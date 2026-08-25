הרבנות מגבילה את סכום הכתובה. כמה באמת שווה ההתחייבות

מועצת הרבנות הראשית החליטה להגביל את סכום הכתובה, המסמך עליו חותמים ביום החתונה, למינימום של 36 אלף שקלים ולמקסימום של 360 אלף שקלים. מה עומד מאחורי המסמך העתיק, האם מדובר בחוזה מחייב לכל דבר, באילו מקרים נשללת הזכאות לו, וכיצד צפויה ההחלטה החדשה להשפיע על זוגות שנישואיהם עלו על שרטון?

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מהי הכתובה? האם היא מחייבת?

הכתובה היא שטר כסף חוזי שנכרת בין הגבר לאישה במעמד הנישואין ומפרט את חובותיו כלפיה. "בחתימה על הכתובה מתחייב הבעל לשלם לאישה סכום, וזאת על מנת שלא תהיה 'קלה בעיניו להוציאה'", מסבירה עו"ד דנה נחום־בוסקילה, מומחית לדיני משפחה. בפועל, על המסמך חותמים אבי החתן, אבי הכלה ושני עדים. הרציונל העומד מאחורי ההתחייבות הכספית הוא ריסון הבעל ומניעת גירושין מתוך דחף אימפולסיבי או גחמה, במציאות שבה לא נדרשה הסכמת האישה למהלך.

"אנשים מתייחסים לכתובה בקלילות, אבל זה חוזה מחייב לכל דבר ועניין ובית הדין הרבני מתייחס אליה ככזה", מסבירה עו"ד יעל נובוגרוצקי־נכטשטרן. עם השנים נוצרה תפיסה מוטעית שמדובר במסורת סמלית שבה סכום גבוה משקף את גודל האהבה. בפועל, מדובר בהתחייבות משפטית שנועדה להבטיח לאישה פיצוי שיקומי ורמת חיים סבירה לשנה מיום הגירושים.

"הרעיון נולד בתקופה שבה נשים לא היו עצמאיות, וכדי שלא ייוותרו ללא כלום אם יגורשו, נוצרה ההתחייבות הזו", מחדדת עו"ד נובוגרוצקי־נכטשטרן. "כיום נשים אמנם עצמאיות, אך ביהדות הכתובה נותרה חלק מחובות הגבר".

"כשיש כתובה על סכום מופרך, למשל 3 מיליון שקל, בית הדין מבין שהבעל לא התכוון לכך אלא רק ביקש להראות אהבה, ופוסק סכום חלקי", מוסיפה עו"ד נובוגרוצקי־נכטשטרן. בציבור הדתי מקובל לקבוע את הסכום לפי כושר ההשתכרות, אך בקרב חילונים קיים חוסר מודעות להנחיה זו.

מתי ניתן לבטל כתובה?

במקרים מסוימים, בית הדין הרבני יורה על שלילת הכתובה גם כשהבעל מעוניין בגירושין. עילות לשלילה כוללות בגידה, התנהגות מינית לא ראויה, סירוב לקיים יחסי אישות ("אישה מורדת"), עזיבת הבית ללא הצדקה, או כאשר הגירושין יזומים על ידי האישה עצמה. כמו כן, עורכות הדין מבהירות כי הכתובה כפופה לקזז. אם האישה מקבלת במסגרת הגירושין כספים מאיזון משאבים או מזכויות סוציאליות העולים על גובה הכתובה, הסכום יקוזז והיא לא תהיה זכאית לתשלום כפול.

כיצד תשפיע ההגבלה החדשה?

עו"ד נובוגרוצקי־נכטשטרן סבורה כי הגבלת הסכום תצמצם את המחלוקות בגירושין. "תקרת ה־360 אלף שקלים תמנע מגברים לרשום סכומים מופרכים רק כדי להפגין אהבה, וכך יפחתו הוויכוחים", היא מסבירה.

לדבריה, מאחר שפערי השכר לטובת גברים מייצרים לרוב תשלומי איזון משאבים בעת פירוק החבילה, הכתובה ממילא מתקזזת ברוב המקרים. "היא תישאר רלוונטית במצבים שבהם לא נצבר רכוש משותף, למשל כשהגבר עבד והאישה לא".