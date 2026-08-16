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אירועים ומינויים

חברת הביטוח שמציגה: פרזנטור חדש מבוסס בינה מלאכותית

הקמפיין החדש של חברת הביטוח "הכשרה" מבוסס על דמות ראפר שנוצרה כולה ב-AI • "קמרי קמעונאות" משיקה את רשת "חממה שושלת פיצוחים" • וגם: המיתוג החדש של פנגו • אירועים ומינויים

שירות גלובס 18:22
דמות הראפר הוירטואלית של חברת הביטוח ''הכשרה'' / צילום: בלאנקו
דמות הראפר הוירטואלית של חברת הביטוח ''הכשרה'' / צילום: בלאנקו

1שיווק

חברת הביטוח "הכשרה" מעלה קמפיין למוצר החיסכון לצעירים "BEST INVEST YOUNG", המבוסס על דמות ראפר שנוצרה כולה ב-AI - החל מהדמות והמילים ועד לביצוע הקולי.

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המהלך מגיע לאחר שב-12 החודשים האחרונים נרשם זינוק של כ-60% בפתיחת פוליסות חדשות ובהפקדות במוצר. בחברה מצביעים על פוטנציאל צמיחה בקרב גילאי 18-25, המהווים כ-9% מהאוכלוסייה בישראל, ומציינים כי בקבוצת גיל זו נרשמת עלייה במודעות הפיננסית ובביקוש לכלי השקעה לאור יוקר המחיה והחשיפה למידע ברשתות.

2קמעונאות

"קמרי קמעונאות" מרחיבה את פעילותה, ומשיקה את רשת "חממה שושלת פיצוחים". הסניף הראשון נפתח בימים אלה בגני תקווה - בהשקעה של כמיליון שקל.

סניף של ''חממה שושלת פיצוחים'' / צילום: באדיבות קמרי
 סניף של ''חממה שושלת פיצוחים'' / צילום: באדיבות קמרי

3מיתוג

פנגו משיקה אסטרטגיה חדשה תחת המותג "פנגו. צאו מהבית", במטרה להרחיב את השימוש באפליקציה לשירותי פנאי וטיולים. במסגרת העדכון שולבה באפליקציה קטגוריה המציעה איתור עגלות קפה, מסלולי טיול ושירותי נסיעה לחו"ל כמו ביטוחים והשכרת רכב. לרגל ההשקה, מציעה החברה הטבות מוגבלות בזמן.

אפליקציית pango / צילום: Shutterstock
 אפליקציית pango / צילום: Shutterstock

4מינויים

ציון אבונה מונתה לתפקיד מנהלת אגף דוברות, תקשורת והסברה במשרד התקשורת, ותיכנס לתפקידה באופן רשמי בשבוע הבא. היא תחליף את אלי הרשקוביץ, אשר מסיים את תפקידו לאחר 3 שנים.

היזם והמשקיע אלון ארבץ, שרשם בעבר אקזיט, מונה כחבר דירקטוריון קשת - קרן שיתוף תורמים.

אלון ארבץ / צילום: יח''צ
 אלון ארבץ / צילום: יח''צ

מספר היום 

40 מיליארד דולר
קצב ההכנסות המשוער של OpenAI לשנת 2026 (כפול מהשנה הקודמת)