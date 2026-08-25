מנורה מציבה יעדים חדשים: צמיחה של 73% בנכסים עד סוף העשור

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חברת הביטוח מנורה מבטחים , בניהולו של מיכאל קלמן, רשמה ברבעון השני של 2026 רווח כולל של 785 מיליון שקל, עלייה של 9.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הרווח הכולל קפץ ב-13% לסכום של 1.25 מיליארד שקל.

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מנורה מבטחים גם מצליחה לשמור על יעילות גבוהה עם תשואה להון של 34.2% ברבעון השני (לעומת 38.5% אשתקד) ובמחצית על 27.2%, שיעור התשואה להון הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח הגדולות שדיווחו עד כה: הפניקס רשמה ברבעון תשואה להון של 29.7% (26.1% במחצית), כלל ביטוח הציגה 22.5% ומגדל 22.4%. הראל צפויה לפרסם את תוצאותיה מחר.

צמיחה בנכסים, זינוק בתיק האשראי ויעדים חדשים ל־2030

היקף הנכסים המנוהלים של מנורה מבטחים עמד בסוף הרבעון השני של השנה על 472 מיליארד שקל, עלייה של 17% בשנה האחרונה. אך מנורה לא עוצרת כאן, והיא חברת הביטוח הראשונה להעלות את יעדיה. מנורה צופה כי בשנת 2030 היקף הנכסים שלה יגיע ל-750 מיליארד שקל, זינוק של 73% ביחס לסוף השנה שעברה, כלומר תוך 5 שנים, ועלייה של 60% ביחס להיקף הנכסים הנוכחי שלה.

עוד צופה מנורה כי תצליח לשמור על תשואה להון בשיעור של יותר מ-20%, וכי הרווח המתואם שלה לאחר מס יעמוד על 3 מיליארד שקל, זינוק של 71% ביחס לשנה שעברה. החברה מעריכה כי היקף הפרמיות ודמי הגמולים שלה יעלו ל-55 מיליארד שקל (לעומת 35 מיליארד שקל אשתקד).

בחברת הביטוח גם רוצים להקטין את תלותה בשוק ההון והיא צופה כי הרווח מפעילות הליבה שלה (ביטוחי חיים, בריאות וכללי, וחיסכון ארוך-טווח - פנסיה, גמל וביטוחי מנהלים) יירד ל-76% מהרווח לפני מס המתואם בשנת 2030 (לעומת 88% כיום), והרווחים מפעילויות נוספות (אשראי, סוכנויות ועוד) יעלה ל-24% לעומת 12% כיום.

מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח אמר בעקבות התוצאות כי "אלה תוצאות שיא של הקבוצה, לצד המשך שיפור משמעותי בפרמטרים העסקיים ותנופה עסקית בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. אנו מציגים גם את היעדים ארוכי-הטווח של הקבוצה ובטוחים שנעמוד בהם - כפי שעשינו, ואף מעבר לכך, בשנים האחרונות".

לאחר דוחות המחצית, מנורה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 500 מיליון שקל. מניית מנורה מבטחים עלתה ב־23% מתחילת השנה ו-600% במהלך 3 השנים האחרונות (אך בתשואה שלילית של 8% ברבעון האחרון) ונסחרת לפי שווי שוק של 30 מיליארד שקל.