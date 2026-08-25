סכסוך השותפים סביב קבוצת יובלים: אבישי נריה, שותפו לעסקים של בעל השליטה ביובלים, איציק ברוך, טוען להפסדים שנגרמו לכמה חברות שנמצאות בבעלות השניים - עוד לפני שנרשמו אגרות החוב של החברה לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ביוני 2021.

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נריה שלח לאחרונה אל חברת יובלים ב.א. פינוי בינוי נתניה, שבה הוא שותף, "מכתב דרישה למיצוי זכויות בטרם הגשת תביעה נגזרת". במכתב טוען נריה להפסדים אשר נגרמו לחברה זו ולחברות נוספות בבעלותו ובבעלות ברוך, ומציין בין היתר הפסדים בסך של עד כ־102.7 מיליון שקלים שנגרמו ליובלים ב.א. פינוי בינוי נתניה לבדה. על פי הודעתה של קבוצת יובלים לבורסה, טענותיו של נריה נוגעות להסכמים שנחתמו בחודש מאי 2021 למכירת דירות בפרויקט לחברה קשורה שבה מחזיקים ברוך ונריה 50% יחד, בחלקים שווים, ולמכירת דירות בפרויקט לחברה אחרת, בבעלות שותף נוסף של ברוך.

נציין כי נריה עצמו הוא, בין היתר, גם שותף של חברת א.ב. יובלים השקעות ונכסים, בחברות שונות. א.ב יובלים היא החברה המחזיקה במלוא הון המניות המונפק והנפרע של קבוצת יובלים, המוחזקת במלואה על ידי איציק ברוך.

"אין בטענות ממש"

בהודעתה לבורסה שללה החברה את הטענות, ותקפה את נריה: "לעמדת החברה ויועציה המשפטיים, מדובר בטענות סרק שאין בהן ממש, משוללות כל יסוד, המועלות בשיהוי רב ושלא בתום לב", נכתב בהודעה. להערכת החברה הטענות של השותף מועלות לאור הסתבכות כלכלית, לכאורה, של השותף, לרבות עיקולים שהוטלו לטובת צד ג' (שאינו קשור לחברה או לבעלת השליטה בה או לברוך) על נכסים ועל מניותיו של נריה, עקב חוב של עשרות מיליוני שקלים, וכן בהתאם לפרסום בתקשורת, לאור פסק דין שבו חויב נריה בתשלום בסך של 6.3 מיליון דולר לצד ג' אחר שהיה שותף שלו לשעבר.

"כמו כן, להערכת החברה נועד המכתב להפעיל לחץ פסול בניסיון להגדיל את חלקו של השותף, בין היתר, ברווחים של יובלים ב.א. פינוי בינוי נתניה והחברות האחרות". בחברה מדגישים שבמקרה שבו אכן תוגש תביעה מצד נריה, ובית המשפט יקבע כי נגרם נזק לחברת יובלים ב.א. פינוי בינוי נתניה, "הפיצוי שייפסק ישולם על ידי ברוך לחברה. קבוצת יובלים מעצם היותה מחזיקה בנתניה, תהיה זכאית ל־50% מסכום הפיצוי (בשרשור סופי)".

נזכיר כי ה"הסתבכות הכלכלית" המצוינת בהודעה לבורסה נוגעת, בין היתר, לסכסוך אחר, שהתגלע בין נריה לבין שותפו, אורי אנסבכר, וכבר פורסם בהזדמנויות שונות בכלי התקשורת. מדובר בסכסוך שאינו קשור לברוך, אלא לפעילות עסקית משותפת לנריה ולאנסבכר, שהתנהלה בעיקרה מחוץ לישראל. כפי שכבר פורסם בעבר בהזדמנויות שונות, פסק בוררות שניתן בתחילת שנת 2025 קבע בין היתר כי על נריה להחזיר חובות בסך 6.25 מיליון דולר לאנסבכר. נריה הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לביטול פסק הבוררות, בעיקר סביב הקביעה לשלם את החוב באופן אישי - אך השופטת עינת אבמן־מולר דחתה לפני ימים ספורים את הבקשה, אישרה את פסק הבוררות ואף חייבה את המבקשים בהוצאות המשיבים בסך 50 אלף שקלים.