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מי אני | אופק גבע, בן 23, גר באשקלון, סטודנט לכלכלה ושמאות מקרקעין ומנהל שירות ומכירות במאפייה המשפחתית.

מבנה התיק: 30% במדד S&P 500 ו־70% במניות של חברות שבבים, ביטחוניות, בנקים, אנרגיה ותשתיות

אופק גבע, 23, הוא הבכור מבין ארבעה אחים, שכולם עובדים עם ההורים בעסק המשפחתי - מפעל וקונדיטוריית קינמון באשקלון. גבע משמש שם כמנהל שירות ותחום המכירות, ובמקביל לומד תואר ראשון בכלכלה ושמאות מקרקעין. לצד זאת הוא מוצא זמן לנהל תיק השקעות פרטי בשווי מאות אלפי שקלים, בסיכון גבוה. זאת, למרות שנכווה בניסיון הראשון שלו בשוק, לאחר שהפסיד בגיל 18 את כל חסכונותיו. "התזה שלי על השוק היא שהוא תמיד יותר חזק, ואני צריך להקפיד על הזהירות", הוא אומר.

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מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"מגיל 14 עד גיל 18 הצלחתי לחסוך 70 אלף שקל מהעבודה בעסק המשפחתי. עבדתי בכל זמן אפשרי וחסכתי כל שקל שהרווחתי. בגיל 17 התחלתי להתעניין בשוק ההון. התחלתי לקרוא ברשת על השקעות והחלטתי שברגע שאני מגיע לגיל 18, וזה חוקי, אפתח חשבון בבורסה ואתחיל להשקיע. בשנה הזאת למדתי על השוק מכל מיני קורסים באינטרנט ויום אחרי שחגגתי 18 פתחתי את חשבון ההשקעות הראשון שלי. ואז קרתה הטעות הכי גדולה שלי - התחלתי להרוויח.

"למה זו טעות? כי הייתי ילד בן 18 והתחלתי לגלגל השקעות קצרות טווח על בסיס הקורסים באינטרנט שמוכרים חלומות להתעשר מהר, וכשראיתי שאני מרוויח מהר קיבלתי ביטחון מופרז. במניה הראשונה שקניתי, AMC, הרווחתי 600 דולר ביום (בתקופה שנודעה כמניית "מם" עתירת הייפ בקורונה, אל"ו). חשבתי שפיצחתי את השיטה והכנסתי את כל החסכונות שלי לשוק, קניתי ומכרתי, עסקתי במסחר יומי, אבל אחרי זמן מאוד קצר הפסדתי את כל מה שחסכתי מגיל 14, את כל ה-70 אלף.

"בסוף זה היה השיעור הכי כואב אבל הכי חשוב שהיה לי בחיים על כסף. 'שכר הלימוד' לשוק ההון, ממנו למדתי מה לא לעשות. זה קרה ב-2020 ויצאתי אז מהשוק, אבל הבטחתי לעצמי שזה לא נגמר. בשלוש שנים של השירות הצבאי שלי חקרתי כל יום את השוק - כל מקור מידע ומנטור - ולבסוף חזרתי בתחילת 2023. התחלתי להשקיע עם הפקדות חודשיות ועם תוכנית סיכונים מאוד מוגדרת וכללים מאוד ברורים, שעד היום אני דוגל בהם.

"אופי ההשקעה שלי הוא ארוך טווח, כי אני לא צריך את הכסף בשנתיים-שלוש הקרובות, אבל רמת הסיכון שאני נוטל יחסית גבוהה, בגלל שאני צעיר ואפקט הזמן משחק לטובתי. בסוף, זמן בשוק מנצח את תזמון השוק. במניות למשל, אני מבצע הפקדות חודשיות קבועות למניות מסוימות, כמו מיקרוסופט או למדד S&P 500. אבל יש סיטואציות מסוימות שאני חורג מהתזה הזו ועושה השקעות לטווח קצר. זה מוגבל רק למניות שאני עוקב אחרי הערך הבסיסי שלהן ברמה היומית לאורך שנים, וכדי לנצל את פער הארביטראז' אני נכנס לעסקה קצרה. זה עובד לי מעולה. זה לא כסף מהיר, זה דבר שאני משקיע בו שנים".

איך אני מתעדכן

"אני פותח את הבוקר עם קפה ועיתון גלובס כבר שנים, וקורא גם את ה-וול סטריט ג'ורנל כי אני מאוד אוהב להתעדכן במה שקורה בזירה העולמית. בנוסף, יש לי את אפליקציית TradingView (פלטפורמה לניתוח טכני, מעקב אחר שווקים ומסחר, אל"ו) שדרכה אני מתעדכן לגבי המניות.

"חוץ מזה, אני עוקב אחרי דעות של מנכ"לים בכירים, לרוב בטוויטר. אלה הקודקודים של הצמרת הכלכלית, שמפיצים לציבור בזמן אמת את ההערכות שלהם לשוק והכלכלה. זה נותן כיוון להשקעות לפעמים.

"בעיני חייבים להתעדכן כל הזמן במה שקורה בשווקים בעולם. זה הוכיח את עצמו בחיים שלי לא פעם. בתחילת 2023, עם הקפה של הבוקר במאפייה קראתי בוול סטריט ג'ורנל שיש משבר אקלים קיצוני באפריקה ומאות דונמים של עצי קקאו נשרפים. באותו רגע נכנסתי לבורסת CME בשיקגו לבדוק את מחירי החוזים העתידיים על הסחורות, ואני רואה שהחוזה על פולי קקאו נוסק לשמיים. באותו יום הוא עלה ב-30%-40% ושבוע לאחר מכן טיפס פי 1.5.

