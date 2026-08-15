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וול סטריט

כך הפסידה אחת החברות הגדולות והסודיות בוול סטריט 15 מיליארד דולר

ג’יין סטריט, ענקית מסחר שפועלת מתחת לרדאר ובכלים מתוחכמים, הפסידה ביולי סכום עתק, חלקו הגדול מהשקעות בקרן ה-AI שקרסה • למרות זאת רשמה הכנסות אדירות מתחילת השנה

שירות גלובס 08:56
ג’יין סטריט / צילום: Reuters, Anirban Sen
ג’יין סטריט / צילום: Reuters, Anirban Sen

אחת החברות המצליחות והחשאיות ביותר בוול סטריט, ג'יין סטריט (Jane Street), ספגה בחודש שעבר מכה יוצאת דופן כאשר רשמה הפסד של כ־15 מיליארד דולר - החודש הגרוע בתולדותיה, ולפי דיווחי החברה הראשון שבו נרשם הפסד חודשי מאז 2016.

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ג’יין סטריט אינה בנק השקעות מסורתי. החברה, שנוסדה ב־1999, משתמשת באלגוריתמים, מודלים מתמטיים ומערכות מסחר מהירות כדי לספק נזילות בשווקים ברחבי העולם ולבצע עסקאות בהיקפים עצומים. היא פועלת ביותר מ־200 זירות מסחר ועושה זאת עם מינימום של חשיפה תקשורתית. למרות שאינה מוכרת לציבור הרחב, היא נחשבת לאחת הרווחיות ביותר של וול סטריט.

חלק משמעותי מההפסד נקשר לחשיפה של ג’יין סטריט ל־Situational Awareness - קרן הגידור שהתמקדה בהימורים אגרסיביים על חברות בתחום הבינה המלאכותית. הקרן, שהוקמה על ידי לאופולד אשנברנר בהן ה-25 צמחה במהירות והגיעה לשווי של עשרות מיליארדי דולרים. אלא שכאשר מניות הטכנולוגיה וה-AI החלו לרדת, המינוף הגבוה של הקרן הפך לבעיה: היא נדרשה למכור נכסים במהירות בעקבות דרישות ביטחונות, ומכירות אלה העמיקו את הירידות עד שבסופו של דבר נמכרו שאריותיה לסיטאדל.

האירוע פגע גם בג’יין סטריט, שהחזיקה חשיפה משמעותית לקרן, ובמקביל ספגה הפסדים מפוזיציות נוספות במניות טכנולוגיה, במיוחד באסיה. באופן חריג, אסטרטגיות הגידור שלה לא הצליחו למנוע את הנזק.

למרות ההפסד העצום, ג’יין סטריט כבר הכניסה יותר מ־40 מיליארד דולר ממסחר מתחילת 2026 יותר מכל הכנסותיה ב-2025.