ ולומקו גרופ יזמות ובנייה בע"מ.

בכל חמשת המקרים העלו בדיקות אגף רשם הקבלנים כי בסיס הרישום היחיד של הקבלנים אינו מועסק בפועל בחברה, וזאת בניגוד להצהרות שנמסרו על-ידי הקבלנים במסגרת הליך הרישום. הממצאים אומתו באמצעות נתוני הביטוח הלאומי, בירור מול החברות שבהן נמצא כי בסיסי הרישום הועסקו בפועל וכן מול העובדים עצמם.

רשם הקבלנים, עמית גריידי, מסר: "נמשיך לפעול בנחישות נגד קבלנים שאינם מעסיקים את גורמי המקצוע שעל בסיסם ניתן להם רישיונם. התנהלות זו פוגעת באינטרס הציבורי ובאמון בפנקס הקבלנים".

מימון

הכשרה התחדשות חתמה על הסכם מימון של כ-1.2 מיליארד שקל לפרויקט בקריית ים

הכשרת היישוב התחדשות עירונית מקבוצת נמרודי חתמה על הסכם מימון לפרויקט "עיר גלים" בקריית ים. חברת רובי קפיטל בשיתוף עם שלמה ביטוח ואיילון ביטוח יעמידו מסגרות אשראי כספי וערבויות בסך כולל של כ-1.2 מיליארד שקל, מתוכן סך של 240 מיליון שקל מסגרת אשראי כספי.

המבצעת של הפרויקט תהיה קבוצת בראל, והעבודות צפויות להתחיל בחודשים הקרובים. בחברה עדכנו כי עד כה נמכרו בפרויקט 98 יחידות דיור מתוך 399 יחידות הדיור המיועדות לשיווק, בתמורה כוללת של כ-194 מיליון שקל.

במסגרת התוכנית שמקדמת הכשרה התחדשות ייהרסו שישה בנייני רכבת ותיקים שהוקמו בשנות ה-60, ובמקומם יוקמו 12 בנייני מגורים חדשים בני 9 עד 32 קומות, הכוללים 1,450 יחידות דיור.

את רובי קפיטל ייצג עו"ד רן עזיאל ממשרד יגאל ארנון והובילו את העסקה יובל רודריג ואור סלאב. את הכשרת היישוב התחדשות עירונית ייצגה עו"ד אפרת רשף ממשרד פברמן רשף ושות'.

תכנון

המועצה הארצית אישרה שני מתחמים נוספים במפרץ חיפה

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה אתמול (ג') את המשך קידומם של מתחמי התכנון 3-4 בתמ"א 75, תוכנית "שער המפרץ" באזור חיפה.

למעשה, המועצה הארצית אישרה את ההנחיות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה עבור שני המתחמים האחרונים מבין הארבעת המקודמים במסגרת התוכנית, לאחר שמתחמים 1-2 כבר נדונו לפני כחודשיים.

מתחם 1 משתרע על פני כ-3,000 דונם בחלק הצפוני של התוכנית, והוא היחיד שמגיע עד לים. במסגרתו ייבנו למעלה מ-19 אלף יחידות דיור, 3,000 חדרי מלון.

מתחם 2 הוא המתחם הגדול ביותר מבחינת מגורים, והוא יכלול כ-70 אלף יחידות דיור, כ-1,000 חדרי מלון וכ-1.8 מיליון מ"ר לתעסוקה.

מתחם 3 יכלול למעלה מ-6 מיליון מ"ר לתעסוקה, מסחר ומלאכה ופוטנציאל לעד 5,500 יחידות דיור. המתחם, הנמצא בלב אזור המפרץ ומשתרע על פני כ-5,730 דונם, כולל כיום את מתחם בז"ן, חוות הגפ"מ ואזור חוצות המפרץ. התוכנית מקודמת על-ידי רשות מקרקעי ישראל בשיתוף מינהל התכנון. עורכי התוכנית - משרד בר לוי אדריכלים בראשות אדריכל עדן בר. על ניהול הפרויקט אחראית חברת AVIV.

מתחם 4 יכלול כ-1,700 יחידות דיור מסוג "מגורים מיוחדים", עד 600 חדרי מלון וכ-3.7 מיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר, לצד תעשייה ומתחם לוגיסטי אזורי נרחב של כ-520 דונם. תכנון וניהול הפרויקט בהובלת אדריכלים ארי כהן ועירד שומרוני ממשרד כהן וינד ושות' אדריכלות ותכנון ערים.

מתחם 4 ההסתדרות-האשלג, מפרץ חיפה / הדמיה: כהן וינד אדריכלות ותכנון ערים

מדובר על תוכניות שיתממשו בעתיד הרחוק, שכן הבנייה תלויה בפינוי המפעלים ובניקוי הקרקע.