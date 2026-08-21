חברת הספנות של רמי אונגר הזמינה אוניות חדשות מסין במיליארד דולר

יצוא הרכב מסין ממשיך לשבור שיאים מדי חודש ומציב אתגר לוגיסטי כבד בפני יבואני הרכב בישראל ובעולם. לצד זאת, הנפחים הגדלים מייצרים הזדמנויות עסקיות חדשות לחברות הפועלות בתחום הספנות.

עיתון הספנות המקצועי Tradewinds דיווח השבוע כי חברת הספנות הבינלאומית Ray Shipping, שבבעלות איש העסקים ויבואן הרכב רמי אונגר, הגישה למספנות בסין הזמנה לבניית ספינות מתקדמות להובלת רכב בהיקף של מעל מיליארד דולר.

● הצרכן ישלם? התוכנית שתחייב יצרנים למחזר סוללות רכב חשמלי

● כמה מרוויחות היבואניות על כל רכב והמותג שעשה את ההבדל

מדובר באחת ההזמנות הגדולות ביותר שהוגשו למספנות בסין על ידי חברה בודדת אי פעם. ההזמנה כוללת ככל הנראה כ־10 ספינות חדשות בקיבולת של מעל 8,500 כלי רכב כל אחת. על פי הדיווחים, בניית הספינות תושלם עד שנת 2029, וככל הנראה כולן כבר מוחכרות מראש לחברות ספנות גלובליות להובלת רכב.

המקורות מציינים כי מדובר בתפנית אסטרטגית עבור החברה, שעד כה הזמינה את מרבית ספינותיה במספנות בדרום קוריאה. עם זאת, ריי שיפינג ממשיכה להזמין ספינות גם בקוריאה, ובאפריל השנה דווח בכלי התקשורת במדינה כי משפחת אונגר הגישה הזמנה חדשה למספנות יונדאי לבניית ספינות נוספות בהיקף של כ־300 מיליון דולר.

על פי מקורות בסין, ריי שיפינג נמנית כיום עם חמש החברות הגדולות בעולם בתחום הבנייה וההחכרה של ספינות להובלת רכב. הצי של החברה כולל 66 ספינות מוחכרות, לצד שבע ספינות נוספות שנמצאות כעת בתהליכי בנייה בקוריאה. עוד מעריכים המקורות כי בשנת 2023 החזיקה החברה בנתח של כ־9% מהצי הגלובלי של ספינות מסוג זה, וכיום הנתח שלה גדול משמעותית.

בנוסף מדווחת עיתונות הספנות הבינלאומית כי קבוצת הספנות של המשפחה מרחיבה בהתמדה את פעילותה בתחום הבנייה, הרכישה וההחכרה של "מכליות על" להובלת נפט גולמי (VLCC). יצוין כי משפחת אונגר הייתה אחת המתמודדות במכרז להפרטת נמל חיפה, שבו זכתה בסופו של דבר קבוצת אדאני ההודית.

הביקוש לספינות שובר שיאים

הביקוש לספינות להובלת רכב שובר השנה שיאים חדשים, על רקע הזינוק החד ביצוא כלי רכב חדשים מסין לאירופה ולשאר העולם. על פי דיווחי איגוד יצרני הרכב הסיני מהשבוע החולף, בחודש יולי 2026 עמד היקף היצוא החודשי על כ־1.1 מיליון כלי רכב. זהו החודש השני ברציפות שבו נרשם יצוא בהיקף של למעלה ממיליון כלי רכב - שיא היסטורי חדש. במצטבר, בחודשים ינואר־יולי השנה יוצאו מסין כ־6.4 מיליון כלי רכב, זינוק של יותר מ־60% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

היקפי היצוא הנרחבים פוגשים היצע מוגבל של ספינות להובלת רכב, ובעקבות זאת הוכפלו מחירי ההחכרה היומיים שגובים בעלי הספינות - התחום המרכזי שבו פועלת Ray Shipping. ממשפחת אונגר לא נמסרה תגובה.

במקביל מדווחת התקשורת בסין כי ישראל הפכה לשוק השלישי בגודלו במזרח התיכון ליצוא רכב סיני, אחרי סעודיה ואיחוד האמירויות, ולשוק המוביל באזור בכל הנוגע לשיעור החדירה של כלי רכב מתוצרת המדינה. בשל כך מדווחים יבואני רכב בישראל על קשיים ניכרים בשריין קיבולת הובלה בקווים לישראל עד סוף השנה ובתחילת 2027, לצד עליית מחירים חדה. 

ברבעון השני של 2027 בישראל? דגמי הרכב של שיאומי יושקו בעוד מספר חודשים באירופה

כלי הרכב של "מותג העל" הסיני שיאומי צפויים לנחות בסוף הרבעון השני של 2027 באירופה - כך מדווחת המדיה הסינית. בענף הרכב המקומי מעריכים כי במקביל, הם עשויים לנחות בישראל.

