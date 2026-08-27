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תיירות עובר בשלום, בינתיים: כ-98 אלף נוסעים צפויים לעבור היום בנתב"ג
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נתב"ג

עובר בשלום, בינתיים: כ-98 אלף נוסעים צפויים לעבור היום בנתב"ג

אחרי הכאוס בשבוע שעבר והתחזיות ליותר מ-100 אלף נוסעים ביום, הפעילות בנתב"ג נמשכת היום בשקט יחסי • ביממה האחרונה אף נרשם שיפור בזמני ההמראות והנחיתות

אלון פרל 13:39
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי
נתב''ג / צילום: טלי בוגדנובסקי

למרות החששות, ועל רקע הכאוס בשבוע שעבר, היממה האחרונה בנתב"ג עוברת בינתיים בשקט יחסי. בניגוד לציפיות בתחילת החודש, אז סומן ה-27 באוגוסט כיום בו יעברו יותר מ-100 אלף נוסעים - כיום צפויים לעבור בשדה "רק" כ-98 אלף, מספר הזהה לכמות הנוסעים שעברה אתמול (ד').

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אגב, ביום ראשון האחרון עברו בשדה כ-101 אלף נוסעים, ללא הפרעות ועיכובים חריגים לעונה. זאת, למרות שבוועד העובדים של נתב״ג טענו לאחר הכאוס בשבוע שעבר כי קיים מחסור של 500-400 עובדים ואף עתרו לבית הדין בבקשה לקצר רשמית משמרות. לשם השוואה, ביום חמישי הקודם עברו בנתב"ג כ-107 אלף נוסעים.

כך או כך, יש לציין כי גם בשגרה "ובשקט", העומסים נמשכים. על פי מד העומס בנתב"ג, בשבוע האחרון עמד העיכוב הממוצע בהמראות בנתב"ג על 89 דקות, ובנחיתות על 73 דקות. רק 7.7% מההמראות יצאו בזמן. עם זאת, ביממה האחרונה המצב טוב יותר - העיכוב הממוצע בהמראות עמד 28 דקות, ובנחיתות על 24 דקות. בנוסף, יותר ממחצית מההמראות יצאו בזמן.