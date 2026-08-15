השיטות האלו לא יעזרו להימנע מהנגאובר

שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

הסופ"ש מגיע, ואיתו מסורת היציאה לבר או ארוחת ערב המלווה במשקה חריף. אלפי שנים שכמעט בכל חלקי העולם האלכוהול נמצא ברקע של אירועים חברתיים, עם הקשרים דתיים ותרבותיים עמוקים ועתיקים. המשקאות האלכוהוליים מכילים אתנול, מולקולה שנוצרת כתוצר לוואי של שמרים הניזונים מסוכר, ובעלת השפעה על מנגנונים שונים בגופנו.

לצד ההיסטוריה של השפעה זו, שמלווה את האדם עוד טרם המהפכה החקלאית, כשאבותינו הקדמונים אכלו פירות שתססו באופן טבעי, התפתחה מערכת של אמונות טפלות ומיתוסים סביב האלכוהול והשלכותיו. הנה כמה מהנפוצים ביותר.

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1. הריפוד: עצה נפוצה נגד הנגאובר ועוד השלכות שליליות של שתיית יתר היא לשתות כף או כוסית של שמן זית לפני צריכת האלכוהול כדי "לרפד את הקיבה". זה נשמע קסום בפשטותו, שהרי שמן דוחה נוזלים. בפועל, קיבתנו אינה שק שניתן לאטום. בנוסף, רק מיעוט מהאלכוהול נספג בקיבה, והשאר ממשיך למעי הדק, בו עיקר האתנול נספג ומגיע למחזור הדם.

אוכל שומני אכן ממתן את קצב התרוקנות הקיבה, מה שמאט את הגעת האלכוהול לדם, ועשוי להשפיע על קצב ההשתכרות. אך כמות האתנול שהכבד שלכם יצטרך לפרק נשארת זהה, כך שההנגאובר לא יתבטל, אלא רק יתעכב. מקור המיתוס נטוע ברפואה העממית של אגן הים התיכון, שייחסה לשמן זית סגולות ריפוי למכאובים רבים.

2. הערבובים: מיתוס שכיח לא פחות נוגע לסדר השתייה, ובשפות רבות יש פתגמים עממיים העוסקים בשאלה האם עדיף להתחיל ביין או בבירה כדי להימנע מכאב ראש. האמונה שסוגי אלכוהול שונים מגיבים זה לזה בגופנו ויוצרים השפעה עודפת נפוצה מאוד, אך שגויה כימיקלית. מבחינת הגוף, אלכוהול הוא אלכוהול.

חומרת ההנגאובר נקבעת ע"י כמות האתנול הכוללת ששתיתם, קצב השתייה ורמת ההתייבשות. הסיבה להאשמת ה"ערבוב" היא הטיה נסיבתית, כשמתחילים עם משקה באחוז מסוים, וכשהאלכוהול משפיע ושיקול הדעת נפגע, עוברים למשקה עם אחוז אחר. לא הערבוב יצר את כאב הראש, אלא הכמות הכוללת שנצרכה.

3. תאי המוח: מיתוס הפחדה מוכר, שמקודם עוד מהמאה ה־19 ע"י תנועות היובש בארה"ב, טוען ש"אלכוהול הורג תאי מוח". לאלכוהוליזם ולצריכה כבדה ומתמשכת יש השלכות רפואיות חמורות על המוח ומערכת העצבים, אך האמירה שכל כוס משקה פוגעת בהם לא נתמכת במחקר.

האתנול פוגע זמנית בתפקוד ובתקשורת בין תאי העצב במוח, אך בצריכה מתונה וארעית אין ראיות שאלכוהול גורם ישירות למוות של נוירונים. כשהוא מתפרק והגוף מתנקה ממנו, התפקוד המוחי משתפר והסימפטומים חולפים, להבדיל מצריכה כבדה וכרונית, שם הפגיעה המצטברת עלולה להיות ממשית ומתמשכת.

אז בפעם הבאה שאתם מרימים כוסית, זכרו שאתם לוקחים חלק בטקס אנושי עתיק-יומין, אבל את האמונות הטפלות אפשר להשאיר בחוץ. השאירו את שמן הזית לסלט, שתו כוס מים לצד כל מנת אלכוהול כדי להימנע מכאב ראש, וזכרו שהדרך למנוע הנגאובר והשלכות שליליות נוספות היא לדעת מתי לעצור.