כלי הרכב החשמליים של המותג, שכללו עד לאחרונה שני דגמי ספורט־פרמיום בלבד בתצורת סדאן וקרוס־אובר, זכו עד כה להצלחת מכירות מסחררת בשוק הסיני עם למעלה מ־760 אלף מסירות מצטברות, מתוכן כחצי מיליון של דגם הסדאן. אולם בשל עודפי הביקוש בשוק הסיני החברה נמנעה עד כה מלייצא את כלי הרכב, למרות לחץ של יבואנים בעולם. לפי הדיווחים, החברה השלימה לאחרונה הרחבה של היקף הייצור שלה ובמקביל גברה התחרות המקומית בפלחים הישירים שלה בסין.

שיאומי SkyNomad N90 Max / צילום: יח''צ

את היבוא לישראל צפויה לבצע קבוצת "המילטון", יבואנית מוצרי שיאומי, כאשר השירות והלוגיסטיקה יתבצעו בשיתוף עם קבוצת "המזרח" של משפחת עיני, באמצעות חברה משותפת שהוקמה למטרה זו בשנה שעברה. יצוין כי עד כה לא הוגשה בקשה לקבלת רישיון יבוא. עדיין לא ידוע כיצד יתבצע השיווק בפועל, אולם בעבר נמסר כי כלי הרכב יוצבו באולמות תצוגה כלליים של שיאומי ברחבי הארץ, כחלק מהתדמית הקבוצתית הכוללת של המותג.

בחודש החולף השיקה שיאומי לראשונה בסין גם שני רכבי קרוס־אובר גדולים ומפוארים מרובי מקומות ישיבה עם הנעת פלאג־אין. הסדרה החדשה, המכונה SKYNOMAD, כוללת שני דגמים, כאשר הדגם "הקצר" הוא באורך 4.96 מטרים עם בסיס גלגלים של 2.95 מטרים. מחירו במכירה המוקדמת בסין מתחיל בכ־38 אלף דולר.

הדגם הארוך נמתח לאורך 5.285 מ' ומחירו מתחיל בכ־44 אלף דולר. בישראל, אחרי מיסים, מדובר במחיר פוטנציאלי של 300־400 אלף שקל בכפוף לשער המטבע. מערכת ההנעה עצמה משלבת מנוע בנזין לצד מנועים חשמליים וסוללות בקיבולת של עד 76 קילוואט־שעה עם טווח משולב של עד כ־2000 ק"מ. המחיר של הדגמים החשמליים של החברה מתחיל בסין בכ־30 אלף דולר ועשוי להתחיל בישראל באזור ה־200־220 אלף שקל.

אפריים אהרוני, מבעלי המילטון, אמר בתגובה כי "אנו נערכים ליבוא הרכבים לישראל בכפוף לאישור התקינה האירופאית. פרטים נוספים בהמשך".

נחת בישראל: מותג סיני ראשון של משאיות כבדות

לאחר שהשלימו בהצלחה את התבססותם ההדרגתית בפלח כלי הרכב הפרטיים בישראל, מציבים כעת היצרנים הסינים יעד חדש - ונערכים לכניסה גם לפלח המשאיות הכבדות. צעד בולט במגמה זו נרשם השבוע, כאשר חברת "הורייזן מוטורס" - שנמצאת בבעלות משפחת כץ וקרן ג'נריישן - הודיעה רשמית על תחילת השיווק של משאית כבדה ראשונה מתוצרת FAW Trucks, המהווה את זרוע הרכב המסחרי של קבוצת FAW הסינית.

משאית כבדה של חברת FAW Trucks / צילום: יח''צ

במסגרת המהלך תוקם בישראל פעילות מקומית מקיפה, שתכלול מערך מכירות, שירות ותמיכה רחב תחת המותג הייעודי "FAW ישראל". את הפעילות המתרחבת בארץ ינהל לורנס מועלם, שכיהן בעבר כמנכ"ל חברת התחבורה מטרופולין.

קבוצת FAW היא אחת מיצרניות הרכב המסחרי הגדולות בעולם, עם כ־25,000 עובדים, כושר ייצור של כחצי מיליון כלי רכב בשנה ופעילות בכ־25 מדינות. בשלב הראשון תשווק בישראל סדרת J7, הכוללת משאיות סמי־טריילר בתצורות שונות עם הספקים של עד 560 כ"ס בתקן יורו 6. בהמשך מתכננת הורייזן מוטורס להרחיב את היצע הדגמים בישראל ולהוסיף סוגים נוספים של משאיות מתוצרת FAW.