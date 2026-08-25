זינוק של 60% ברווח ומגזר אחד שבולט לרעה: אלקטרה מסכמת רבעון

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קבוצת אלקטרה בע"מ מסכמת רבעון עם עלייה חדה בהכנסות וברווחים: הכנסות החברה צמחו ברבעון השני של השנה בכ-17%, לכ-4 מיליארד שקל, והרווח הנקי זינק בכ-60% לכ-109 מיליון שקל. ה-EBITDA (רווח נקי בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) של הקבוצה עלה בכ-21.8% לכ-263 מיליון שקל. גם צבר העבודות עלה ברבעון האחרון לכ-44 מיליארד שקל.

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בתוך כך, במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות עלו ההכנסות בכ-34.7% לכ-2.1 מיליארד. זאת, בעקבות עלייה בהיקפי הביצוע בתחומי הפעילות של המגזר, ומהצטרפותה של חברת טר-אדמה לקבוצה, החל מסוף הרבעון השלישי של 2025. במגזר הפעלה, שירות ואחזקה עלו הההכנסות בכ-10.8% לכ-935 מיליון.

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום, ההכנסות ברבעון עלו בכ-26.1% לכ-237 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-188 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד; וגם במגזר הזכיינות ההכנסות ברבעון עלו בכ-37.5% לכ-367 מיליון ש"ח, לעומת כ-267 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול זה נובע בעיקר מעלייה בהכנסות אלקטרה אפיקים ועלייה בהכנסות הזכיין של פרויקט להקמת מתקן לייבוש בוצה.

במקביל, המגזר היחיד שבולט לרעה בדוחות אלקטרה הוא פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל. שם, חלה ירידה של 23% בהכנסות לכ-504 מיליון שקל. לדברי החברה, הירידה נובעת לאור שחיקת שער הדולר ומירידה בהכנסות פעילות הקבוצה באירופה. אגב, גם בהסתכלות חציוניות - חלה ירידה של כ-14% בהכנסות ושל 41% ברווח התפעולי, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. את הירידה ברווח התפעולי מייחסים בחברה לירידה ברווחיות בפעילות הקבוצה בארה"ב.

בסך הכל, במחצית הראשונה של 2026 עלו הכנסות החברה בכ-15.7% לכ-7.85 מיליארד. הרווח הנקי צמח בתקופה זו בכ-26% לכ-169 מיליון שקל. בעקבות כך, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-41 מיליון שקל.

רבעון של אירועים

בתוך כך, ברבעון הנוכחי אלקטרה ציינה מספר אירועים ורכישות. רק לפני כשבוע עדכנה החברה על זכייתה במכרז לתכנון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של פרויקט הנתיבים המהירים בכביש 5. תקופת הזיכיון תעמוד על 25 שנים ולהערכת החברה סך התמורה הצפויה לאורכה עומדת על כ-3.9 מיליארד שקל.

בנוסף, ביולי 2026 עדכנה אלקטרה על חתימת הסכמי הסגירה הפיננסית, ההקמה וההפעלה של פרויקט הרכבת הקלה חיפה נצרת - "נופית", אותו מקדם משרד התחבורה בהיקף של כ-3.9 מיליארד ש"ח. אלקטרה שותפה בזכיינית הפרויקט בשיעור של 40.05% כשהיקפו הכולל של הפרויקט נאמד בכ-13 מיליארד ש"ח.

ביוני 2026 עדכנה החברה כי הושלם השלב הראשון בעסקה במסגרתה תיכנס תש"י כמשקיעה אסטרטגית בפעילות התחבורה של אלקטרה. על פי ההסכם, רכשה תש"י, בעסקה המורכבת משתי פעימות, כ-33.3% מהחברות אלקטרה אפיקים ואלקטרה מוטורס ("חברות נרכשות") לפי שווי כולל של כ-750 מיליון ש"ח. התמורה הכוללת לאלקטרה במסגרת העסקה, שתתבצע בשני שלבים, מסתכמת בכ-163 מיליון ש"ח.

איתמר דויטשר, מנכ"ל קבוצת אלקטרה: "אנו ממשיכים את מגמת השיפור בתוצאות עם המשך צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור ברווחיות. לצד זאת, אנו ממשיכים להרחיב את פעילות הקבוצה בכל המגזרים העסקיים, בדגש על המשך הרחבת מגוון הפתרונות שאלקטרה מציעה ללקוחותיה, תוך בניית תשתית שתניב מקורות תזרימיים לטווח ארוך, אשר יבטיחו את הצמיחה העתידית של הקבוצה".