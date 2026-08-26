דליה קורקין מודה: "התוצאות פחות טובות ממה שייחלנו"

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חברת הסיעוד וכוח האדם, עמל , מפרסמת היום את הדו"חות השניים שלה אחרי הנפקתה, ובהם ירידה קלה בלבד בהכנסות וירידה ברווחיות. בשיחת המשקיעים הודתה מנכ"לית החברה דליה קורקין כי התוצאות נמוכות מכפי שהיא קיוותה, אך הבטיחה כי החברה במגמת שיפור.

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מניית עמל, שהייתה אחראית לאחת ההנפקות המלהיבות של 2025, יורדת מאז תחילת הנפקתה ביותר מ-15%. החברה נסחרת לפי שווי של 2.3 מיליארד שקל, לעומת 2.6 מיליארד בהנפקה, ושווי של 3 מיליארד שקל אליו קיוותה להגיע כשיצאה לדרך אל הבורסה. פימי רכשה כ-80% בחברה לפי שווי של מיליארד שקל ב-2021, ומכרה את רוב אחזקתה במסגרת ההנפקה.

הכנסות של 1.13 מיליארד שקל, הרווח נשחק

בשישה החודשים הראשונים של 2026, הכנסות החברה צמחו בכ-4% לכ-1.13 מיליארד שקל. למרות שהגידול בהכנסות הוביל לגידול גם ברווח הגולמי, הרווח התפעולי נותר על 96.7 מיליון שקל. זאת, בשל גידול בהוצאות, בין היתר עדכון השכר לעובדים והכנות למכרז ביטוח לאומי החדש. הרווח הנקי עמד על 66 מיליון שקל, לעומת 67.6 בתקופה המקבילה.

בהסתכלות רבעונית המגמה דומה: גידול של 4% בהכנסות ל-577 מיליון שקל, גידול קל ברווח הגולמי ללא גידול ברווח התפעולי, ורווח נקי שקטן במקצת, מ-36.8 ל-33.8 מיליון שקל. "אני מזכיר שברבעון הקודם הירידה הייתה הרבה יותר חריפה, ופה יש כרגע איזשהו תיקון מסוים", אמר סמנכ"ל הכספים של החברה, יפתח וולף, בשיחת המשקיעים.

הסניפים שמורידים את התוצאות ומכרז ביטוח לאומי

עמל פועלת בארבעה מגזרים: טיפולי בית, בתים סיעודיים, בריאות הנפש ואוכלוסיות מיוחדות. הבעיה העיקרית שלה הרבעון, הסביר וולף, היה תחום טיפולי הבית, בו מכרה החברה 3% פחות שעות טיפול, לדבריה בשל חילופי הנהלה, כך שהיא מקווה שעם השלמת המהלך, הבעיה הזו תסתיים. תחום טיפולי הבית הוא המגזר הגדול ביותר של החברה, ומהווה 60% מהכנסותיה, וכ-51% מרוויחיותה התפעולית.

קורקין אמרה בשיחת המשקיעים כי בתחום טיפולי הבית: "רוב הסניפים כבר נמצאים במגמת צמיחה ורווחיות משופרת. חמישה סניפים בערך עדיין מורידים את התוצאות, ולכן זה נראה כמו שזה נראה.החלפנו הנהלה, ובמקביל אנחנו מתארגנים בקצב מאוד מהיר לקראת המכרז של ביטוח לאומי, דבר שמייצר הוצאות יותר גדולות, שינויים תפעוליים ומבניים".

אלא שאותו מכרז חדש של ביטוח לאומי, מציג תנאים חדשים הנחשבים קשוחים יותר עבור חברות הסיעוד. במצגת למשקיעים העריכה עמל ומעבר כי הרווח התפעולי השנתי יושפע לשלילה מהמכרז החדש בהיקף של עד 20 מיליון שקל.

בתשובה לשאלה מה לא עובד בסניפים הבעיתיים ואיך משפרים זאת, אמרה קורקין: "כשהעובדים לא מספיק מסורים, כשמוותרים בקלות על מקרה שהוא קשה, ויש לנו המון מקרים קשים מאוד, אז זאת התוצאה . ברוב הסניפים, רוב העובדים שלנו בסניפים אוהבים מאוד את העבודה שלהם, אוהבים קשישים, אוהבים את המשפחות, אוהבים את הקשר ביניהם, מחוברים לאנשים. שום טכנולוגיה לא תעזור בתחום הזה, פשוט צריך את האנשים שאוהבים את זה".