"אחד מחומרי הגלם הכי חשובים בקונדיטוריה שלנו זה שוקולד גולמי, והתייקרות החוזה העתידי מתגלגלת לספקים ואחר כך ליצרנים ואז ללקוחות, ואני החלטתי להימנע מהמצב הזה. הזמנתי משטח של שני טונות שוקולד, בערך פי 5 מהזמנה רגילה שלנו. חודש אחר כך הספקים הודיעו על עליית מחירים, וידעתי שהמהלך שעשיתי חסך לנו המון כסף.

"חלק מעולם ההשקעות זה להתעדכן כל הזמן. גם למשקיע פסיבי של 'שגר ושכח' כדי למנוע מצב שההשקעה שלו תהיה לא נכונה והוא לא יידע".

שאלון מהיר טוויטר (X) או טלגרם

"טוויטר, כי זה חדשות מתפרצות בזמן אמת. המנכ"לים ובכירי התעשייה מפרסמים את הנתונים הכלכליים של החברה, וגם את דעותיהם, ואפשר לגזור מכך תמונה טובה לאן החברה הולכת. כל ציוץ כזה יכול להיות קריטי לגבי הכסף שלי". ביטקוין או את'ריום

"ביטקוין, כי הוא הוכיח את עצמו עד היום והוא הבסיס לכל תחום הקריפטו. הרבה אנשים מאמינים היום שהעתיד טמון בתשתית פיננסית גלובלית אלטרנטיבית, שהיא לא ממשלה, והביטקוין סלל את הדרך לשם, ובו נכון להשקיע כשנכנסים לעולם הזה". ת"א 35 או S&P

"S&P 500 כי הוא המדד שמייצג את הכלכלה הכי חזקה בעולם, ארה"ב, וצריך להיות חלק מכך. ת"א 35 נתן תשואה עודפת עליו בשנתיים האחרונות, וההשקעות בישראל הן מעולות, אז אני משקיע גם בארץ. אבל היום לדעתי התמחור פה יקר, וכמובן שנדרש פיזור בתיק ההשקעות". מדדים או מניות

"מניות, חד משמעית. אבל זה תלוי במטרות ההשקעה, בגיל שלך, מתי אתה צריך את הכסף וברמת הסיכון שאתה מוכן לקחת. בגילי הצעיר אני מרגיש שאני יכול לקחת סיכון יותר גבוה, ולהשיג תשואה יותר גבוהה בהתאם". חשבון בבנק או בבית השקעות

"בית השקעות בגלל עמלות שירות נמוכות יותר, מערכות מסחר, נגישות ונוחות לנייד".

לקח שלמדתי

"למדתי שהשוק תמיד יותר חזק, וגם כשאני מרוויח זה לא זמן להוריד את רמת הזהירות, אלא להפך. ההפסד בגיל 18 לימד אותי על בשרי שאף פעם אי אפשר לדעת יותר מהשוק - תמיד יש עוד מה ללמוד כדי לקבל תמונה ברורה יותר של המתרחש ולעשות פחות טעויות. ובכל מקרה נדרש לשמור על עירנות וזהירות בשוק".

בחיים לא אשקיע ב...

"לא אשקיע בחברות ביוטק, כי אלה חברות ששורפת מזומנים בקצב מאוד גבוה והן תמיד תלויות באיזה ניסוי קליני או אישור של ה-FDA (מנהל המזון והתרופות האמריקאי), מה שעלול להתפוצץ בשנייה. אלה השקעות שהן מסוכנות מדי בשבילי".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"תמיד צריך ללמוד ולהרחיב את הידע בשוק ההון, כי הוא דינמי. מה שסימנתי לי, וזה באמת התחום הבא בשוק, הוא איך לשלב את הבינה המלאכותית בהשקעות. ישנן כבר כמובן אפליקציות, כלים וסוכני AI שמכים את המדדים. עם אלה ניתן לבצע ניתוח של חברה ברמה גבוהה מאוד, כמעט כמו של רואה חשבון. שם אני צריך להשתפר".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"התיק שלי היום שווה מאות אלפי שקלים, אחרי שעשה באזור ה-64% תשואה בשלוש השנים האחרונות, שזה 20% בשנה. אני מבצע הפקדות חודשיות, ויש פה את אפקט הריבית דריבית. השנה ספציפית נוצר לי 20% רווח, בערך מה שהפסדתי בגיל 18".

המלצת מעקב

"ההמלצה הראשונה שלי היא על סקטור השבבים, שגם עם הירידות בשווקים בחודש האחרון התחום הזה היה הגרעין ומנוע הצמיחה של הכלכלה העולמית, וצפוי להמשיך להוביל.

"ההמלצה השנייה היא אסטרטגיית ההשקעות 'תיק לכל מזג אוויר' (All-Weather Portfolio) שפיתח ריי דליו, בעלי קרן הגידור ברידג'ווטר, במטרה לייצר תשואה יציבה ולהגן על ההון בכל מצב כלכלי - צמיחה, מיתון, אינפלציה או דפלציה. זה תיק שמפזר סיכון בין נכסים, ובתיק גדול של כמה מיליונים יכול לייצר המון כסף".