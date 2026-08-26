"השוטר הרע" הקנדי שעומד בחזית מלחמת הסחר מול ארה"ב

דאג פורד יצא למתקפה. לאחר ששיחות הסחר קרסו וארה"ב הטילה בסוף השבוע האחרון מכסים חדשים על קנדה, ראש הממשלה המחוזי של אונטריו בקנדה קרא למדינתו לנקוט קו תקיף מול ארה"ב. את הנשיא טראמפ הוא כינה "דיקטטור", "לוזר" ו"מלך פשיטות הרגל", ואף אמר שהוא יכול "לנשק לי את התחת".

ועד כמה הוא כועס, בסולם של 1 עד 100? "110", אמר לוול סטריט ג'ורנל.

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זה היה פורד הקלאסי: לוחמני, בוטה, ולדברי מבקריו, גם מעט פזיז.

יום לאחר מכן, ביום שלישי, פורד אימץ טון מפויס יותר, לאחר שטראמפ לעג לו ברשתות החברתיות וכינה אותו "האח הפחות כריזמטי, פחות אינטליגנטי ובאופן כללי הלא מרשים של רוב פורד המנוח והדגול", ראש עיריית טורונטו לשעבר, שכהונתו עמדה בצל שערורייה סביב שימוש בסמים. טראמפ גם איים לשנות את שמו של אגם אונטריו ל"אגם אמריקה".

"העניינים קצת התחממו, ואתמול זה נעשה קצת אישי ביני לבין הנשיא", אמר פורד ל־CNN, והוסיף כי הוא רוצה "להגיע להסכם".

עולה לטראמפ על העצבים

פורד, מראשי הממשלות המחוזיות הוותיקים ביותר בקנדה, שוב הכניס את סגנונו הפוליטי ההפכפך למאבק הסחר בין ארה"ב לקנדה.

בשילוב של התרברבות והתלהמות, נראה שהוא מצליח לעלות לטראמפ ולעוזריו הקרובים על העצבים כפי שמעטים מצליחים. חוסר הצפיות שלו מקשה על עמדת המשא ומתן של ראש הממשלה מארק קרני, אך בו בעת הוא גם מספק לקרני ניגוד מועיל: מעין "שוטר רע", שמאפשר לקרני למלא את תפקיד "השוטר הטוב" בגישה שקולה יותר.

דאג פורד אישי: נולד ב־1964 בקנדה, נשוי+4. בן למשפחת פוליטיקאים, הכוללת את אחיו רוב פורד; ואביו, דאג פורד האב מקצועי: ראש ממשלת פרובינציית אונטריו מאז 2018 עוד משהו: היה צמחוני בעבר, אחרי שעבד במשחטה, ועד היום לא אוכל בשר אדום. אחיו, רוב פורד הודח מתפקיד ראש העיר טורונטו לאחר שהודה כי עישן קראק בתפקיד

"אי אפשר לדמיין את מארק קרני אומר לדונלד טראמפ 'נשק לי את התחת'", אמר דניאל בלנד, מנהל מכון מקגיל לחקר קנדה. "זה בלתי נתפס. אבל פורד יכול להגיד את זה, ולדעתי הרבה אנשים בקנדה אוהבים את זה, בעוד אחרים חוששים שהוא אולי הולך רחוק מדי".

אף שפורד חזר בו מהעלבונות שהטיח בטראמפ, הוא הראה שכמו הנשיא, גם הוא מוכן למתוח עימות פוליטי עד גבול המקובל.

"אני לא חושב שהממשל בארה"ב רגיל לביקורת ישירה או למתקפות מהסוג של דאג פורד", אמר אריק מילר, נשיא חברת הייעוץ רידו פוטומק סטרטג'י גרופ ולשעבר בכיר בממשלת קנדה.

בכיר בבית הלבן אמר ביום שלישי כי הנשיא פרסם את הדברים על פורד ב־Truth Social משום שהתעצבן על כך שהפוליטיקאי מאונטריו "עקץ" אותו בראיונות טלוויזיוניים.

בלי תפקיד רשמי במשא ומתן

לראשי הממשלות המחוזיות בקנדה אין תפקיד רשמי במשא ומתן על סחר, אך יש להם השפעה, ולפורד יש הרבה מה להפסיד. אונטריו היא המחוז המאוכלס ביותר בקנדה ולב תעשיית הייצור שלה. היא בין המחוזות שנפגעו בצורה הקשה ביותר מהמכסים האמריקאיים, בשיעור של 50% על פלדה ו־25% על כלי רכב. מאות אלפי משרות מונחות על הכף.

פורד מילא לא פעם תפקיד מערער במהלך 19 החודשים הסוערים שחלפו מאז חזר טראמפ לבית הלבן.

זמן קצר לאחר ניצחונו של טראמפ בבחירות בשנת 2024, פורד הציע שארה"ב וקנדה ינהלו משא ומתן על הסכם סחר ללא מקסיקו, בשל חששות שחברות סיניות משתמשות במקסיקו כדלת אחורית לשוק האמריקאי. ההצעה יצרה קרע פוליטי בין קנדה למקסיקו, שקרני פעל בהמשך לתקן.

