הרווח של פז צמח ב-14%, השקל החזק העיב על תוצאות עלבד

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למרות התחזקות השקל וה-AI : חילן עם צמיחה של 11% בהכנסות

חברת ה-IT אמנם סבלה משחיקה בהכנסותיה בגלל התחזקות השקל, אך עדיין הציגה צמיחה בהכנסות שעמדו על כ-785 מיליון שקל; ברקע, מניית החברה איבדה כמעט חמישית מערכה מתחילת השנה בצל החשש מהשפעות הבינה המלאכותית על עסקיה

מניית חברת ה-IT חילן סבלה כמו יתר מתחרותיה מסנטימנט שלילי בעקבות החשש מההשפעה השלילית של הבינה המלאכותית על עסקיהן. עם זאת, לפחות בינתיים נדמה שהשפעות הטכנולוגיה החדשנית לא משפיעות על החברה שהמשיכה להציג ביצועים חזקים ברבעון החולף.

את הרבעון השני סיימה החברה, שבשליטתו ובניהולו של אבי באום, הסתכמו בכ-784.7 מיליון שקל, צמיחה של כ-11.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד הגידול נבע בעיקר מצמיחה אורגנית בפעילות העסקית של הקבוצה ומאיחוד לראשונה של שתי פעילויות שנרכשו (סאמיט וי.ל.מ). מנגד, נרשמה השפעה שלילית משמעותית כתוצאה מירידת שער הדולר ביחס לשקל, כשבניכוי השפעות המט"ח היתה רושמת החברה עליה של 23% בהכנסות.

בשורה התחתונה, הציגה החברה צמיחה של כ-9.7% ברווח הנקי שעמד על כ-66.4 מיליון שקל. זאת, הודות לשיפור ברווחיות התפעולית של החברה שנבעה מהצמיחה האורגנית בהכנסותיה.

ה-EBITDA (רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחתות) ברבעון הסתכם בכ-129 מיליון שקלח (כ-16.4% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-10.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

חילן פועלת בתחום טכנולוגיות מידע (IT) וכן בתחום שירותי השכר. כאמור, בשנה האחרונה סבלה מניית החברה, כמו מתחרותיה מסנטימנט שלילי שנבע מהחשש מהשפעה שלילית של השפעות הבינה המלאכותית על תוצאותיה. הללו, הביאו לירידה של כ-17% מתחילת השנה במחיר המניה, שנסחרת כיום לפי שווי של כ-4.9 מיליארד שקל.

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, מסר: "אנחנו גאים לסיים רבעון נוסף רבעון של צמיחה אורגנית משמעותית בהכנסות וברווחיות, גידול בשיעור דו-ספרתי בכל הפרמטרים, וזאת למרות השפעה שלילית על התוצאות העסקיות מירידה משמעותית בשער הדולר. התוצאות משקפות את העוצמה והאיתנות של מגוון הפתרונות והשירותים שמספקת הקבוצה ללקוחותיה".

איתן גרסטנפלד