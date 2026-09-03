חתמתם על "מזכר הבנות"? ייתכן שלא קניתם כלום

הכותב מומחה בדיני תכנון ובנייה ונדל"ן

פסק דין חדש של בית המשפט המחוזי מציב תמרור אזהרה בוהק בפני כל מי שסבור שמסמך "מזכר הבנות" לרכישת דירה מהווה תעודת ביטוח קניינית.

עובדות המקרה: חברת בנייה יזמית, שהקימה פרויקט של תמ"א 38 בבת ים, נקלעה למצוקה פיננסית בעקבות עזיבה זמנית של הקבלן והקרן האמריקאית שליוותה את המימון. היזמים נזקקו להזרמת הון מיידית. קבוצת רוכשים (נציג משפחה ומתווך) הציעה לספק ליזמים שירותי ליווי פיננסי וניהול בנייה, ובתמורה לרכוש ארבע דירות בפרויקט במחיר מוזל במיוחד של 1.6 מיליון שקל לכל דירה. בספטמבר 2021 חתמו הצדדים על "מזכר הבנות" ושולמו דמי רצינות בסך של 200 אלף שקלים.

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אלא שזמן קצר לאחר מכן השתנו הנסיבות: הקרן המלווה חזרה לתמונה והכפיפה את היזמים לתכתיביה הצפופים.

בחודש דצמבר 2021 התקיימה פגישה במטרה לחתום על חוזי מכר מפורטים, אך היא כשלה והחוזה לא נחתם. בעקבות הפיצוץ במו"מ, ובדיקות של הקרן המלווה שהטילו ספק ברצינות הרוכשים, סירבו היזמים להעניק הזדמנות נוספת ומכרו את הדירות לקונים אחרים במחירים גבוהים בהרבה.

הרוכשים המאוכזבים ניסו להתפשר וניהלו מו"מ מתקדם לרכישת שלוש דירות חלופיות בפרויקט אחר של החברה, אך גם מתווה זה קרס ברגע האחרון. הרוכשים הגישו תביעה ודרשו פיצויי קיום ענקיים בגובה של כמעט 3 מיליון שקלים ששיקפו את עליית שווי הדירות שפוספסו.

טענות הצדדים: הרוכשים טענו כי מזכר הבנות הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין. לשיטתם, היזמים הפרו את ההסכם באופן חד־צדדי וניהלו את המשא ומתן בחוסר תום לב קיצוני, רק מתוך שיקולי כדאיות כלכלית ורצון למכור את הדירות לאחרים ברווח גבוה יותר לאחר שהקרן המממנת חזרה לתמונה. הם טענו כי החוזים בדצמבר לא נחתמו משום שהיזמים הציגו טיוטות חסרות וניסו לסחוט תוספות תשלום.

מנגד, היזמים ביקשו לדחות את התביעה וטענו כי הרוכשים הם אלו שהפרו את מזכר ההבנות. היזמים הדגישו כי החוזים היו מוכנים פיזית לחתימה, אך נציג הרוכשים התחמק ברגע האחרון באמתלות שונות, ככל הנראה עקב חסרון כיס וחוסר יכולת להציג אישור עקרוני למשכנתא. בנוסף, היזמים טענו כי עצם ההסכמה של הרוכשים לנהל משא ומתן ארוך ומפורט על פרויקט חלופי, מהווה ויתור מוחלט על הטענות שלהם לגבי הפרויקט המקורי.

לא היה זיהוי של הדירות

הכרעת בית המשפט: שופטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, יעל מושקוביץ, דחתה את הדרישה לפיצויי קיום, וקיבלה את התביעה רק באופן מצומצם ביותר לעניין השבת הכספים. השופטת מושקוביץ קבעה באופן נחרץ כי לא ניתן לראות במזכר ההבנות הסכם מכר מחייב. המסמך סבל מתוכן דל ומחוסר מסוימות קשה בעניינים מהותיים ביותר: לא היו בו זיהוי של הדירות (קומות, שטחים או כיוונים), לא צורפו מפרטים ולא נקבעו לוחות תשלומים או בטוחות כחוק. יתרה מכך, נקבע כי החותמים על המזכר כלל לא היו אלו שאמורים להתקשר בחוזי המכר העתידיים (הילדים של הנציג), וכי לא הוכחה גמירות דעת מצד הרוכשים האמיתיים.

בית המשפט קבע כי פרישת היזמים מהמשא ומתן על הפרויקט המקורי הייתה עניינית ולגיטימית, במיוחד לאחר שהקרן המלווה סירבה לעבוד עם הרוכשים ולאחר שאלו התחמקו מחתימה. לפיכך, השופטת הורתה על ביטול פורמלי של מזכר ההבנות וחייבה את היזמים להשיב את דמי הרצינות בסך 200 אלף שקלים בלבד, ללא שום פיצוי על אובדן הדירות.

משמעות רוחבית: בשנים האחרונות חזינו במגמה שבה בתי המשפט נטו להכיר במסמכי ביניים כחוזים מחייבים אם הוכחה גמירות דעת, תוך השלמת הפרטים החסרים מכוח החוק. פסק דין זה עוצר את הסחף ומזכיר כי בעסקאות מקרקעין מורכבות, הסכמה על "מחיר" בלבד אינה מספיקה כדי לייצר חוזה. המשמעות המעשית עבור משקיעים, יזמים ועורכי דין היא קריטית: אין להסתמך על "מזכרי הבנות" כמסמך קנייני מחייב. אם הצדדים לא מעגנים במסמך את כל הפרטים המהותיים ובהם זהות מדויקת של הרוכשים, תנאי תשלום, מפרט טכני ובטוחות, המסמך יישאר בגדר "שלב במו"מ" בלבד. מי שמשלם "דמי רצינות" על סמך מסמך דל, לוקח סיכון עצום שהעסקה תברח לו לטובת קונה מניב יותר, וכל שיוותר בידיו הוא הליך משפטי ארוך שיסתיים, במקרה הטוב, בהשבת הקרן בלבד.