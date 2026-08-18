מהומות מצד הדרוזים ברמת הגולן, בחודש מאי האחרון, סיכלו הקמת פרויקט טורבינות רוח של חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס, ועלו לה בהפחתת ערך של 185 מיליון שקל ברבעון השני.

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בשל המהומות, שאף הובילו לפציעתם של שוטרים, נאלצה אנרג'יקס להפחית את הסתברות הפרויקט, שנועד להקמת חוות רוח בהספק של 104 מגוואט, לפחות מ-50%, ולשלוח את הטורבינות שהזמינה ותכננה להציב במקום, להקמה בליטא.

אנרג'יקס מציינת בדוחות כי בחודש מאי חידשה החברה את עבודות הקמת הפרויקט, וזאת בתיאום עם משטרת ישראל ובליווי גופי אבטחה פרטיים: "במהלך ביצוע עבודות ההקמה, אירעו במקום הפרות סדר והתנגדות אלימה, תוך הפרת חוק...אשר כללו, בין היתר, תקיפות ואיומים אשר פצעו חלק מהנוכחים באתר, לרבות שוטרים שנזקקו לטיפול רפואי. כמו כן נגרם נזק לרכוש, לרבות הצתת כלי עבודה וכלי רכב של קבלנים באתר. נוכח האירועים הללו, הופסקו עבודות ההקמה".

מחיקת הענק בגין הפרויקט מתבססת על ההפרש בין הסכום שהחברה מאמינה שתוכל להשיב ממנו (337 מיליון שקל) ביחס לסך העלויות שלו שנרשמו עד כה בדוחותיה (522 מיליון שקל). בשורה התחתונה סיכמה אנרג'יקס, בניהולו של אסי לוינגר, את הרבעון בהפסד של 128 מיליון שקל, למול רווח נקי של 1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל. מניית החברה עלתה בשנה האחרונה ב-64% ומשקפת לה שווי של 12 מיליארד שקל.

ירידת ערך בקרקעות באנגליה

ההפסד הכבד שרשמה אנרג'יקס ברבעון השני הכביד על תוצאותיה של החברה האם אלוני חץ (49.4%), ששני בעלי המניות הגדולים בה הם אהרון פרנקל, שנכנס להשקעה בחברה לפני כשנתיים (17%), והמנכ"ל נתן חץ (12%). זו רשמה ברבעון השני הפסד של 178 מיליון שקל, למול רווח נקי של 134 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

לצד אנרג'יקס יש לאלוני חץ החזקות בתחום הנד"ן המניב (שליטה בחברת אמות בישראל, קאר בארה"ב וברוקטון באנגליה), וכאמור האנרגיה המתחדשת (אנרג'יקס). החברה מעדכנת כי חלקה היחסי בהפסדי ברוקטון בשל ירידת שווי קרקעות הסתכם ב-206 מיליון שקל, ובהפסדי אנרג'יקס ב-63 מיליון שקל. הפסדים אלה קוזזו בחלקם עם רווחים שהניבו אמות, בסך של 164 מיליון שקל וקאר האמריקאית (15 מיליון שקל).

סך הכנסותיה של אלוני חץ מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה הסתכמו ברבעון השני ב-486 מיליון שקל, עליה של 39% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

מניית אלוני חץ איבדה כ-10% בשנה האחרונה, ורשמה תשואה של 10% בלבד בשלוש השנים האחרונות. שווי השוק של אלוני חץ עומד על 6.7 מיליארד שקל, כאשר הפוזיציה שבנה המשקיע אהרון פרנקל עדיין איננה מניבה לו רווח משמעותי, ועמדת על שווי של כ-1.1 מיליארד שקל. החזקותיו של המנכ"ל חץ שוות 820 מיליון שקל על הנייר.