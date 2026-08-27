איראן טוענת: הצלחנו להכפיל את קצב ייצור הנשק תוך כדי המלחמה

איראן ממשיכה להפיק לקחים מהעימותים עם ישראל וארה"ב, ומגבירה משמעותית את קצב הייצור הביטחוני. במזרח הרחוק, החשש מידידתה של טהרן, סין, גובר בשל ההערכות כי פלישתה לטייוואן קרובה. טאיפיי מגדילה משמעותית את השקעתה בדיפנס, לרמות היסטוריות. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות של גלובס.

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איראן הגבירה את קצב הייצור הביטחוני פי שלושה

במהלך מבצע שאגת הארי, איראן הגבירה את קצב הייצור של מוצרים ביטחוניים ביותר מפי שלושה, כך טוען דובר משרד ההגנה בטהרן. בריאיון טלוויזיוני סיפר בריגדיר גנרל רזא טלאי־ניק כי מדינתו שואפת להגדיל את יכולותיה העצמאיות, וכי התפתחות התעשיות הביטחוניות של איראן מאז מלחמת איראן־עיראק בשנות ה־80 ועד היום הייתה משמעותית.

"אחד המאפיינים הבולטים של התעשייה הביטחונית שלנו היא המהירות והיכולת לייצר", אמר דובר משרד ההגנה האיראני. "קצב הייצור וההחלפה תואם את קצב השימוש בנשק ובתחמושת בשדה הקרב. במילים אחרות, במקביל לשימוש בנשק ובציוד מתוצרת איראן, נמשך גם תהליך הייצור שלהם".

לדבריו, חלה צמיחה משמעותית בקצב הייצור הביטחוני ביולי השנה ביחס ליולי אשתקד, בין השאר בגלל מבצע "עם כלביא". מאז ובהשפעת "שאגת הארי", ההתמודדות עם המתקפות המשולבות של ארה"ב וישראל חידדה לאיראן את הצורך להגדיל אף יותר את קצב הייצור הביטחוני. "למרות טענותיהם של בכירים אמריקאים וישראלים, בהם טראמפ וראש ממשלת ישראל, רשמנו גידול של פי שניים בייצור אמצעי לחימה, ציוד ותחמושת במהלך השנה החולפת", סיכם טלאי־ניק.

תקציב הביטחון של טייוואן מזנק לכ־3% מהתוצר

שנת 2027 מסומנת במדינות המערב כשנה שבה עשויה סין לפלוש לטייוואן. על רקע זאת, סוכנות התקציב בטאיפיי החליטה להגיש הצעת תקציב ביטחון ל־2027 בסך 1.123 טריליון דולר טייוואני, שהם כ־35.5 מיליארד דולר אמריקאי, בתקווה שהגדלת ההוצאה תרתיע את בייג'ינג. מדובר בתקציב ביטחון בהיקף היסטורי במונחים מקומיים, השווה לכ־3.01% מהתוצר השנתי של טייוואן ב־2026.

מתוך התקציב המוצע, משרד ההגנה בטאיפיי צפוי לקבל כ־691.9 מיליארד דולר טייוואני, בעוד כ־218.2 מיליארד דולר טייוואני יוקצו לרכש אמצעי לחימה. נשיא טייוואן, לאי צ'ינג־דה, אמר כי הגדלת תקציב הביטחון "ממחישה את נחישות טייוואן לחזק את יכולות ההגנה העצמית שלה".

במקביל, בשבוע שעבר החלה טייוואן לקבל מארה"ב שני מטוסי F-16 חדשים, מתוך הזמנה הכוללת לא פחות מ-66 מטוסים.

מן העבר השני, ניתוח של אתר TWZ מצא כי מערבית לטייוואן, בים סין הדרומי, סין הקימה בתוך כעשרה חודשים אי מלאכותי המשתרע על פני קרוב ל־1,500 דונם. באי נבנו נמל מים עמוקים ומזח באורך של כ־610 מטר, ובמקביל נמצא בתהליכי הקמה מסלול המראה צבאי באורך של כ־3 ק"מ. לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, השלב הראשון בהקמת הבסיס הצבאי הושלם.

מסימני ההסלמה באירופה: שוויץ רוצה לרכוש הגנה אווירית במיליארדים

ממשלת שוויץ פנתה לפרלמנט בבקשה לאשר 970 מיליון פרנקים שוויצריים, כ־1.2 מיליארד דולר, לצורכי הגנה במסגרת תקציב 2026. הבקשה מגיעה על רקע המצב הביטחוני המתערער והתארכות שרשראות האספקה בענף הדיפנס.

הסכום מיועד למספר רכישות: 650 מיליון פרנקים למערכות הגנה אווירית לטווח בינוני, 250 מיליון פרנקים למערכות הגנה אווירית לטווח קצר, 60 מיליון פרנקים למכ"מים לטווח בינוני ו־10 מיליון פרנקים למערכות הגנה מפני רחפנים.

בממשלת שוויץ מזהירים כי לצבא המקומי לא עומדים כרגע המשאבים הנדרשים להגנה מפני איומים אוויריים. כל זאת, בעת שבה ממילא תקציבי הביטחון בכל העולם צומחים, ההזמנות בחברות השונות גודלות, וכך גם שרשראות האספקה. לכן, החשש המרכזי השוויצרי הוא כי אם לא ימהרו להוציא הזמנות משמעותיות, הם יישארו מאחור עוד זמן רב.

התשלומים הנוספים נועדו להבטיח מועדי אספקה קרובים. שוויץ מתכוונת להוציא מיליארד פרנקים על רכישת מערכת ההגנה האווירית IRIS-T לטווח בינוני, שמייצרת דיהל הגרמנית, ועוד 800 מיליון פרנקים על מערכת "סקיינקס" של ריינמטאל הגרמנית, המיועדת להתמודד עם איומים קצרי טווח.

תפיסת האיומים הנוכחית של ברן מתמקדת בחשש מפני פעולות היברידיות ותקיפות מטווחים רחוקים, ככל הנראה מצד רוסיה.