בשנה שעברה, לאחר שטראמפ הטיל מכסים על קנדה, פורד הכריז על מס יצוא בשיעור של 25% על החשמל שאונטריו מספקת ל־1.5 מיליון בתים בניו יורק, מישיגן ומינסוטה. הוא חזר בו לאחר יום מסחרר שבו איים טראמפ להכפיל את המכסים על מתכות מקנדה.

בסתיו שעבר ממשלת פורד שילמה על שידור פרסומת במהלך הוורלד סיריס ברשתות טלוויזיה אמריקאיות, ובה הושמע נאום רדיו של רונלד רייגן שבו מתח ביקורת על מכסים וטען כי בטווח הארוך הם "פוגעים בכל עובד וצרכן אמריקאי". טראמפ ביטל את שיחות הסחר עם קנדה. בהמשך פורד השעה את קמפיין הפרסום, וקרני התנצל בפני טראמפ.

פורד תמך באיסורים שהטילו מחוזות בקנדה על מכירת אלכוהול אמריקאי בחנויות המשקאות הממשלתיות, לאחר שטראמפ הטיל מכסים על קנדה. האיסורים, שאומצו בשמונה מעשרת המחוזות במדינה, היו מקור לחיכוך עם ממשל טראמפ.

פורד שמר על שקט ציבורי לא אופייני לאחר שממשלת קנדה הציגה בשבוע שעבר לראשי המחוזות את קווי המתאר הכלליים של הסכם סחר עם ארה"ב. אבל מאחורי הקלעים, לדבריו, הוא לא הפסיק לנהל שיחות טלפון עם בכירים בתעשיית הרכב ועם יצרני חלקי חילוף.

פורד הגיע למסקנה שמדובר בהסכם "נוראי", לדבריו, ואמר זאת לראש הממשלה, כשקרני החליט לסגת מההסכם. פורד סיפר שאמר לו כי לא יסיר את האיסור המחוזי על מכירת אלכוהול אמריקאי, אחת הדרישות שהעלו נציגי ארה"ב במשא ומתן.

"אני לא יכול ללכת לדופסקו ולהסתכל לעובד פלדה בעיניים, בידיעה שאם נקבל את ההסכם הזה, בעוד כמה שנים כבר לא תהיה לו עבודה", אמר פורד, בהתייחסו למפעל ארסלורמיטל דופסקו בהמילטון שבאונטריו.

פורד הכחיש כי קרני ביקש ממנו למתן את התבטאויותיו, ולשכת ראש הממשלה לא חלקה על כך.

"כולנו יודעים שראש הממשלה פורד הוא טיפוס ססגוני מאוד", אמרה שרת התעשייה מלאני ז'ולי ביום שלישי.

זכה בבחירות שלוש פעמים

פורד עלה לשלטון באונטריו בשנת 2018. בתחילת שנת 2025 הוא הקדים את הבחירות וזכה בפעם השלישית ברציפות בממשלת רוב, לאחר שרתם לטובתו את הכעס באונטריו על המכסים של טראמפ ועל איומיו להפוך את קנדה למדינה ה־51 של ארה"ב. במהלך מסע הבחירות הוא הרבה לחבוש כובע כחול כהה שעליו נכתב "קנדה אינה למכירה".

כראש ממשלת אונטריו, פורד ביקש לטפח תדמית של איש עממי המחובר לציבור. הוא אף נוהג למסור בחופשיות את מספר הטלפון שלו. בחודש מרץ האחרון, בראשית סכסוך הסחר, הוא ביקש מאנשים להפסיק לשלוח לו הודעות באמצע הלילה, משום שהרטט של הטלפון לא נתן לו לישון. לדבריו, הוא התכוון להשיב ליותר מ־4,000 ההודעות שקיבל, שהמשיכו להגיע במאות.

מאז הבחירות שיעורי התמיכה בו ירדו, ולאחרונה פגעה בהם מחלוקת סביב החלטת ממשלתו לרכוש מטוס פרטי בעלות של 20 מיליון דולר, שעליו ויתר מאז. סקר של מכון אנגוס ריד מחודש יוני מצא כי שיעור התמיכה בו עמד על 21%, הנמוך ביותר מבין ראשי הממשלות המחוזיות בקנדה וגם הנמוך ביותר מאז נכנס לתפקיד.

"כשפורד עוטה על עצמו את גלימת 'קפטן קנדה', שיעורי התמיכה בו נוטים לעלות שוב, משום שלעתים הוא הפוליטיקאי שמוכן לומר בקול את מה שכולם חושבים אבל לא אומרים, או לומר דברים שבכירי הממשל הפדרלי אינם יכולים לומר", אמרה שאצ'י קורל, נשיאת מכון אנגוס ריד, קרן לחקר דעת הקהל.

במובנים מסוימים, פורד הוא דמות לא צפויה להוביל את ההתנגדות לטראמפ בקנדה. במהלך מערכת הבחירות המחוזית בשנה שעברה הוא נתפס במיקרופון פתוח כשהוא אומר לכבאים ששמח כשטראמפ ניצח בבחירות בשנת 2024.

אבל זה היה לפני ש"הבחור שלף סכין", אמר פורד, בעודו מדגים בידו תנועת דקירה לעבר בטנו.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית