אבנר חדד מעריך: הדולר יגיע ל-2.5 שקלים ומה יקרה לבורסה?

השוק הישראלי שהציג במשך תקופה ארוכה תשואת יתר על מרבית הבורסות בעולם מקרטע. באיגרת ששלח למשקיעים, מנתח אבנר חדד, מנכ״ל הפניקס בית השקעות ומנכ״ל משותף בחברות הקרנות קסם, את הסיבות לפער שנפער, ומסביר מה לדעתו יכול לשנות את התמונה.

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״בשלושת החודשים האחרונים המדדים המובילים בישראל סבלו מתשואת חסר של כ-20% לעומת השוק בארה״ב. החולשה בישראל נובעת לא רק בשל התיקון לאחר עליות של מעל 100% בשנתיים וחצי האחרונות במדדים המקומיים, אלא גם מסיבות נוספות וביניהן חוסר ודאות מדיני, פוליטי ובטחוני (זירות פתוחות). סיבות אלו השפיעו גם על המוטיבציה של המשקיעים להמשיך להזרים כסף לשוק המקומי, ואכן זרימות אלו פחתו״, מסביר חדד.

לדבריו, נקודת המפנה עשויה להיות הבחירות הכלליות באוקטובר הקרוב: ״אי-ודאות וסטרס מייצרים הזדמנויות. כפי שקרה במספר מערכות בחירות בעבר, גם הפעם נקודת המפנה יכולה להיות הבחירות המתקרבות, אשר תוצאותיהן עשויות להשפיע באופן חיובי על השוק המקומי ולהפחית את הסיכונים ואת אי-הודאות המעיבים עליו כעת״.

להערכתו, ככל שיחלפו החודשים הקרובים, נראה התאוששות מחודשת בשוק המניות המקומי. "ניתן לצפות שהמגמה החיובית הכללית של השוק בישראל תימשך ואף תתחזק מאוד בואכה הבחירות והרבעון הרביעי של שנת 2026", כתב.

השפל עוד לפנינו

חדד סיפק גם תחזית מעניינת במיוחד לשוק המט״ח.

לאחר שהדולר צלל בחודשים מאי-יוני לשפל של 2.8 שקלים, הוא רשם התאוששות קלה ונסחר בתקופה האחרונה סביב ה-3 שקלים. למרות זאת, עדיין מדובר ברמות שפל שלא ראינו מאז שנות ה-90. להערכתו של חדד, השפל עוד לפנינו: ״לגבי הדולר, יש סיכוי לא קטן שנראה אותו במהלך השנה הקרובה יורד לטווח של 2.5-2.6 שקלים, כתוצאה מירידה באי-הודאות הצפויה בחודשים הקרובים בשוק המקומי. ספק אם התערבות של בנק ישראל תעזור״.

חדד חותם את האיגרת בכך: "כמובן, זאת רק דעתי האישית. לבינתיים, הבטחנו שנה תנודתית וקיימנו. על 2027 עוד נדבר"