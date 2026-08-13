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אירועים ומינויים וניליה נכנסת לטרנד המאצ'ה עם סדרת גלידות ושייקים
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אירועים ומינויים

וניליה נכנסת לטרנד המאצ'ה ותוציא סדרת גלידות בשיתוף עם המותג הבריטי

רשת הגלידריות תשתף פעולה עם שסטוביץ, יבואנית מותג המאצ'ה הבריטי PerfectTed • בניין שנפגע מטיל איראני בבני ברק ב-2025 נהרס השבוע לקראת הקמת פרויקט מגורים חדש • סודקסו ישראל מרחיבה פעילות עם לקוחות חדשים לשירותי ההסעדה, ביניהם מזרחי טפחות • ויצרנית המשאיות הסינית FAW יוצאת בקמפיין השקה בישראל בהיקף של כ-3 מיליון שקל • אירועים ומינויים

גלית חתן 19:25
גלידה מאצ'ה של וניליה בשיתוף עם PerfectTed / צילום: יחצ
גלידה מאצ'ה של וניליה בשיתוף עם PerfectTed / צילום: יחצ

1שיווק

רשת הגלידריות וניליה משתפת פעולה עם חברת שסטוביץ, יבואנית מותג המאצ'ה הבריטי PerfectTed, והשתיים משיקות סדרה של ארבעה מוצרי גלידה ושייקים המבוססים על האבקה היפנית - שתימכר בסניפי הרשת ברחבי הארץ. לפי שסטוביץ, המהלך מהווה חלק מהאסטרטגיה להרחבת נוכחות המותג בישראל באמצעות שיתופי פעולה חווייתיים.

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2נדל"ן

קצת יותר משנה חלפה מאז נפגע בניין בבני ברק מטיל איראני בזמן מבצע "עם כלביא", והשבוע הוא נהרס לטובת בניית פרויקט חדש של חברת אורבניטופ, שיכלול 84 דירות ושטחי מסחר בשטח של כ-420 מ"ר. על המימון, בהיקף של כ-247 מיליון שקל, אחראיות חברת המימון ברקת (של רוני בירם, גיל דויטש ועדי גזית) ושלמה ביטוח.

הריסת הבניין בבני ברק / צילום: שלומי כהן
 הריסת הבניין בבני ברק / צילום: שלומי כהן

אורבניטופ, בבעלות הרב פנחס זלצמן (הרב הראשי של מולדובה), מתמחה בהתחדשות עירונית ובקידום פרויקטים מורכבים של פינוי־בינוי ותמ"א 38. היא פעילה בעיקר בחברה החרדית, ומקדמת מספר פרויקטי מגורים בבני ברק.

3הסעדה

עסקאות עם חברות הסעדה הן דרך לא רעה ללמוד על מצב החברות במשק: בנק מזרחי טפחות ואתרי טבע בשוהם ובנתניה הצטרפו לאחרונה לשירותי ההסעדה של סודקסו ישראל, ואילו אפלייד מטיריאלס הרחיבה הסכם קיים, כולל פתיחת מסעדה חדשה. בסודקסו צירפו גם לקוחות חדשים לחטיבת האחזקה, וסך העסקאות נאמד בכ-50 מיליון שקל.

סודקסו ישראל / צילום: שלומי ארביב
 סודקסו ישראל / צילום: שלומי ארביב

4פרסום

ענקית המשאיות הסינית FAW, שנכנסה לאחרונה לישראל באמצעות היבואנית הורייזון מוטורס, תעלה בקרוב בקמפיין השקה בהיקף של כ־3 מיליון שקל באמצעות משרד הפרסום חברון זלצמן. הקמפיין יכלול שילוט חוצות באיילון, רדיו, דיגיטל וסושיאל.

בעבר הוביל המשרד קמפיינים למותגי משאיות, כמו איסוזו והינו מבית טויוטה, ולדברי השותף-המייסד דודי חברון, "אנחנו מביאים לקמפיין הזה ניסיון עמוק והיכרות אמיתית עם עולם הרכב המסחרי ועם קהלי היעד שלו. אני משוכנע ש־FAW תהפוך בתוך זמן קצר לשחקנית מרכזית ומשמעותית בשוק המקומי".

משאית של FAW / צילום: יח''צ
 משאית של FAW / צילום: יח''צ

חברת FAW מתמחה בפיתוח ובייצור משאיות בינוניות וכבדות, והיא פועלת בכ־115 מדינות ואזורים. לדברי לורנס מועלם, מנכ"ל הורייזון מוטורס, "השוק הישראלי חיכה במשך שנים לכניסתו של מותג בסדר גודל כזה. מדובר בבשורה משמעותית לענף המשאיות: פתרון משתלם המשלב טכנולוגיה מתקדמת, ביצועים, אמינות ורמת נוחות גבוהה במיוחד לנהג. אנחנו מגיעים עם שאיפה ברורה לעשות מהפכה בשוק המשאיות הכבדות בישראל".

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הסכום שבו אנתרופיק נערכת לרכוש את דקארט, על פי דיווח בבלומברג