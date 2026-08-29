בשכונה ליד הקמפוס של אנבידיה: בכמה נמכרה דירת גן בקריית טבעון?

ברחוב ש. שלום 2 בשכונת צל אורנים בקריית טבעון נמכרה דירת גן בת 6 חדרים, תמורת 4.1 מיליון שקל. הדירה בשטח בנוי של 180 מ"ר ויש לה חצר בשטח של 70 מ"ר. בבניין בסך הכול שלוש דירות - שתי דירות גן דו־מפלסיות ודירת גג נוספת מעל שתיהן. הבניין נבנה לפני כשנתיים ולדירה יש שתי חניות ומחסן.

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מחיר השיווק של הנכס עמד על 4.3 מיליון שקל והוא היה בסך הכול כ־10 ימים על המדף. המוכרים הם יזמים פרטיים שהקימו יחד עם שני שותפים נוספים את הפרויקט והשכירו את הדירה עד כה. הקונים הם משפחה צעירה שגרה עד כה בשכירות בשכונה.

הדירה בשכונת צל אורנים בקריית טבעון / צילום: אלון יצחק

ההייפ של אנבידיה

ליאב שבח, מנהל סניף רימקס מקצוענים (יקנעם / טבעון), מספר כי "המוכרים הם משקיעים שרכשו את הקרקע לפני חמש־שש שנים, הקימו את הפרויקט והחליטו לממש. הנכס סמוך לאזור שבו בונים את הקמפוס של אנבידיה, והוא גם פינתי וקרוב לטיילת - פקטורים שהשפיעו על המחיר.

"השכונה מאוד מבוקשת ובעוד שבשאר היישוב יש ירידות מחירם, בשכונה הם אפילו עלו. היא חדשה, די מנותקת מקריית טבעון ומושכת הייטקיסטים.

הדירה בשכונת צל אורנים בקריית טבעון / צילום: אלון יצחק

"היישוב נהנה מהייפ תקשורתי בגלל בניית הקמפוס של אנבידיה, ומוכרים רבים מקפיצים את המחיר בגלל זה, אבל אז המציאות טופחת להם בפנים. במחירים שהם מבקשים בהתחלה אין עסקאות והם צריכים לפגוש את השוק כדי למכור.

"הורדות הריבית לא החזירו עדיין את הקונים לשוק. הפער בין מחיר של דירה סטנדרטית באזור למחיר של צמוד קרקע הוא גבוה מאוד ומשפרי הדיור מתקשים לעמוד בו".

הסוכנת נופר רוזנצוויג ייצגה את שני הצדדים בעסקה.

דירות יד שנייה שנמכרו

הרצליה

ברחוב תוף מרים בגליל ים, דירת 4 חדרים, 101 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־4.05 מיליון שקל.

ברחוב השופטים בנווה אמירים, דירת 4 חדרים, 108 מ"ר, בקומה 2 מתוך 18, עם חניה, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב בר כוכבא בנווה ישראל, דירת 4 חדרים, 94 מ"ר, בקומה 2 מתוך 8, עם חניה, נמכרה ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב הרי גולן בשכונת יד התשעה, דירת 3 חדרים, 49 מ"ר, בקומה 2 מתוך 4, נמכרה ב־2.13 מיליון שקל.

ראש העין

ברחוב ה"א באייר בנווה אפק, דירת 4 חדרים, 98 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, עם חניה, נמכרה ב־1.87 מיליון שקל.

ברחוב חיים הרצוג, דירת 5 חדרים, 131 מ"ר, בקומה 17 מתוך 21, עם שתי חניות, נמכרה ב־2.58 מיליון שקל.

ברחוב צוקית במצפה אפק, דירת 5 חדרים, 122 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, עם חניה, נמכרה ב־3.1 מיליון שקל.

כפר סבא

ברחוב יאיר רוזנבלום בשכונת הזמר העברי, דירת 6 חדרים, 189 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם שתי חניות ומעלית, נמכרה ב־4.55 מיליון שקל.

ברחוב בן גוריון, דירת 4 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 3 מתוך 8, נמכרה ב־2.33 מיליון שקל.

ברחוב שועלי שמשון, דירת 4 חדרים, 119 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, עם חניה, נמכרה ב־2.13 מיליון שקל.

צפת

ברחוב נוף הגולן, דירת 5 חדרים, 98 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 2, עם חצר בשטח 50 מ"ר, נמכרה ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב יפה נוף, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 5 מתוך 5, נמכרה ב־1.1 מיליון שקל.

ברחוב דוד אלעזר, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 6 מתוך 9, נמכרה

ב־900 אלף שקל.

קריית גת

ברחוב נחל ירקון בכרמי גת, דירת 3 חדרים, 77 מ"ר, בקומה 5 מתוך 9, עם חניה, נמכרה ב־1.46 מיליון שקל.

בשדרות השופטים, דירת 2 חדרים, 52 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, נמכרה ב־710 אלף שקל.

ברחוב רחבת גד, דירת 3 חדרים, 59 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, נמכרה

ב־900 אלף שקל.

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