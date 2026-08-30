המרוץ הקשוח לשכירת דירה בסן פרנסיסקו עולה הילוך

סן פרנסיסקו. פרחים ויין למתווכים שמציגים דירות בבתים פתוחים. שכר דירה לשנה מראש. 2,250 דולר עבור חדר בלי ארון.

שוק הדיור בעיר כבר היה זירת התגוששות עבור שוכרים, והפריחה בתחום הבינה המלאכותית האיצה עוד יותר את המרוץ הקשוח למציאת דירה, משום שהיצע מצומצם מתנגש במשכורות הגבוהות בענף. בתוך פחות משנתיים שכר הדירה המבוקש הממוצע במטרופולין סן פרנסיסקו עלה ב־18% והגיע ל־3,728 דולר בחודש, לפי חברת נתוני הנדל"ן קוסטאר. השנה עקפה סן פרנסיסקו את מטרופולין ניו יורק לראשונה מאז 2019, והשיבה לעצמה את תואר שכר הדירה הממוצע הגבוה בארה"ב.

בשכונות המבוקשות ביותר, שכר הדירה יכול להגיע לפי שניים מהממוצע. מלחמות הצעות מחיר דוחפות את המחירים של חלק מהדירות לסכומים של חמש ספרות.

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עשרה עמדו בתור לדבר עם בעל הבית

דארן מאלוט, בן 23, עבר לסן פרנסיסקו לצורך עבודה בתחום הפיננסים לאחר שסיים ביוני את לימודיו באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס. אחרי שבועות שבהם עבר על מודעות בחיפוש אחר דירה עבורו ועבור שלושה שותפים, מצא לבסוף דירת ארבעה חדרי שינה בשכונת נוב היל ההיסטורית והאמידה.

כשהגיע לבית הפתוח היו במקום כשני תריסר אנשים, ועשרה מהם המתינו בתור כדי לשוחח עם בעל הבית על הדירה, ששכר הדירה עבורה עמד על 7,800 דולר בחודש. מאלוט מסר לו מכתב ובו פרטים אישיים על כל ארבעת השותפים, כולל דירוגי האשראי שלהם.

הצעות המחיר התחילו ב־8,000 דולר, זינקו מעבר ל־8,500 דולר והגיעו ל־9,800 דולר. מאלוט הציע 10,000 דולר וזכה בדירה. השיפוץ והנוף אמנם מרשימים, אבל אחד השותפים משלם 2,250 דולר עבור חדר קטן יותר שאין בו אפילו ארון.

"כבר הייתי מוכן לזה שאגיד, 'בסדר, נשלם 10,000 דולר', והיא תחזור אלי ותגיד, 'תסכימו ל־10,200?'" אמר.

ירד בתקופת המגפה, ועולה מחדש

שכר הדירה בסן פרנסיסקו ירד בתקופת המגפה, כשאנשים עזבו את הערים בחיפוש אחר מרחב רב יותר ועברו לעבוד מרחוק. העובדים מרחוק חזרו לעיר באיטיות, וכמה חברות גדולות עזבו אותה לצמיתות. לפי נתוני קוסטאר, שכר הדירה המבוקש ברחבי המטרופולין ירד ביותר מ־7% במהלך 2020, ולאחר מכן נותר ברובו ברמות שלפני המגפה או מתחת להן עד השנה שעברה. המגמה השתנתה עם דעיכת המגפה, הירידה בהיקף העבודה מרחוק והמעבר של חברות הבינה המלאכותית שמושבן בעיר לגיוס עובדים נרחב.

כיום, עובדים אמידים בענף הבינה המלאכותית מניעים חלק ניכר מההתאוששות. גיוסי ההון של קרנות הון סיכון באזור מפרץ סן פרנסיסקו נמצאים בעלייה, והשנה נרשם בסן פרנסיסקו הגידול הגבוה ביותר במספר משרות הפנויות שפורסמו מבין שוקי השכירות הגדולים בארה"ב, לפי חברת מחקר הנדל"ן גרין סטריט.

ולא מסתמנת האטה באופק: חברות בינה מלאכותית ממשיכות לשכור שטחי משרדים נוספים ומושכות לעיר עובדים חדשים באמצעות משכורות גבוהות, ואלה זקוקים למקום מגורים. סטארטאפ אחד אפילו מציע לעובדים סיוע בתשלום שכר הדירה אם יבחרו להתגורר סמוך למשרד.

