ארדואן הטיל אמברגו, אבל הבנים שלו ממשיכים לסחור עם ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1נשיא טורקיה הטיל אמברגו, אבל משפחתו מוכרת לישראל

נשיא טורקיה רג'פ טאייפ ארדואן הטיל במאי 2024 אמברגו סחר על ישראל, כפי שנחשף בגלובס. עם זאת, העיתון הערבי ראי אל־יום חושף עד כמה עוד בטרם אותו הצעד ואחריו, הקשר בין הצהרותיו של ארדואן לבין המציאות היה מקרי למדי. כך, בין השאר, הוא המשיך לאפשר לאזרבייג'ן לייצא נפט לישראל דרך שטחו, והאינטרסים הכלכליים בין בניו, בוראק ובילאל, הביאו אותם לנהל קשרים עם עסקים ישראלים במשך שנים רבות, על בסיס חברות הספנות שבהן היו שותפים.

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בראי אל־יום מציינים ניתוח שהתבצע בסוכנות הידיעות רויטרס, והתבסס על נתוני ספנות. באופן שוטף, ישראל מייבאת נפט בכמויות גדולות מאזרבייג'ן, באמצעות צינור באקו־טביליסי-ג'ייהאן. משם, הנפט מועמס על מכליות לחיפה. הבדיקה של רויטרס מצאה כי דווקא ב־2025, השנה שבה ארדואן הטיל את האמברגו, אספקות הנפט האזרבייג'ניות לישראל הגיעו לשיא של שלוש שנים.

מעבר לכך, מומחי ספנות מצאו קשר רציף בין חברת BMZ, שבילאל לכל הפחות היה שותף בה, לבין בעלות מכליות נפט שהשתתפו בסחר. אמנם אין הוכחות חותכות על קשר ישיר בין בילאל לבין סחורות שיצאו לישראל מנמל איסקנדרון, אבל לכל הפחות החשד בעינו. לעומת זאת, מי שמעורב בהחלט בסחר עם ישראל הוא אחיו הבכור, בוראק, משום שהוא שותף בחברת הספנות MB Denizcilik, שמנהלת קשרים עסקיים רציפים עם ישראל.

מאת זוהיר אנדרווס, מתוך ראי אל־יום. לקריאת הכתבה המלאה.

2לא רק מיירטים: ארה"ב איבדה באיראן מל"טים במיליארדים

העיסוק בהוצאות האמריקאיות כתוצאה ממבצע שאגת הארי מול איראן נסובות, לרוב, סביב סוגיית ההגנה האווירית. אולם, אלו רק נדבך אחד מבין רבים. חשיפת וושינגטון פוסט מצביעה כי בחודשים האחרונים איבדה ארה"ב לפחות 45 מל"טים מדגם MQ-9 ריפר, רבע מכלל הכלים שהיא מחזיקה. בהתחשב במחיר שנע בין 50-30 מיליון דולר ליחידה, זהו הפסד בסך כולל של יותר מ־1.3 מיליארד דולר שיידרש להשלים משלם המסים האמריקאי.

מוקד פעילות עיקרי של המל"טים היה במיצר הורמוז, בגלל החסימה האיראנית ואחריה המצור האמריקאי שהוטל על הרפובליקה האסלאמית. בכיר אמריקאי סיפר לוושינגטון פוסט כי לא כל המל"טים יורטו באופן קינטי (על ידי טילים), והיו מקרים שבהם כמות מסויימת של מל"טים התרסקה בגלל שיבושי תקשורת בין המפעילים לבין הכלים.

במקביל, נרשמת ירידה בהיקף המיירטים האמריקאים. במהלך ההסלמות האחרונות מול משטר האייתוללות, נדרש צבא ארה"ב ליירט במרחב יותר מ־1,400 טילים וכטב"מים איראניים. כך לפי אתר TWZ הביטחוני. התוצאה היא שלפי בחינה שביצע מכון המחקר CSIS, ארה"ב החלה את מבצע שאגת הארי עם 2,300 מיירטי פטריוט, והמלאי התדלדל ל־1,030 בהפסקת האש, והגיע אף ל־827-759 ב־27 ביולי. במקרה של מערכת THAAD, הכמות ירדה מ־452 בתחילת המבצע ל־262-232 בהפסקת האש, וכ־278-234 ב־27 ביולי.

מאת טארה קופ ונואה רוברטסון, מתוך וושינגטון פוסט. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת הווארד אלטמן, מתוך TWZ . לקריאת הכתבה המלאה.

3החות'ים עשויים לגרום לארה"ב להכיר בסומלילנד

ישראל נקטה בפעולות יוצאות דופן רבות מאז 7 באוקטובר, כשאחת הפועולות המדיניות יוצאות הדופן הייתה ההכרה הראשונה בעצמאות סומלילנד. כעת, מומחים מספרים לפוקס ניוז כי ההשפעה של המורדים החות'ים בתימן על שער הכניסה והיציאה לים האדום שנמצא צפונית לסומלילנד, באב אל־מנדב, עשויה לדחוק את ארה"ב להצטרף להכרה בסומלילנד, בצעד שיהיה משמעותי בהרבה מזה של ישראל.

שורשיה של סומלילנד נטועים בקולוניה הבריטית שהתאחדה ב־1960 עם סומלילנד האיטלקית להקמת סומליה המאוחדת. לאחר קריסת המשטר במוגדישו ב־1991 הכריזה סומלילנד על התנתקות, ומאז ניסתה לזכות בהכרה בינלאומית עבור כ־6 מיליון תושביה. על רקע זה התקבל ההישג של הכרה ישראלית בחגיגות ענק. ארה"ב לא מחזיקה בשטחה נוכחות קבע, אלא ישנו בסיס משמעותי בים האדום בג'יבוטי הסמוכה.

"סין מגדילה משמעותית את נוכחותה הצבאית והמסחרית בג'יבוטי", אמר לפוקס ניוז אדמונד פיטון־בראון, השגריר הבריטי לשעבר בתימן ועמית בכיר ב־FDD. "יש תחושה כי ג'יבוטי היא לא בת ברית אמינה לארה"ב". מייג'ור ג'נרל קן אקמן, שפרש בשנה שעברה מהובלת מרחב מערב אפריקה במזכירות המלחמה האמריקאית, הסביר כי המצב במרחב עשוי להביא למפנה מדיני אמריקאי, עם הכרה בסומלילנד כמדינה עצמאית: "החות'ים עשויים לשנות את האסטרטגיה של ארה"ב באפריקה".

מאת פול טילסלי, מתוך פוקס ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.