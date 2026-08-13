1 שיווק

רשת הגלידריות וניליה משתפת פעולה עם חברת שסטוביץ, יבואנית מותג המאצ'ה הבריטי PerfectTed, והשתיים משיקות סדרה של ארבעה מוצרי גלידה ושייקים המבוססים על האבקה היפנית - שתימכר בסניפי הרשת ברחבי הארץ. לפי שסטוביץ, המהלך מהווה חלק מהאסטרטגיה להרחבת נוכחות המותג בישראל באמצעות שיתופי פעולה חווייתיים.

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2 נדל"ן

קצת יותר משנה חלפה מאז נפגע בניין בבני ברק מטיל איראני בזמן מבצע "עם כלביא", והשבוע הוא נהרס לטובת בניית פרויקט חדש של חברת אורבניטופ, שיכלול 84 דירות ושטחי מסחר בשטח של כ-420 מ"ר. על המימון, בהיקף של כ-247 מיליון שקל, אחראיות חברת המימון ברקת (של רוני בירם, גיל דויטש ועדי גזית) ושלמה ביטוח.

הריסת הבניין בבני ברק / צילום: שלומי כהן

אורבניטופ, בבעלות הרב פנחס זלצמן (הרב הראשי של מולדובה), מתמחה בהתחדשות עירונית ובקידום פרויקטים מורכבים של פינוי־בינוי ותמ"א 38. היא פעילה בעיקר בחברה החרדית, ומקדמת מספר פרויקטי מגורים בבני ברק.

3 הסעדה

עסקאות עם חברות הסעדה הן דרך לא רעה ללמוד על מצב החברות במשק: בנק מזרחי טפחות ואתרי טבע בשוהם ובנתניה הצטרפו לאחרונה לשירותי ההסעדה של סודקסו ישראל, ואילו אפלייד מטיריאלס הרחיבה הסכם קיים, כולל פתיחת מסעדה חדשה. בסודקסו צירפו גם לקוחות חדשים לחטיבת האחזקה, וסך העסקאות נאמד בכ-50 מיליון שקל.

סודקסו ישראל / צילום: שלומי ארביב

4 פרסום

ענקית המשאיות הסינית FAW, שנכנסה לאחרונה לישראל באמצעות היבואנית הורייזון מוטורס, תעלה בקרוב בקמפיין השקה בהיקף של כ־3 מיליון שקל באמצעות משרד הפרסום חברון זלצמן. הקמפיין יכלול שילוט חוצות באיילון, רדיו, דיגיטל וסושיאל.

בעבר הוביל המשרד קמפיינים למותגי משאיות, כמו איסוזו והינו מבית טויוטה, ולדברי השותף-המייסד דודי חברון, "אנחנו מביאים לקמפיין הזה ניסיון עמוק והיכרות אמיתית עם עולם הרכב המסחרי ועם קהלי היעד שלו. אני משוכנע ש־FAW תהפוך בתוך זמן קצר לשחקנית מרכזית ומשמעותית בשוק המקומי".

משאית של FAW / צילום: יח''צ

חברת FAW מתמחה בפיתוח ובייצור משאיות בינוניות וכבדות, והיא פועלת בכ־115 מדינות ואזורים. לדברי לורנס מועלם, מנכ"ל הורייזון מוטורס, "השוק הישראלי חיכה במשך שנים לכניסתו של מותג בסדר גודל כזה. מדובר בבשורה משמעותית לענף המשאיות: פתרון משתלם המשלב טכנולוגיה מתקדמת, ביצועים, אמינות ורמת נוחות גבוהה במיוחד לנהג. אנחנו מגיעים עם שאיפה ברורה לעשות מהפכה בשוק המשאיות הכבדות בישראל".