במשך שנים נחשבה חברת הגיימינג הישראלית מון אקטיב (Moon Active) לאחד הנכסים הקשים ביותר להשגה בשוק הסקנדרי. הביקוש למניות החברה היה גבוה, אך הנזילות ששאפה לאפס עקב היעדר מוכרים - ובייחוד מצד משקיעים מוקדמים - מנעה עסקאות. גם כאשר נפער חלון הזדמנויות, רוכשים פוטנציאליים שנעדרו גישה להנהלה ולנתונים הפיננסיים התקשו להשלים את הרכישה.

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כעת נראה כי היוצרות התהפכו. לגלובס נודע כי משקיעים מוקדמים פנו לאחרונה לגורמים בשוק הסקנדרי כדי לבחון אפשרות למכירת מניותיהם. אולם בניגוד לעבר, הגורמים שאליהם הגיעו הפניות מדווחים על היעדר ביקוש מצד הקונים, ולפיכך המגעים נעצרו. אף שמדובר בפניות ראשוניות בלבד, שלא כללו מחיר מבוקש או משא ומתן רשמי, עצם התרבות הפניות מצד משקיעים מוקדמים בצד המוכר מסמנת שינוי ביחס לביקושים ולתמחור שאפיינו את החברה.

"אם אין קונים בשוק, אין עסקאות"

שוק הסקנדרי מאפשר לעובדים, ליזמים ולמשקיעים בחברות פרטיות למכור את אחזקותיהם למשקיעים אחרים. בניגוד לגיוס רגיל, התמורה אינה נכנסת לקופת החברה אלא זורמת לבעל המניות. עבור מי שמחזיק במניות של חברה פרטית לאורך שנים, מדובר בנתיב מרכזי למימוש ההשקעה עוד לפני הנפקה פומבית או אקזיט.

לפי גורמים בשוק, עד לפני שנתיים־שלוש נחשבו מניות מון אקטיב לנכס מבוקש במיוחד. "במשך תקופה ארוכה זו הייתה חברה שהיה קשה מאוד להשיג בה עסקאות סקנדרי", מציין גורם בכיר בתחום. "היה מורכב לאתר מוכרים, ובפרט משקיעים מוקדמים שהיו מוכנים להיפרד מהמניות".

אולם, גם כאשר נמצא בעל מניות שהיה מעוניין למכור, הדרך לעסקה הייתה מורכבת. מון אקטיב היא חברה פרטית שאינה מפרסמת דוחות כספיים, ולפיכך רוכשים פוטנציאליים נזקקו לגישה ישירה להנהלה ולנתונים כדי להעריך את הכנסותיה, את רווחיותה ואת קצב צמיחתה. לדברי גורם, "מניסיוני, החברה לא ממש שיתפה פעולה, וקשה למכור למי שאין לו גישה להנהלה או לנתונים". למרות זאת, ההתעניינות בחברה המשיכה למשוך משקיעים.

כיום התמונה שונה לחלוטין. בעלי המניות הם שיוזמים כעת את הפניות לשוק, אך ההתעניינות מצד הרוכשים הפוטנציאליים נחלשה. "קיבלנו מספר פניות מבעלי מניות שרוצים למכור, כולם משקיעים מוקדמים", מציין גורם נוסף בתחום. "בדרך כלל פניות כאלה מגיעות עם מחיר מבוקש, אבל במקרה של מון אקטיב אלה היו פניות ראשוניות בלבד, שנועדו לברר אם אנחנו בכלל רואים קונים בשוק. לא ניתנה אינדיקציה למחיר, ומאחר שלא זיהינו ביקוש, לא קידמנו את הפניות. אם אין קונים, אין עסקאות".

לדברי המקורות, מאחורי הפניות עומדת גם הציפייה של משקיעים מוקדמים לכך שמון אקטיב תקדם אירוע נזילות משמעותי - בין אם באמצעות הנפקה, מכירת החברה או סבב סקנדרי רחב, שבו היא מסייעת לבעלי מניות ותיקים למכור חלק מאחזקותיהם באופן מסודר. "המשקיעים חשבו שהחברה תקדם פתרון נזילות, אבל היא לא לקחה את זה קדימה", אומר אחד הגורמים. "עבר לא מעט זמן מאז תקופת ההייפ, ועכשיו נמאס להם לחכות".

אירוע הנזילות הבולט האחרון שפורסם במון אקטיב התרחש בנובמבר 2021, אז מכרו עובדים ומשקיעים מניות בהיקף של 300 מיליון דולר בעסקת סקנדרי ששיקפה לחברה שווי של 5 מיליארד דולר. מאז לא פורסם על עסקת סקנדרי רחבה נוספת או על מהלך אחר שאפשר לקבוצה גדולה של בעלי מניות לממש את אחזקותיהם.

חלוף הזמן הוא מרכיב משמעותי עבור משקיעים מוקדמים. מניות בחברה שהגיעה לשווי של מיליארדי דולרים עשויות להוות חלק מרכזי מהונו של המשקיע, אך כל עוד הן אינן נמכרות, השווי נותר "על הנייר". משום כך, הרצון של משקיעים מוקדמים למכור אינו מעיד כשלעצמו על בעיה במון אקטיב. לאחר שנים ארוכות, טבעי שמשקיעים יבקשו לממש לפחות חלק מאחזקותיהם.