רוצים לגור ליד OpenAI ואנתרופיק

העלייה בביקוש לדירות מתרחשת במקביל לירידה במספר הדירות הזמינות להשכרה. שיעור הדירות הפנויות במטרופולין סן פרנסיסקו ירד ברבעון השני ל־3.7%, לעומת 4.9% ברבעון המקביל אשתקד. זהו שיעור הדירות הפנויות הנמוך ביותר מבין המטרופולינים בארה"ב, למעט ניו יורק וסן חוזה שבקליפורניה.

התוצאה היא שוק תזזיתי, שבו מודעות להשכרת דירות בעיר עשויות להיעלם בתוך שעות מרגע פרסומן. בדירות המבוקשות ביותר, שכר הדירה עשוי לזנק במאות דולרים בתוך יום או יומיים, כשבעלי הדירות מנסים לנצל את הביקוש.

שכר הדירה עולה בקצב המהיר ביותר בשכונות כמו מישן ביי, אזור חדש יחסית על קו המים שבו נמצאים משרדי OpenAI ו־SoMa, אזור תעשייתי לשעבר שבו נמצאים משרדי אנתרופיק.

חלק מהתושבים שילמו 1,500 דולר מעל המחיר המבוקש כדי לזכות בדירה. בעלי דירות החלו להציע בתדירות גבוהה יותר תשלומים לדיירים המתגוררים בדירות בפיקוח על שכר הדירה בתמורה לפינוין, ועליות שכר הדירה מתפשטות...

ג'איה גופטה, שותפה בת 28 בקרן הון סיכון, ראתה במאי דירת שני חדרי שינה בקומה גבוהה בבניין יוקרה, שהוצעה להשכרה ב־10,000 דולר בחודש. בתקווה לשפר את סיכוייה, היא הציעה לשלם מראש ובמזומן שכר דירה לשלושה חודשים. בסופו של דבר הפסידה את הדירה לעובד באחת ממעבדות הבינה המלאכותית הגדולות. "מישהו פשוט שילם על כל השנה", סיפרה.

לשוכרים אין הרבה בנייני דירות חדשים לבחור מהם, שכן קצב הבנייה החדשה נמוך מזה שבערי חוף גדולות אחרות, כמו סיאטל וניו יורק. המאמצים להגדיל את היקף הבנייה בקליפורניה צוברים תאוצה באיטיות בסן פרנסיסקו. ברובע המרינה, תוכניות להקמת מגדל בן 800 דירות עוררו מחלוקת בקרב תושבים רבים.

לילי מסטרנג'לו, בת 22, סיימה לאחרונה את לימודיה באוניברסיטת סן פרנסיסקו וקיוותה למצוא דירה בחוזה שכירות חדש שייכנס לתוקף ב־1 באוגוסט. תחילה תכננה לגור עם שותפה. השתיים ראו דירת שני חדרי שינה מיושנת שהוצעה ב־4,800 דולר בחודש. לאחר מכן בעל הבית שלח הודעה לכל המתעניינים ובה כתב שקיבל הצעה של 6,300 דולר.

"שתינו הרווחנו לא רע, אבל לא מספיק כדי להוציא יותר מ־3,000 דולר כל אחת על שכר דירה", אמרה מסטרנג'לו.

מתווך המליץ להן להיפרד ולחפש כל אחת דירה לעצמה. בהמשך מסטרנג'לו ביקרה בדירת חדר שינה אחד שהוצעה ב־2,800 דולר בחודש. היה בה חלון אחד, והוא פנה לעבר פח אשפה גדול. "זה היה המקום הכי מכוער שראיתי בחיים", סיפרה.

בסופו של דבר מסטרנג'לו מצאה סאבלט: היא תשלם 2,520 דולר עבור חדר שינה וחדר רחצה פרטי בביתה של אישה בשכונת היוקרה ראשן היל. השותפה החדשה שלה בת 67 ויש לה שני חתולים. השתיים עדיין לא נפגשו, אך שוחחו בטלפון. חוזה השכירות יסתיים בנובמבר, ואז מסטרנג'לו תנסה שוב את מזלה בשוק השכירות.

האישה סיפרה לה שכמה מהדיירים הקודמים שלה החליטו בסופו של דבר להאריך את שהותם. "כנראה שממש נחמד לגור איתה", אמרה. "תאמינו לי, זאת מציאה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.