התאוששות בבריאות הנפש והתרחבות לדרי רחוב

במגזר הבתים הסיעודיים המהווה 12% מהפעילות וכ-10% מהרווח התפעולי, דווקא חל שיפור קל בהכנסות וברווחיות, בעיקר בשל עליה בתעריפים המשולמים על ידי משרד הבריאות וקופות החולים. קורקין ציינה את היעדר הבניה בארץ כחסם להתרחבות בתחום בתי האבות. "הבתים מלאים. מגיעות אלינו פניות רבות לרכישה, ואנחנו בודקים את כולן. אין לי ספק שבזמן הקרוב אנחנו נקבל החלטה על הרחבת התחום, על ידי רכישה או אפילו בנייה חדשה".

גם בתחום בריאות הנפש ובתחום האוכלוסיות המיוחדות, המהווים 8% ו-20% מפעילות החברה בהתאמה, חל שיפור קל בהכנסות וברווחיות. קורקין מסרה כי "תחום בריאות הנפש, אנחנו ממשיכים את מגמת הצמיחה הדו-ספרתית למרות קשיים בגיוס כוח אדם. זו חטיבה עם מוניטין מצוין". ברבעון הראשון של השנה חטיבה זו סבלה מירידה ברווחיות בשל בעיות כוח האדם, אך נראה כי היא מתאוששת.

בתחום האוכלוסיות המיוחדות, הכולל מעונות, הוסטלים ובתי ספר לצרכים מיוחדים, ציינה קורקין כי עמל מתכננת להתרחב לתחומים נוספים בשיתוף פעולה עם גופים מובילים במשק. "אנחנו נכנסים לדיסציפלינות חדשות עם שותפים גדולים, וניתן להם את הכבוד לפרסם את הפרטים. אבל אתן דוגמה: אם אתם מסתובבים בתל אביב ורואים דרי רחוב - אנחנו שם", אמרה קורקין. "זה דורש התמחות מיוחדת, ולדאבוננו הפעילות בתחום הזה רק הולכת וגדלה".

היא הוסיפה כי "אם אתם רואים אולי אפילו אצלכם בתוך החברות אוכלוסיות אחרות, מיוחדות, כמו אנשים על הרצף האוטיסטי שצריכים תעסוקה, זה עוד תחום (שהחברה יכולה להיכנס אליו - ג.ו.). זה אמור להביא אותנו למחזורים מאוד גדולים, לרווחיות יפה. כרגע זה בתוך ההוצאות, בתוך הרווח וההפסד, ולכן ככה זה נראה" .

במקביל לפרסום הדוחות, הודיעה עמל על רכישת מלוא הבעלות בחברה בתחום טיפולי הבית (ששמה טרם נמסר) תמורת 72 מיליון שקל. "זו חברה מצוינת עם מחזור של כ-100 מיליון שקל ו-12 סניפים בפריסה ארצית", אמרה קורקין, והדגישה כי העסקה כפופה לאישור רשות התחרות והביטוח הלאומי. "היא פועלת באזורים שבהם כבר יש לעמל סניפים, והסינרגיה בינינו תביא לקפיצה בתוצאות".

במאי האחרון רכשה עמל כ-75% מחברת "קשר", הפועלת בתחום הצרכים המיוחדים. העסקה כבר קיבלה את אישור רשות התחרות, וכעת ממתינים בחברה לאישור משרד הרווחה. "אנחנו מקווים שהם יצטרפו לפעילות כבר ברבעון הבא", אמרה קורקין, והוסיפה כי שתי הרכישות האחרונות יחד צפויות להוסיף כ-190 מיליון שקל להכנסות וכ-19-20 מיליון שקל לרווח.

"הרכישות הללו מבליטות את היתרון היחסי שלנו בזיהוי, רכישה והטמעה של חברות", סיכמה קורקין. "זה מה שעשינו לאורך שנים ומה שנמשיך לעשות - זו כמעט ההתמחות שלנו".