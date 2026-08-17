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שוק ההון והשקעות הרווח של פז צמח ב-14%, השקל החזק העיב על תוצאות עלבד
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הרווח של פז צמח ב-14%, השקל החזק העיב על תוצאות עלבד

פז נהנתה משיפור במרווחי הדלק והגדילה את הרווח הנקי ב־14% ברבעון נהנתה משיפור במרווחי הדלק • למרות שחיקת השקל והירידה בהכנסות, עלבד רשמה צמיחה אורגנית של 7% במטבעות המקור, בהובלת השוק האירופי • גם חילן סבלה מהתחזקות השקל, אך עדיין הציגה צמיחה בהכנסות

כתבי גלובס פורסם: 13:00 עודכן: 13:23
העדכונים החשובים
13:28
למרות התחזקות השקל וה-AI : חילן עם צמיחה של 11% בהכנסות
חברת ה-IT אמנם סבלה משחיקה בהכנסותיה בגלל התחזקות השקל, אך עדיין הציגה צמיחה בהכנסות שעמדו על כ-785 מיליון שקל; ברקע, מניית החברה איבדה כמעט חמישית מערכה מתחילת השנה בצל החשש מהשפעות הבינה המלאכותית על עסקיה
12:56
הדולר צלל וקלקל לעלבד רבעון עם צמיחה אורגנית גבוהה
למרות שחיקת השקל והירידה בהכנסות: עלבד רשמה צמיחה אורגנית של 7% במטבעות המקור - בהובלת השוק האירופי
11:49
פז הגדילה את הרווח הנקי ב־14% ברבעון; נהנתה משיפור במרווחי הדלק
החברה רשמה רווח נקי של 158 מיליון שקל והכנסות של כ־4.7 מיליארד שקל ברבעון השני. הירידה בכמויות הדלק ובמכירות המזון קוזזה על ידי שיפור ברווחיות, בעוד שבחציון הראשון צמח הרווח מפעילות שוטפת ב־17% ל־304 מיליון שקל