מון אקטיב: "השנה הטובה בתולדותינו"

מון אקטיב, שהוקמה ב־2011 בידי מולי אלבין, צמחה בזכות משחק המובייל קוין מאסטר, שהפך לאחד המכניסים בעולם. במהלך השנים הרחיבה החברה את פעילותה באמצעות פיתוח משחקים נוספים ורכישת אולפנים בחו"ל. אלא שבשנתיים האחרונות ביצעה החברה מספרי סבבי פיטורים לרבות בישראל. בחברה מצדם טוענים כי הצמצומים היו חלק מבחינה מחודשת של המבנה הארגוני בחברה, וכי התוצאות חזקות.

מטעם מון אקטיב נמסר כי "המידע שנמסר לכתבה בנושא הנזילות שגוי מיסודו. החברה יזמה וביצעה אירועי נזילות עבור בעלי מניותיה, לרבות במהלך השנה האחרונה. עובדה זו עומדת בסתירה ישירה לטענה המרכזית העולה מהכתבה. הכתבה עצמה מציינת כי מדובר בפניות ראשוניות בלבד, ללא מחיר מבוקש וללא משא ומתן רשמי, ובכל זאת מסיקה כי חל 'שינוי ביחס לביקושים ולתמחור'. לא ברור כיצד ניתן להסיק מסקנה לגבי ביקוש או תמחור כאשר כלל לא הוצג מחיר ולא התקיים אפילו משא ומתן שיכול היה להוביל לתהליך מכירה ממשי. כדי לטעון ל'שינוי' נדרשים נתוני השוואה על מחירים, היקפי עסקאות וביקושים בעבר ובהווה, וכן השוואה לשוק הסקנדרי בחברות פרטיות דומות. ללא נתונים אלה, מדובר בפרשנות חסרת כל יסוד שאינה מבוססת עובדתית.

שנת 2026 מסתמנת כשנה המוצלחת ביותר בתולדות החברה עם ביצועי שיא והמשך צמיחה".

אתגרים גם לחברות נוספות

ההתפתחויות במון אקטיב אינן מתרחשות בחלל ריק, אלא משקפות טלטלה רחבה בענף משחקי המובייל. השוק מתמודד עם התייקרות גיוס המשתמשים, קושי בפיתוח להיטים חדשים ושחיקת המשחקים הוותיקים, שבעבר סיפקו לחברות הכנסות יציבות. בתגובה, חברות רבים חותכות בכוח אדם, מצמצמות פרויקטים וממקדות משאבים, בעוד רק אולפנים מעטים מצליחים לשמור על צמיחה.

פלייטיקה ממחישה היטב את המורכבות הזו. בתחילת 2026 היא פיטרה כ־15% מעובדיה, ובאפריל הודיעה על בחינת חלופות אסטרטגיות להצפת ערך. במקביל, החברה שוקלת להיפרד מאחד מנכסיה המוצלחים ביותר בשנים האחרונות - סופרפליי הישראלית.

פלייטיקה רכשה את סופרפליי, מפתחת המשחקים Dice Dreams ו־Disney Solitaire, בסוף 2024 תמורת 700 מיליון דולר. העסקה כללה גם רכיב "ארן־אאוט" - תשלומים עתידיים המותנים בביצועים - בהיקף של עד 1.25 מיליארד דולר. ההצלחה המהירה של המשחקים הגדילה משמעותית את התחייבויותיה של פלייטיקה למייסדים, ופחות משנתיים לאחר הרכישה מדווח כי היא מנהלת מגעים למכור את סופרפליי לענקית הטכנולוגיה הסינית טנסנט, לפי שווי של 1 עד 1.5 מיליארד דולר.

המגעים טרם הבשילו לעסקה ולא ברור כיצד המכירה תשפיע על מנגנון התשלומים למייסדים. מהלך כזה יאפשר לפלייטיקה לממש במהירות את העלייה בשווי סופרפליי ולחזק את מצבה הפיננסי, אך מנגד יוציא מידיה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלה.

גם פלאריום הישראלית החליפה בעלים. בתחילת 2025 נמכרה מפתחת המשחק RAID Shadow Legends, לקבוצת MTG השוודית תמורת 620 מיליון דולר ותשלומים נוספים המותנים בביצועים. העסקה המחישה כי חברות המחזיקות במשחקים מצליחים ובקהל שחקנים נאמן עדיין מצליחות למשוך רוכשים, גם בתקופה מאתגרת.

כמו כן, ביולי 2026 הורה בית משפט פדרלי בארה"ב לחברת פאפאיה גיימינג להעביר כ־729 מיליון דולר (כולל הוצאות) למתחרתה Skillz. הפסיקה התקבלה לאחר שנקבע כי החברה הציגה תחרויות כאילו נערכו בין שחקנים אנושיים בלבד, אך שילבה בהן שחקנים ממוחשבים. פאפאיה הודיעה כי היא בוחנת אפשרות לערער על ההכרעה.

כך, התמונה בענף חצויה: משחקים בודדים שמציגים צמיחה חדה עדיין נחטפים בסכומי עתק, בעוד חברות ענק מתקשות לייצר נזילות לבעלי המניות שלהן ומוצאות את עצמן במלכודת שווי והיעדר קונים.