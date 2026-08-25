עיכובים במסירת מאות דירות: הנתון שמדאיג את חברות השכירות לטווח ארוך

העיכובים במסירת דירות משפיעים לא רק על הרוכש הממוצע, אלא גם על החברות מתחום השכירות ארוכת הטווח, שגם כך מתמודדות עם שיעורי תשואה נמוכים, בעידן שבו התשואה משכירות מתקשה לעקוף את עלויות המימון והריבית.

עיון בדוחות של כמה מקרנות הריט המובילות בשוק, לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2026, מגלה כי כמה מהן מתמודדות עם עיכובים רבים במסירת דירות שרכשו לידיהן, עיכובים שלהם השלכות רבות, בעיקר בכל הנוגע למועד שבו הפרויקטים שרכשו מתחילים להפוך לנכסים מניבים ומספקים להם הכנסות משכירות.

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קרנות הריט, שנחשבות לשחקניות המובילות כיום בשוק הזה, רוכשות את רוב הדירות מפרויקטים קיימים או מפרויקטים בהקמה, כך שהן תלויות כמעט לחלוטין בקצב מסירת הדירות מצד הקבלנים. אם המסירה מתעכבת, יתעכב האכלוס בפועל של הפרויקטים וכך גם המועד שבו יוכלו ליהנות מהכנסות מהפרויקטים ולהפוך אותן למניבים. כל זה משפיע כמובן על תוצאותיהן הכספיות ועל תחזית ההכנסות והרווחים לעתיד.

פיצויים של מיליונים

החברה שנכון להיום נפגעה יותר מכול מהעיכובים במסירת דירות היא חברת מגוריט, שנחשבת לקרן הריט הגדולה ביותר כיום. נכון לחודש יוני, יש לה 2,209 דירות שרכשה והקימה בפרויקטים שונים לטובת שכירות ארוכת טווח והיא יוזמת במקביל הקמה של 279 יחידות דיור נוספות.

החברה דיווחה בדוח המסכם למחצית הראשונה של שנת 2026 כי בששת החודשים הראשונים של השנה היא קיבלה פיצוי של כ־13.9 מיליון שקלים בגין איחור במסירה מחמישה פרויקטים שונים, וכי הגישה חמש תביעות נגד יזמים בגין איחורים במסירת דירות. אומנם הפיצוי שקיבלה משמעותי למדי (כ־4.55 מיליון שקלים פיצוי ב־2025, כ־6.8 מיליון ב־2024 וכ־2.432 מיליון ב־2023), אך עצם העיכוב מסב לחברה נזקים לא מעטים.

"כתוצאה מהעיכוב היה חסרון כיס בהכנסות החברה בסך של כ־6 מיליון שקלים לאחר קבלת הפיצוי במחצית הראשונה של השנה", נכתב בדוח החברה. נוסף על כך, "כתוצאה מעיכובים אלו לחברה, עלול להיווצר חיסרון כיס בגין הכנסותיה העתידיות, שקבלתן תידחה בשל האיחורים הנ"ל".

הצצה אל הדוחות המסכמים של החברה לשנת 2025 מראה את התמונה הרחבה: קרוב לעשרה פרויקטים נמצאים במצב של עיכוב במסירה ובסך הכול 281 דירות שמסירתן התעכבה או עודנה מתעכבת. בין הפרויקטים נמצא פרויקט עץ החיים בירושלים עם 80 דירות, שם המסירה עשויה להידחות בשנה שלמה; 26 דירות בפרויקט Welcome בת ים שמסירתן נדחתה בכמעט שנתיים; פרויקט קהילת לודג' 62־64 בתל אביב־יפו, שם 21 דירות נמסרו במאי האחרון, במקום בספטמבר 2024 ופרויקט הסוללים, שם הדירות נמסרו במהלך מרץ-אפריל השנה ואמורות היו להימסר בסוף שנת 2025.

גם בגלל המלחמה

גם חברת אזורים LIVING, קרן הריט של אזורים, חוותה עיכוב במסירת דירות שרכשה: במקרה הזה מדובר ב־98 דירות בפרויקט בשכונת פארק הים בבת ים של חברת נווה בניין. בחוזה הרכישה נקבע כי הדירות יימסרו לקרן הריט ברבעון השני של 2025, אך החברה עודכנה כי המסירה תידחה ביותר משנה. במרץ 2026 החברה רכשה 11 יח''ד נוספות בפרויקט ולפי דוח החברה, זה היה "במחיר המגלם פיצוי בגין דחיית מועד המסירה, של כ־7.7 מיליון שקל". הכנסות החברה מפיצוי בגין מסירת דירות עמדו על 3.7 מיליון שקל במחצית הראשונה של השנה לעומת 4 מיליון שקל בכל שנת 2025. בשנים 2024 ו־2023 לא קיבלה פיצויים על איחור במסירת דירות.

גם חברת אבו פמילי מגורים התמודדה עם איחורים במסירת דירות, 60 במספר, בעיקר בשנים 2024 ו־2025, בין היתר במגדלי אימרי באשדוד. כך גם בפרויקט החרצית 1־3 ובפרויקט מגדלי אלרואי בעיר. החברה ציינה בדוחותיה כי העיכובים נבעו מהמלחמה ובשנת 2025 קיבלה החברה 1.15 מיליון שקלים פיצויים על איחורי מסירה. בשנת 2023 קיבלה עוד 205 אלף שקלים.

יש להזכיר כי האיחורים במסירת דירות הפכו שכיחים מאוד בענף המגורים בשנים האחרונות על רקע המלחמה והמחסור החמור בעובדים בענף הבנייה. גורמים רבים בענף קראו למדינה להתערב בנושא ולראות בעיכובים הללו "כוח עליון", אך לאחר מאבק קבע בג"ץ כי על העניין להתברר בבתי המשפט השונים, כל עניין לגופו.

את גובה הפיצויים קובע תיקון 9 לחוק מכר דירות, שלפיו כבר מהחודש השני לאיחור במסירה יזכה רוכש הדירה לפיצוי: מהחודש השני ועד הרביעי, הפיצוי יהיה בגובה שכר דירה מלא של דירה דומה, בכל חודש; עבור חמישה עד עשרה חודשים ־ פיצוי בגובה 125% משכר הדירה של דירה דומה, בכל חודש ומחודש 11 ואילך - פיצוי של 150% משכר הדירה עבור דירה דומה, בכל חודש.